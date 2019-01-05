蔡英文跟外媒茶敘：所有政黨都應拒絕一國兩制，不談九二共識

（中央社）針對中國國家主席習近平日前談話，總統蔡英文今（5）日在與外國媒體茶敘中強調，她期待台灣所有政黨，都應清楚說出「我們拒絕一國兩制」，也不要再講「九二共識」。

她說，中國應該學著用「民主的視角」來看待台灣，這也是為什麼她期待中國邁開民主的腳步，這樣才會知道台灣人是怎麼想的，同時台灣也期待中國踏出人權的腳步。

有鑑於中國豬瘟疫情對台灣造成嚴重威脅，總統也呼籲，世界動物衛生組織（OIE）應該介入，召集區域各國投入豬瘟防疫。

蔡總統今天與外國媒體茶敘，歷時約80分鐘，共有來自美、歐、日等各國27家駐台媒體，47位記者與會。

總統在開場致詞中指出，中國國家主席習近平日前談話提到，「九二共識」就是「一個中國」、「一國兩制」，而且習近平還要強加「一國兩制台灣方案」在台灣身上。

此外，習近平企圖繞過台灣民主機制，尤其是民選政府，直接跟所謂各黨派進行政治協商，「這是對我們民主機制與政府體制的不尊重，同時也有分化台灣內部的效果」。

蔡總統強調，這兩件事情牴觸台灣最核心利益所在，台灣人絕對不會接受，身為總統，她也必須站出來明確說明。她說，經由這段過程與過去一年中國的種種作為，「我想大家也應該有很清楚的認知，中國才是兩岸穩定、區域穩定最大的變數」。

台灣民主基金會副執行長顏建發分析，習近平已破壞國共之間原本對「九二共識」的平等論述關係，不但要求「九二共識」符合「一中原則」，還強調「一國兩制」基礎，且提出所謂的「民主協商」，凸顯垂直從屬關係，目地就是讓台灣政黨「政協化」。 所謂「政協」，全稱為中國人民政治協商會議，是中共領導的統一戰線（統戰）組織，藉由「多黨協商」之名，遂行中共一黨專政的統治模式。顏建發表示，台灣的政治模式與中國完全不同，各政黨的政治權利均來自人民選票，「政黨只是生產者，人民才是消費者」，任何作為必須以民意為依歸。

蔡總統說，在過去2年多，台灣秉持不挑釁、不製造麻煩的態度來處理兩岸關係，可是中國卻是做相反的事情，讓國際社會感到有所警覺。不管是國際上操作改台灣名稱的事情、或軍機軍艦繞台等武力威脅，甚至透過假訊息介入台灣民主選舉。

她說，在這種情況下，她期待台灣所有政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲。不要打折，也不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」、不再有模糊的空間，她認為台灣應該要對國際社會送出一致的訊息。

蔡總統說，「各位或許會問，台灣人為什麼會對一國兩制這樣的戒慎恐懼，不能接受呢？」其實道理很簡單：

第一，就是中國在民主體制的欠缺與不足。

第二，是他們不佳的人權紀錄。

第三點，他們從未放棄武力犯台。

這些都是造成台灣人民對中國有高度疑慮的地方。

另外，有外媒問及民進黨政府是否有替代方案，蔡總統強調，兩岸如果沒有互信，提任何方案都沒有用，台灣人民會觀察，中國如果能朝民主、人權保障方向移動，放棄對台動武，兩岸才能開始累積互信。

蔡總統再次強調，「我們不反對兩岸互動，我們也願意坐下來談」，但台灣跟大家一樣，都是民主國家，必須有人民的授權跟監督，必須是政府跟政府，各自代表自己的人民來談；她呼籲中國政府回到人民共同利益問題上，例如非洲豬瘟，身為大國，就應該對國際社會負責任，不應該隱瞞疫情。

她說，如果北京在豬瘟防治跟台灣、區域國家合作，會是累積善意很好的開始，「總不能連通報疫情，都需要通關密語吧！」

蔡總統也呼籲世界動物衛生組織（OIE）應該介入，召集區域各國來投入防疫，台灣很願意參與及提供協助。台灣有很好的動物疾病防疫能力，也希望在這個方面，對區域有所貢獻。

德國媒體在茶敘中詢問，蔡總統是否期待國際社會，例如德國，能在台灣所遭遇的情勢中做些什麼。

蔡總統回應，台灣是一個民主國家，是講究人民意志跟人民意願的地方，也是一個很高度注重人權的國家。國際社會重視的所有價值，台灣都是重要的實踐者，而且是忠誠的實踐者。

蔡總統說，當這樣的國家面臨困難及威脅的時候，「我們希望國際社會能夠重視，而且能夠替我們發聲、來協助我們」。

她說，一個對於實踐民主、實踐國際共通的價值，這麼努力的國家，受到威脅或侵害，就是對民主、對許多價值的傷害；「如果台灣面臨這樣的情況，國際不替台灣發聲，不協助台灣的話，我們要問下一個，又是哪一個國家呢？」

不過，對於蔡總統指出，北京當局把「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，這個名詞已不再有模糊空間，呼籲全台各政黨不要再講「九二共識」。前總統馬英九今天下午出席活動時回應，他覺得不對，各政黨應該一致、都承認有九二共識，這是最好的結果。

國民黨現任黨主席吳敦義昨（4）日則表示，總統蔡英文完全否定九二共識，一中各表的存在，也是完全不正確。對於習近平與蔡總統的說法，吳敦義說，「一個所談的內容不是九二共識的內容，另外，一位是完全不認定有九二共識，都是不對的」。

至於記者問到是否可以接受「一個中國」的說法，吳敦義說，「一個中國，各自表述」這是完整、扼要的內容，35個字比較完整：

九二共識是雙方在1992年所換文的，原詞句35個字，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔則告訴記者，一國兩制本來就不被台灣民眾接受，只是過去九二共識有一中各表的模糊空間，讓兩岸可以有正常溝通交流的維持現狀空間，「但在對岸習主席重新定義九二共識是一國兩制之下，九二共識恐怕也不再有共識」。不過，陳怡潔表示，關於兩岸關係，全民最大共識還是正常交流。

此外，時代力量發言人李兆立指出，時代力量一向主張九二共識從不存在。「事實上，從近日幾位國民黨主席們的發言，也證實國民黨過去的謊言」，呼籲國民黨別再謊稱九二共識，堅定拒絕一國兩制，一致對外，台灣才有活路。

台灣團結聯盟黨主席劉一德則強調，台聯非常肯定也支持蔡總統呼籲所有政黨清楚說出「我們拒絕一國兩制」、不要再講九二共識的做法，台灣必須團結對外。他說，蔡總統早就應該這麼做了，台聯認為很好，因為不強硬一些，無法喚起台灣人民的危機意識，。

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核稿編輯：楊之瑜