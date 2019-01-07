《翻牆讀金庸》讀後感：金庸和古龍，只差三個詞而已

文：果子離

六神磊磊常把「我的專業是讀金庸」掛在嘴邊，他被稱為「骨灰級金庸狂粉」。也因為見到金庸小說裡的唐詩身影，於是愛烏及屋，一頭栽進唐詩領域，後來以六神體寫了《翻牆讀唐詩》，賴以成名的第一本作品反而近日才在台灣書市推出。這本《翻牆讀金庸：從武俠裡笑看現實江湖》就是他的金庸閱讀筆記。

六神磊磊解讀金庸，有時從大處看，有時從小處切入。小看要從縫隙看，大看要從高處看，從另一角度去看就有不同體會，漸漸看出鋩鋩角角。比如本書第一輯，談的是愛情，或從金庸小說來看愛情，或從愛情一端談金庸小說，細心揣摩角色心理，剖析角色之間的感情狀態。有時以一道設問開啟話題，例如，同樣師門環境那麼差，師兄一堆爛渣，為何程靈素與阿紫，發展成善惡相反的人？有時則談金庸小說的共同現象，例如，他說金庸小說有條規律：再厲害的女人，只要他的男人完蛋了，她就垮了。六神磊磊喜歡歸納某些規律來談，然後舉例證明。譬如：「金庸江湖的情場上有一條規則」、「《天龍八部》裡有兩條規律」。

當六神磊磊談《倚天屠龍記》，他所關心的不是張翠山、殷素素這對苦難夫妻，不是張無忌周旋在一票女性之間誰愛誰多一點，而是俞蓮舟、殷素素這個冷組合。他倆不是情侶，若是相戀反而沒什麼好寫的，這篇主題一如副題這九個字：「一種不動聲色的友誼」。

《翻牆讀金庸》收錄作品多為小品，清新好讀，幾篇力作，篇幅較大，則更顯功力。〈劉元鶴們的逆襲史〉點出不同時代中，廟堂與江湖的微妙關係。文從北宋《天龍八部》寫起。那個時代，俠客的權力高過一切，蕭峰、虛竹以布衣身分獲致朝廷高位，鳩摩智可左右吐蕃的對外政策，「幾個江湖豪客開一個小會，就能操弄天下的興亡。」到後來的清代，官府的力量已可插手江湖事務，《鹿鼎記》裡最有權勢的不是武林盟主，而是康熙皇帝，文末感嘆道：「躋身封建王朝成了武林人士的唯一出路，江湖當然就慢慢失去活力，神奇的武功逐漸消亡。」此篇大好。

輯三「英雄志」寫人物，但不是什麼豪傑英雄，反而著重於余滄海、慕容復（兩篇）、郭芙等人。〈黃藥師的演員型人格〉觀察入微，很有意思。

六神磊磊談金庸，最吸引我的其實是〈金庸和古龍，只差三個詞而已〉這篇。

哪三個詞？

金庸寫人間，古龍寫天涯

金庸寫太陽，古龍寫明月

金庸寫劍，古龍寫刀

敢講得這麼絕對，這麼大聲，當然必得一一解釋，讓讀者信服。以「金庸寫劍，古龍寫刀」為例，六神磊磊歸納後指出，金庸十四部書，主角與刀關係緊密的只有《飛狐外傳》、《雪山飛狐》、《鴛鴦刀》三部，不像古龍。在古龍的潛意識裡，劍虛偽、驕狂而自負。他的俠客，用刀的比用劍的迷人——「用飛刀的李尋歡比用劍的阿飛有味道，同樣用飛刀的葉開比用劍的路小佳有味道，用割鹿刀的蕭十一郎比用劍的連城璧有味道，就連古龍悉心打造的劍神西門吹雪，我覺得也沒有孤獨的刀客傅紅雪來得深刻、複雜、動人。」

六神磊磊的語態，自信，絕斷而幽默。另有一篇〈金庸那麼牛，你為啥總忘不了古龍的英雄？〉寫古龍筆下英雄一二特質，包括孤獨、沉默、驚艷等。但這兩篇並未收入書中，或許是線上遊戲業配文的緣故。顯然，六神磊磊對古龍也熟，希望有一天也寫一本《翻牆讀古龍》。

但大瑜之外也有小疵。〈房產和秘笈〉一文，寫秘笈的產生。他說，早期，依江湖規矩，武功秘笈採分配制。家有男女初長成，盟主便依其戶籍所在，分發當地門派的武功秘笈。後來產生流弊，於是設立管理辦法，規定只能用所發行的特定紙張寫秘笈，紙不賣只租，管理者可限期收回，另外盟主每年把紙拿出來拍賣，以致紙越來越貴，秘笈的寫作、發行成本又高，有財務壓力，只好向錢莊借貸。紙貴，利息貴，武功秘笈叫價隨著高漲，俠客買不起，錢莊又借錢給俠客，武功秘笈產業由是興起，有錢的俠客買到頂級的武功秘笈，窮俠客買到普通貨，經此炒作，武功秘笈迅速漲價，像房地產一樣，各門派為賺錢，也把武功秘笈拆成一冊一招，例如降龍十八掌，一掌一冊⋯⋯。

本文後續發展還很多，中間細節也很多，但我實在抄不下去了。關於武功秘笈，武俠小說是這樣寫的嗎？這篇十分錯亂，只是充滿幻想的搞笑文，與金庸小說毫無關係，令人費解書內為何出現此篇，也很難理解，以六神磊磊的聰明才智，怎會寫出這篇作品？

又如〈武林高手的數字崇拜〉，說許多人為一兩個數字而忙碌奮鬥，譬如陽頂天奮鬥數字是「四」，因為多年來沒有教主能把「乾坤大挪移」練到第四層；天山童姥號稱「殺人不用二招」，因此得意數字是「一」。然而這些數字代表的是武功等級，或者代表某種成就，不是數字崇拜，若迷信某個數字會帶來好運，才是數字崇拜。

除了幾篇作品較弱，其餘不少佳作值得圈點。六神磊磊的寫作讓我讚嘆，難怪有「金學」之詞，難怪金庸小說能晉升到一門之學，就是六神磊磊這樣的粉絲讀者，能反反覆覆，裡裡外外閱讀金庸，每有意會，欣然為文，與眾人分享成果。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《翻牆讀金庸：從武俠裡笑看現實江湖》，高寶出版

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作者：六神磊磊

骨灰級金庸狂粉，江湖奇人六神磊磊

帶著我們從金庸的小說，笑看近在身邊的現實江湖

如果我們生在金庸的小說裡，會是怎麼樣的一個角色？

因為不可能先讀過原著，根本不會知道某月某日，必須趕到張家口，且一定要善待一個貧嘴的小叫花子；某月某日，必須在樹林裡準時燒一隻雞，以便引來路過的洪七公。

在這種情況下，別說是攜書彈劍縱橫四海，

看來我們就連大俠、中俠、小俠都做不了。

原來，黃蓉那道「二十四橋明月夜」其實不好吃？

武林高手們都有著想要指點他人的「導師癖」？

金庸小說的「四大定律」：表哥是男神，師兄當備胎，醫生老婆壞，天德最悲哀。

「我們何幸自己是讀者，不是俠客」

雖說下指導棋容易，實際深入江湖則難，但正因為我們是讀者，才不需要揮灑熱血，拚生盡死，只要捧書在手就能暢快體會金庸筆下江湖。

我自知這是在用凡人膚淺的目光來度量英雄，例如抱憾於王重陽和林朝英的不會戀愛，但或許在他們的眼中，俗世的情侶關係並不值一哂；又例如感傷於殷素素太快被江湖忘記，也許在殷小姐看來，碌碌庸眾的懷念毫無價值……但話說回來，嘁嘁喳喳、品評豪傑，不正是專屬於你我凡人的樂趣嗎？

武俠江湖不比社會簡單：開會有特別規矩，戀愛也有法則；武林高手們愛當老師難相處，好不容易出名了粉絲們卻更是難伺候；有些友誼來了我們沒發現，有些感情就這樣蹉跎了過去。埋頭沒入，抽絲剝繭卻發現細節中還有細節；抬起頭來，卻也驚覺現實仍是一樣的江湖。

一樣的金庸，以前所未有的視角，讀出不一樣的味道。不僅有對金庸故事的分析，也有對社會的思辨；不僅對過往江湖犀利調侃，也對現實批評建言。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九