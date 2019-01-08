誰來關心屆退人員？開給「退休症候群」的幾帖處方箋

文：王竹語

常聽到「退休症候群」，到底有哪些狀況？一般而言，主要有：

1. 封閉自我，常覺寂寞、沒由來失落

2. 自信不足，輕度憂鬱

3. 變得較孤僻，更敏感易怒

4. 情緒起伏大，煩躁不安，易傾向於悶悶不樂

5. 多疑，尤其不知不覺就懷疑自己生病

如果以上狀況完全沒有，那恭喜你，可以安享你的退休生活。但完全沒有退休症候群，退休之後對社會適應良好，沒有適應不良的問題，也不容易，主要取決於：

1. 退休前自身健康狀況

2. 退休時心理態度

3. 家庭和諧

4. 教育程度

5. 身心是否準備、調適到最好狀態

6. 退休後經濟來源

7. 退休後周圍環境資源是否相同

我請大家和我一起從「人力運用」的角度度來思考：試想這龐大人力如果從此閒置，豈非可惜之至？一個人在自己擅長的領域工作了20年、30年甚至40年，已經成「精」了，就算不被聘為顧問，也可以擔任志願服務工作，不僅回饋社會，還可消磨時間，利己利人，何樂不為？

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因此建議政府兩點：

1. 對於屆退人員有一個專門輔導的機制，讓他們做好退休準備

讓準備退休的人真正是「有準備的」退休。不是讓這一群人「等退休」，然後慌慌張張去適應另一種生活。從幾十年極有規律、節奏感、責任感的職業生活，變成無拘無束自由自在、自己管理時間的退休生活，其實變化很大，政府應該更用心，照顧到屆退人員。

2. 更加強對「高齡自我保健」的教育

今天政府一再宣導、企圖解決的長照人力、長照福利等議題，那些都是「後端」的、老人生病以後的、需要入住專業照護機構的；為什麼不在「前端」就自我注意、自我照護？保持健康，為自己省錢、為家人省照顧心力？至於說，所謂前端要拉到多前？我認為至少要退休前，開始準備，用心規劃。而不是身體出狀況，需要「用」到長照，那絕對為時已晚。

另外有兩點建議家人：

1. 自己的家人自己顧

不論家中長輩是什麼職業退休，都難免不了要面對一些適應上的問題，最重要的是，不僅僅是剛剛上面說的，政府要注意屆退人員社會適應的問題，家人也要注意即將退休長輩的規劃、心態調適，而不是處處仰賴政府，自己的家人自己顧，這才是重點。因為退休老人能否適應社會，取決於角色變化帶來的心理落差影響有多大，而心理狀態是反映老人生活質量的重要指標之一。

2. 觀察退休長輩的身心狀況

心理會影響身體，老年人如果在情緒上產生低落、消極、抵抗、排斥的情感特徵，將會直接影響其心理健康的程度。對事物的看法及態度是保持健康的關鍵因素。

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換言之，我覺得家人注意退休長輩不要脫離人群，不要與生活脫節。因為不只家人，家庭以外的社會支持，對老年的積極生活將會有顯著的影響。

現在最大的問題是誰來關心屆退人員？前陣子不是有新聞，因為年金改革，許多原本打算退休的人又打消念頭，繼續工作。這對經濟是否有正面影響，絕對有利？我看未必。事情會越來越多，體力只會越來越差，經濟面大環境不景氣，很多單位遇缺不補，人員負擔加重。而我相信勞工這塊尤其嚴重。

姑且不管退休早晚的問題，希望大家注意到社會支持這一塊。積極正面的社會支持，其質量和數量會直接影響一個人的健康。具體而言，社會支持影響有兩種：一是當退休人員因為外在情境而產生不適或壓力，減緩負面情緒，舒緩壓力，減低不適，減輕對身心健康的衝擊；二是社會支持能夠在日常生活中使老人保持正面的、積極的、樂觀的情緒，使其對自己的生活充滿信心，進而以此維心理健康。

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為何我會強調這一點？老人的信心很重要，他現在從職場退下來，以前在公司可能上司推崇、下屬尊敬、同儕佩服，他的自信有很大一塊是來自公司，現在忽然退下來，自信的維持還是很重要，甚至更加重要。

隨著台灣進入高齡化社會，老年人口越來越多，對老人歧視、偏見、使老人被邊緣化，還是很嚴重，而且有可能越來越嚴重。這是我在專欄裡一直呼籲大家重視的。每一個退休老人適應社會的能力都大不相同，家人也會給予不同的建議，上面所提社會支持是功能面的；大體而言，退休老人的社會適應可以分為物質面和精神面兩種：

1. 物質面的社會適應

是指退休老人的基本生活需求可以滿足，但這牽涉到退休金和自己身體狀況，就像我在專欄一再強調的，退休後一定要維持身體健康，這個「前端」狀態要維持得越久越好，維持得越久，對自己好，對家人更好，最好永遠「用」不到長照。

2. 精神面社會適應

是指退休老人找到新的自我認同管道，進而提升自我社會價值，去社區當志工，或是上社區大學的課。不管如何，政府應將高齡人才建置資料庫，否則是很可惜的事。但依我看，政府這方面還有很多努力空間。

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隨著醫藥進步，以及人們越來越注重自身健康，平均壽命不斷提高；換言之，退休後的生命期也越來越長。如何使這段生命期維持品質，給自己和家人帶來另一種層面的幸福愉悅，不僅是屆退者的議題，更是周遭家人、朋友息息相關的事。一旦退休，地位、經濟、心態，甚至健康都與工作時大不相同，需要心理調適與社會支持。

退休議題與高齡、長照問題同等重要，很多人一直覺得關於長照，政府腳步太慢、政策不合實際情況、推動缺乏效率，心裡很急，總希望多做點什麼。只要有越多人呼籲，就會有越多人重視這個狀況。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航