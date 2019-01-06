為了蓋美墨圍牆，川普可能宣布國家進入「緊急狀態」

美國聯邦政府已經從去年12月22日開始部分停擺至今達14天，美國總統川普4日召集國會兩黨領袖到白宮討論如何解決邊境牆經費與政府關門僵局，但仍未達成共識。川普揚言，他可以透過宣布國家進入「緊急狀態」，不需國會同意就直接蓋美墨圍牆，而且政府可能持續關門長達數個月甚至數年。

《風傳媒》報導，目前可確定的是，美國政府最快必須等到8日，參眾兩院復會後才可能重新開門，屆時政府將持續停擺18天，而目前除了80萬聯邦政府雇員被迫放無薪假或者上無薪班外，美國多家國家公園也深受其害，沒有清潔員定時清掃，公園內垃圾遍布滿地、廁所臭味薰天。

（中央社）美國政府關門僵局仍無解，美國總統川普今天揚言，可能會以宣布國家進入緊急狀態的方式，不需國會同意就蓋邊境牆，「我還沒這麼做、我可能會這麼做」。

川普和國會民主黨人4日再次會面，仍不歡而散，雙方對蓋邊境牆預算仍各有堅持，民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）離開白宮前指出，川普不願簽署能讓聯邦政府重新開門的撥款法案，堅持要有邊境牆的預算。舒默說，川普甚至威脅政府關門可能「幾個月、甚至一年」，在所不惜。

川普展現為兌現築牆承諾戰鬥到底的態勢，隨後也在白宮玫瑰花園召開記者會，更揚言，總統有權藉宣布國家進入緊急狀態、不需國會同意就築牆。

川普告訴記者，「如果我想（宣布緊急狀態）、我就可以這麼做」，「我們可以這麼做，但我還沒這麼做，我可能會這麼做喔，我可能會這麼做的」。

當記者追問川普這是否在威脅民主黨人，川普卻說，他從來不威脅人，但確實可以透過宣布緊急狀態蓋牆，更堅稱他和裴洛西及舒默的會面是有成效的，也再次強調築牆對美國國家安全的重要性。

按照美國的《國家緊急法（National Emergencies Act）》，美國總統在一定情況下，有權宣布國家進入或終止緊急狀態，例如美國當年遭遇911攻擊事件，至今仍未宣布終止。

然而，為蓋邊境牆而動用這項總統權限，《美國廣播公司》報導，在民主黨人眼中，會認為這是行政權規避立法權監督的作為，逾越總統職責，但報導指出，川普政府正考慮這種做法，而築牆預算從國防部預算來支應，是可能選項之一。

對於川普寧可讓政府持續關門，也不願在築牆預算上妥協的做法，參院共和黨人和川普已開始有歧見。

《華盛頓郵報》指出，參議員賈德納（Cory Gardner）呼籲，國會應通過撥款法案，讓聯邦政府全面恢復運作，「即使法案沒包括川普渴望的邊界圍牆預算」， 參議員柯林斯（Susan Collins）也認為，不該挾持其他政府部門預算當人質般，來解決築牆爭議。

而參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在這次爭議似乎作壁上觀，讓民主黨人直接與川普溝通，麥康奈並未參與川普、裴洛西及舒默的會談。報導說，麥康奈對川普去年底堅持不妥協、不簽署支應政府部門正常運作的權宜法案感到沮喪，他還向友人抱怨，和川普談判有多不可靠。

《風傳媒》報導，紐約大學（NYU）布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）國家安全專家戈伊泰因（Elizabeth Goitein）告訴《華盛頓郵報》（Washington Post），

川普理論上確實可以如此另闢蹊徑，但是「在沒有任何實際緊急的狀況下這麼做，很明顯是濫權」，「我們緊急權力的法律制度確實很容易被濫用，因為它無法限制總統宣布緊急狀態。」

《紐約時報》的評論指出，美國 從建國開始，憲法傳統就反對總統利用軍隊來執行國內法， 雖然很難確切知道現在川普的想法到底為何，或者是否有任何關於這麼做會帶來什麼後果的認知，但有一件事是清楚的：這樣的行動是非法的，而且如果武裝部隊成員服從他的命令，他們將犯下聯邦罪。

該評論也說，可以想像總統可能會利用2011年 頒布 最新例外情況，該例外 授權國內軍隊可以對付與中東基地組織或塔利班有關的「可疑恐怖分子」， 儘管川普沒有任何可以支持「恐怖主義分子試圖越過美墨邊境」的說法，但使用這附帶條件，支持用軍隊對付來自中美洲的絕望難民在美國尋求庇護，是一種不合情理的做法。

對於這些來自內部和外部質疑和批評，川普依然堅持蓋牆，他這幾天在推特上接連發文強調蓋圍牆的必要性，透過影片製出邊境的各種治安危險問題，並重申自己蓋圍牆的決心，還放上一張照片寫著「the wall is coming」

pic.twitter.com/iSFAokoIP7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月6日

《風傳媒》報導，《紐約時報》指出，漢尼提（Sean Hannity）等保守派的政治觀察家正在極力思索擺脫僵局的方法，可能會向川普提出建言，將建牆經費與共和黨廢除的「逐夢者計畫」經費綁在一起編列，形同與民主黨各退一步。

川普去年宣布擬終止歐巴馬（Barack Obama）的《延緩遣返無證入境兒童》政策（DACA，又稱「逐夢者計畫」）行政命令，至今國會仍未通過替代的移民方案，眾議院共和黨領袖籍麥卡錫（Kevin McCarthy）似乎願意接受這項提案，他4日前往白宮開會時表示：「我們會找出共識的，DACA是個問題，邊境安全是個問題，任何可確保我們能一起向前的提案，我都願意討論。」

川普會後也表示，DACA在會議中有被提及。但一名民主黨的幕僚匿名表示，DACA只不過是被短暫提及，顯然這項提案並未受到重視。

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核稿編輯：羊正鈺