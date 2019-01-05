是少子化，還是眼中釘：創立22年的世新大學社發所「被停招」

世新大學日前在校務會議上，無預警通過讓社會發展研究所「停招」，過程中不論是程序問題引起爭議，還是世新「社發所」在社會上的價值，這幾天都有不少討論，東吳大學學生議會、清大社會所學生會、親子共學促進會、台灣同志諮詢熱線等團體都聲援力挺。雖然有媒體報導此事，但其中包括管中祥和其媒體粉絲頁相關貼文卻遭檢舉下架，又根據網友自行回報，有上百人的相關分享都因此消失。

昨（4）日，所上教師又收到校方寄來的一封「速急件」，要求儘快回復、並出席「溝通」停招一事。《關鍵評論網》整理事件始末如下：

你認識世新大學「社發所」嗎？

世新大學社會發展研究所成立於1997年，是由創校人成舍我的么女，已故傳院院長成露茜（Lucie）設立，她也曾是《台灣立報》、《破報》、《四方報》三報發行人兼社長，目前系所列表上僅6位師資（包含成露茜），而其餘5位專任教師不只是從事學術和教育工作，更多的是身體力行、走入社會進行廣義的社會服務。

創立至今培育出無數社會工作者，知名校友有台北市勞動局長賴香伶、新科社會局長陳雪慧，民進黨立委林淑芬、蔡培慧，長期投入遊友議題的陳大衛、郭靖盈、還有導演陳文彬、前路透記者鍾宜杰、天下雜誌獨立評論總監廖雲章等人。

「校務會議」上發生什麼事？

1月2日的世新大學校務會議中，校方提出「109學年度停招社發所」一案，在會前未與師生進行任何溝通說明下，強行表決將「社會發展研究所」（文後簡稱「社發所」）於109學年度停招，即便代表社發所出席的夏曉鵑教授提出擱置動議，主席仍逕行裁示表決，最後以23比9票通過，此舉也等同裁撤社發所。

社發所副教授陳信行指出，校務會議總共47位代表，當中有校方鐵票18票（15位主管、3位職員代表），最後通過社發所停招的贊成票為23票，也就是說，校方提案在29位教師與學生代表中只得到了「5張贊成票」。由於此案接下來還須經董事會和教育部通過，夏曉鵑強調，「這個仗還沒打完！」

議案表決前，社發所教授夏曉鵑就退席抗議，最後議案也強勢通過。校方此舉也引發學生和校友憤慨，當天20多人前往會議室門口舉牌抗議，過程中一度和警衛發生推擠衝突。

世新創辦人成舍我晚年生病無法言語，仍用筆寫下「我要說話」四個字，社發所學生也在成舍我的銅像前放置標語和黃紙條，向校方表達嚴正抗議。社發所學生李容渝表示，從破、立報停刊、強行漲學費到停招社發所，讓人不禁想問「世新的精神到底在哪裡？」

Photo Credit：曾福全

「被停招」爭議之一：高層跳過「正常程序」

2018年12月底，校方就在完全沒通知社發所的狀況下，提出109學年度社發所停招一案，理由是連續2年招生狀況不佳，並排入今年1月2日的校務會議，並順利的強行表決通過。

社發所教授夏曉鵑指出，校方此舉違反「校內辦法」明訂招生名額的增設調整，應由下而上，由系所提出申請，再經過院務會議通過後，送研發處辦理。但此次「停招」明明是研究所招生名額的調整，卻不是由社發所申請，由校方直接在校務會議中提出，直接跳過「正常程序」。

但校方卻辯稱，辦法第五條指出在「必要時」可以這麼做。然而，夏曉鵑強調該條文是針對增設調整所需考慮的「審議原則」，而非增設調整所需依循的「程序」。

「被停招」爭議之二：招生不佳也不該「裁撤」

對於校方強調「少子化危機」，社發所連續2年招生狀況不佳。夏曉鵑解釋，所上原本只招生9名，104年度註冊率為100%，但當時校方以招生良好為由主動增加3名（校方原規劃增加6名），考量各系都有招生壓力，社發所才同意分擔名額、調整至12名，也導致105年度註冊率83.33%，106年度及107年度註冊率為50%。

若依教育部現行規定，社發所未達到連續3年註冊率不足，無調整的需要。即便要調整，也應該只要縮減招生名額，而非校方強行通過的「全面停招」。夏曉鵑直言，「今日社發所，明日輪到誰？」

所長黃德北也指出，校方還在3日表示「按教育部停招相關規定，應與教師、學生進行溝通作業」，「將在下週，由研發長、教務長、人事室主任、人社院院長與社發所全體教師進行溝通⋯⋯並請轉知老師務必出席。」

「這是溝通嗎？校方強行在校務會議上通過社發所停招的決議，隔天回過頭來說要『溝通』，這不是在玩弄程序嗎！這種玩弄程序的『溝通』，恕我們無法接受。」

社發所為何成了校方的「眼中釘」？

「世新大學青年陣線」及社發所碩士生整理這幾年世新大學傳出的爭議事件，2014年4月《台灣立報》、《破報》停刊，新校長吳永乾發言指責發行量只有600份「你告訴我這個報紙有什麼價值？」後來也引發上百名師生戴口罩抗議校方箝制言論自由。

2017年針對校內勞動狀況違法，刻意打壓教職員外，連學生教學助理、工讀生的薪水都經常性遲發，社發所學生又是第一個跳出來檢舉學校，使學校屢次因違法而遭開罰，才爭取到校內編制外人員比照《勞基法》規定。而世新大學多次申請學費調漲方案，去年再度向教育部提出申請，遭到教育部駁回，原因是校方與學生缺乏妥善溝通，校方反而向教育部提起訴願，將所謂的「缺乏妥善溝通」怪罪為社發所學生的抗議所導致。

《苦勞網》報導，對於近年來社發所學生屢屢在世新校園發起行動，校方視之為極欲拔除的「眼中釘」。校友曾福全投書也指出，校長吳永乾曾說，「過去社發所都是在校外發聲，但這幾年都針對學校，十分不好。」

社發所副教授陳信行也提到，有一次社發所教師在跟校方談爭議案件時，就有段頗耐人尋味的對話：

學校高層說：「你們學生寫的抗議信，條理那麼清楚，一定是大人寫的，學生哪有那種文筆？」 我們的回答是：「我們的學生都是大人」。一方面，這個對話顯示出台灣社會威權餘緒下的某種世界觀。他們認為：人必然有上智下愚。一些平常乖乖的群體，有一天忽然會抗議了，8成是有聰明人在背後擺佈。另一方面，這個衝突也顯示出我們堅持盡力訓練學生平等待人；主事者卻認為最好什麼事都是掌權者說了算數，反對者8成都是幼稚愚昧，「需要教育」。

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核稿編輯：楊之瑜