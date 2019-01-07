駐台跨國人才與日俱增，誰來照顧這群隨父母來台的銜轉生？

文：鄭婷勻

隨著產業結構的改變，全球化的時代已來臨，台灣成為全球分工體系的一環，跨國技術性人才紛紛來台，那些跟著父母舉家遷移的孩子，被稱為「跨國銜轉生」，他們要一次又一次地，在不同的教育體制中游移，誰能理解他們的辛苦，並給予他們學習上的協助呢？

考上國北教大華語教學研究所後，有幸被教授派至北市新生國小，輔導語文教育班的學生。語教班成立的目的就是在協助自非華語系國家返國就學的學生，讓他們能夠早日熟悉華語，融入華語小學生活情境。而每週三的晨光時間，陪伴這些語教生，發現他們在台灣的學習環境中跌跌撞撞。

尤其，銜轉生在學習華語時有一段「沉默期」，由於對環境的陌生，使他們不願意輕易開口，但是「沉默」與「不參與課堂」並不能畫上等號。許多的銜轉生能聽懂上課的內容，也會聆聽同學的討論，累積自己的華語詞彙和語法結構知識。老師需要給予他時間，等度過了沉默期，學生將會有驚人的進步。

台北市目前有語教班的小學，只有新生國小和士東國小，他們專門處理這些跟隨父母來台的銜轉學生。當然，如果父母經濟能力許可，也可以將小孩送去歐洲小學或美國學校等國教體制外的學校，這種較西式的教育，對某部分的學生來說，是比較容易適應的。不過，仍有許多家長抱持著，希望讓小孩來台學中文的心態，沉浸在全中文的學校內，自然是再好不過的選擇。不可否認的是，學生經過一兩年的輔導後，多半都能應付正常對話，也可以較融入班上。

其實，每一位語教生的背後，都是一個個動人的故事，需要有人去細心閱讀。以新生國小語教班為例，每一屆的語教班學生來自許多不同國家，如：日、越、韓、美、法等國，而我輔導的剛好都是美籍學生。

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小妲（化名）是我認識最久的學生，在輔導她的一年中，她的進步神速。聽輔導室的老師說，她是個很有趣的孩子，會在朝會時，戴著帽子，蹲在地上，找小昆蟲，對我來說，她就像小精靈一樣，不受拘束。

但她卻她不喜歡回班上去上課，我問她為什麽，她噘起小嘴說：「因為同學都不喜歡我」。追問之下她才說，其實她能夠聽懂一點中文，只是平常喜歡假裝自己聽不懂，這樣她便可以偷偷理解同學們都在說些什麼。她發現同學再幫她取不好聽的名字，她很難過地去跟老師講，說著說著，眼淚就流了出來。

又過了幾週，她又說她覺得老師也討厭她，因為老師說她是「麻煩」，還跟班上同學說，如果誰再繼續講話，就要把位子移到她旁邊，結果大家都安靜下來，她覺得在教室中，自己彷彿是個怪物，人人避之唯恐不及。我很心疼她，決定去向學校的輔導老師反應，請她協助幫忙解決。

後來，經由輔導老師口中得知，她的級任老師表示，她到目前為止繳交學校的作業，仍以英文來寫，令老師十分頭痛，不知該如何批閱。另外，貼在聯絡本上給家長的訊息，也無法有效傳達給家長，需要老師額外花時間聯絡家長，在語言的溝通上也不是那樣順利，這樣確實增加老師的工作量，因此，老師可能隨口說了一句「很麻煩」，而從此讓學生感到誤解，以為老師不喜歡自己。

至於座位的事，老師也只是覺得因為小妲和其他同學的語言不通，如果換位子到她旁邊的話，就不會一直講話了，並沒有惡意。最後，輔導老師很認真的小妲說明清楚，老師絕對沒有那個意思，期望能化解她對學習環境以及中文的排斥。

這些跨國銜轉生究竟是上述老師說的「麻煩」，還是教室內的「寶藏」？之前曾接觸過幾個類似的案例，發現孩子們對於「和自己不一樣的人」會本能性的產生排斥，也許他們不是故意的，但這小小的舉動，卻在無形中傷到了許多幼小的心靈，讓語教生覺得自己好像被排除在外。

我想，關於這個部分，老師恰好可以來場機會教育，畢竟不是每個同學，都能在學習階段，接觸到擁有異國文化的同學，這是很特別的經驗，如果可以從小培養認識、尊重、包容不同文化的胸襟，亦是在增加社會的文化資本。

初次接觸跨國銜轉生的幾個個案，發現這些孩子的心都非常細，在這陌生的環境中學習，可以說是困難重重。另外，目前普遍在國教體制內工作的老師，鮮少額外擁有華語教學專業，語教班的老師也不全然有相關背景，如果沒有學習「第二語言習得」或具備其他外語能力，在輔導學生上，可以說是相當吃力，對學生的幫助也實在有限。

隨著時代的變遷，來台的跨國人才只會與日俱增，而跨國銜轉教育的問題會逐漸浮上檯面，需要更多人關注這樣的議題，不要讓這些學生成為教室中的客人，而無法參與課堂，應該給予他們一些實質上的幫助，也期待政府可以制定更詳盡的法規，投入資金，培育華語教學的師資，使這些遠道而來的孩子享受台灣滿滿的愛。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航