中國從「反獨促統」轉向「全面促統」的對台政策變化

文：賴怡忠（台灣智庫執行委員）

習近平於2019年1月2日在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會發表講話，不僅再度更改九二共識意涵，還提出探索兩制台灣方案、在堅持九二共識反對台獨的政治基礎上與台灣各黨派代表性人士展開民主協商共議統一，就兩岸關係和平發展達成制度性安排，以及提出推進兩岸經濟合作制度化、打造共同市場、基礎設施連通、行業標準互通，與強調要台灣人民需積極追求統一等主張。

與過去中國強調「反獨促統」的基調相比較，習近平的講話明顯出現往積極促統與全面促統的方向靠攏，標誌重大的政策變化。這篇演講也預告了台灣2020的總統選舉會是個「統一 vs. 反統一」的選舉。

四十年前發表告台灣同胞書就是為了積極促統

習近平是在「告台灣同胞書」四十周年紀念會上發表講話。40年前在鄧小平再度復出後，由全國人大常委會發表的「告台灣同胞書」，與前一年（1979）中美建交，中華民國政府失去美國支持的大背景等發展有關。

在中美建交後，當時國際普遍認為中華民國政府在失去美國支援後會無以為繼，連美國卡特（Jimmy Carter）政府的部分官員也這麼認為。自信取得美國默許，或是意圖營造美國的默許，中國接著就統一台灣發出最清晰的訊號，不再講血洗台灣或是解放台灣的軍事恫嚇，而改提和平統一。

接著中國軍方也發佈停止對金門砲擊。接著在1981年9月由葉劍英提出「葉九條」，以及1982年鄧小平提出「一國兩制」等。可以說當時的「對台灣同胞書」就是中國為了鋪陳統一所展開的積極作為。

當然之後的情勢變化，使得一國兩制反而先在香港出現，台灣之後的經濟發展與民主化也讓當時認定台灣已經沒戲的中、美人士跌破眼鏡。而一國兩制在香港施行20年至今更導致港人對中認同大幅下降，香港青年世代反中情緒迅速蔓延，香港更因為失去了自主性，導致其經濟從過去是亞洲資訊與進出口的樞紐，轉變為只是中國沿海經濟的另一個發達城市。自主性與特殊性都在下降中。但是中國基本不理會這個議題，畢竟它們要的就是統一，一國兩制是不是成功，北京政府對此興趣不大。

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10年前紀念會「胡六點」要求達成和平協議，馬政府不敢承接

回顧一下10年前「告台灣同胞書」三十周年紀念會的胡錦濤講話，可以發現當時胡錦濤提到諸如「簽定綜合性經濟合作協議」「願意協商兩岸文化教育交流協議」「對於台灣參與國際組織活動問題，在不造成「兩個中國」「一中一台」的前提下，可以通過兩岸務實協商作出合情合理安排」「探討建立軍事安全互信機制問題」「在一個中國原則的基礎上，協商正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協議」等，幾乎預告了日後馬政府與中國之間的所有的互動議題。

甚至之後命名為ECFA的經濟合作協議架構，在剛開始馬政府所使用的稱呼CECA，就是原封不動把胡錦濤公開呼籲簽訂「綜合性經濟合作協議」名稱移植過來。而主動修課綱使其成為台灣教育界爭議，也與胡六點中的協商「兩岸教育文化協議」提議有關。

但馬政府一直沒有正式承接胡六點。除了胡六點發佈時馬英九總統還不是國民黨主席外（是吳伯雄為黨主席），主要是胡六點提出「在一個中國原則的基礎上，協商正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協議」。

馬政府不敢承接和平協議，不僅這與馬英九「先經後政」的順序有差異。馬也是等到他在2011年競選連任時，偷偷在競選政綱中加入10年內展開和平協議協商談判之文字，立馬因引發巨大爭議而不再留存這段文字。這個過程也顯示當中國提出要求時，你要嘛就明確否認，否則中方就會持續施壓逼你處理，所謂頭過身就過的「滑動說」是沒用的。

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習講話再度修改「九二共識」內涵

國台辦發言人馬曉光才在去年十二月26日在記者會對九二共識如此表示，「1992年11月，海協會和台灣海基會受權達成了『各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識』，這就是『九二共識』」。馬曉光還說「這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂政治前提」。

但不到十天，國台辦的說法就被習近平在「告台灣同胞書四十周年紀念會」的演講推翻。習說九二共識是「兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』」。

這是中方再度對「九二共識」改變立場。當蘇起在2000年4月發明了「九二共識」一詞後，中國並沒立刻回應。當時與民進黨政府還在就兩會第三次會面是否有戲（1993第一次辜汪會，1998第二次辜汪會），要求台灣接受一中原則等議題在互相探詢底線，中方對台立場還處於「聽其言、觀其行」。

是等到2001年1月23日在江八點六周年紀念會上，時任副總理的錢其琛在演講中提到「要台灣當局承認九二共識、接受一個中國原則，在該基礎下就可以早日實現兩岸三通。」那是中國官方首次認了「九二共識」，不再強調反對「雙方存在一中各表的九二共識」的立場。

國台辦版的九二共識「雙方各自頭表述一個中國原則」自此持續很長一段時間，直到今年1月2日才被習近平翻掉，加上了一中原則、共謀統一的意涵，改為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

中國單方面加入「共謀統一」成為九二共識的內涵的影響十分深遠，這意味著如果台灣還說雙方存在九二共識，就表示台灣承認中版九二共識的「一中原則、共謀統一」主張，畢竟如果連這些意涵都不一樣而須各表，就表示無共識可言。

當習宣布了九二共識的新涵義後還持續承認共識存在，不啻表示接受其內建主張。因習近平通篇文告強調符合其「一中原則、共謀統一」就是「一國兩制」。蔡總統當然必須要公開反對，否則就如同默認這個九二共識了。

「習版九二共識」提出後最尷尬者就是國民黨了。不僅再度證明中國絕不接受「九二共識、一中各表」，現在連九二共識也不能各表，還必須要承認其為共謀統一。

「九二共識」變成共謀統一的「九二共表」，國民黨如果持續主張有九二共識，是否就表示國民黨接受習版九二共識的「一中原則、共謀統一」呢？國民黨能夠心裡不接受，但又不公開反對且持續主張存在共識，而不會被國人認為國民黨就是與中共合謀統一嗎？

此外，由於習近平把承認九二共識視為兩岸有意義互動的基礎，當九二共識變成一中原則與共謀統一後，請問國民黨是否還要舉行國共論壇？是否還要派代表參加海峽論壇？是否還要支持紫金山峰會？請問是否還放任國民黨地方縣市首長去中國訪問舉行藍十五論壇？或是參加雙城論壇，甚至是發動北、高、上海的三城論壇？因為這些會議都是以承認九二共識為前提的。

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習講話提到要發展出「一國兩制之台灣方案」

習近平這次還提到要探索一國兩制的台灣方案。還重複其5年多前於印尼對蕭萬長說兩岸政治分歧不能一代傳一代的說法。現在看起來中國對統一已經不再是嘴巴說說，而是進入具體的制度建構過程了。

習對此鄭重倡議：

在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

習此舉不僅跳過政府而直接與台灣的政治團體與民間社團，以類似當年中國與香港菁英密室協商方式討論兩岸關係的制度性安排。而從該文的脈絡來看，這個制度性安排就是兩制的台灣方案，而其幾乎過程幾乎就是copy當年中國越過港英政府直接與香港菁英對話以得到香港基本法的過程，令人不寒而慄。

相對胡錦濤當年在胡六點還呼籲「在一個中國原則的基礎上，協商正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協議。構建兩岸關係和平發展框架」，表示如果台灣政府願意承認一中原則，那麼中方願意與台灣進行「政府間協商」以達到和平協議。

但現在習則是無視於台灣的體制，把民選政府當成空氣，直接要台灣的政黨與各界推派代表「赴京共商國是」，以類政協會議的方式逕自討論一國兩制的台灣方案，甚至可能是台灣版的《基本法》等。習不僅忽視蔡英文前一天提到的「四個必須」，而是連台灣政府的正當性都不承認。即便是國民黨執政，習同樣也是越過的。

面對這麼赤裸裸侵門踏戶的要求／要脅，蔡總統全力反擊，提到中國須尊重台灣的民主體制。這個反擊不是不承認九二共識的民進黨 vs. 承認九二共識的共產黨之對壘，而是捍衛台灣民主體制的尊嚴問題。

如果沒明確反應，以國內部分被中國豢養第五縱隊蠢蠢欲動的姿勢來看（已有政黨自動跟進），勢必會配合中國要求，向世界演出台灣人民競相赴中進京上訪談國事的戲碼，重演中國於1984－1989跳過港英政府直接在京與香港菁英協商基本法的醜態。

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習近平提到兩岸需就社會與經濟的規則及制度進行融合

習五條在「深化兩岸融合發展，落實和平統一基礎」這段是這麼說的：

積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，為發展增動力，為合作添活力，壯大中華民族經濟。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

有人說這與其對台三十一項措施有關，但習提到不僅是交流的促進，還包括行業標準互通等會牽涉到法規同一化的措施、以及文化教育、醫療衛生、社保與公共資源等「公共服務」的均等化、普惠化等，以便為統一鋪陳基礎。

進一步看，習的規畫似乎預告了其對未來兩岸城市交流之項目，可能會觸及兩岸城市及鄉鎮等在法規制度、作業準則、公共服務設施等範圍的同一化，以便在制度上落實兩岸融合。如果這個猜測是對的，顯示未來不管是藍十五「九二共識城市連線」，或是形形色色的議會訪問或是城市交流論壇，就不會只是經驗交流與對話，而是會被交付展開地方層級的兩岸法規融合研究，甚至可能會在幾個城市試點舉辦。這是未來更需要注意之處。

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對美喊話，統一是內部事務不容外人置喙，但也不傷害美在台灣的經濟利益

習在「告台灣同胞書」四十周年紀念會的演講並不只是針對台灣，也不只是講給內部，其喊話對象還包括美國在內的其他國家。習一方面說「台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉」。

之後又說「中國的統一，不會損害任何國家的正當利益包括其在台灣的經濟利益，只會給各國帶來更多發展機遇，只會給亞太地區和世界繁榮穩定注入更多正能量，只會為構建人類命運共同體，為世界和平發展和人類進步事業做出更大貢獻。」前者警告外國勢力不要干涉中國對台的強硬統一作為，後者則是圖畫出一幅統一之後其他國家也會受惠的溫和景象，以減損其他國家對中國併吞台灣的焦慮感。

這裡第一個針對的外國自然是美國，其次是日本。當習企圖對外國喊話，顯示習也認知到統一台灣的區域戰略意涵，以及其他國家對統一的拒斥態度，因此才要積極以統一之後對他們也有好處，來說服這些國家不反對統一。

按照中國當領導者下令後，必定之後會有行動附隨的模式，應該要注意中國會採用何種銳實力作為在其他國家對付台灣，以減削這些國家對台灣的支持。這也意味著當中國開始把統一當一回事（起碼領導者是這麼看的），在非邦交國的外交戰場會較現在更為激烈。2018年的中國對在國際上鎖台阻台的銳實力作為，可能還只是實驗階段，從現在到2020的外交封鎖戰可能會激烈化與全面化。

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從反獨促統轉向全面促統，統獨議題決定2020總統大選

習近平這篇號稱為「習五條」的演講標誌中國對台政策從反獨促統到全面促統的重大轉折。但也因為中方單方面更改九二共識內容，放入了「一中原則、共謀統一」，還主張任何反對與中共統一者，包括維持現狀等在內，都是台獨。

這一方面使得從現在到2020的主要政治議題會沿著統獨軸線全面爆發，更因為不與中共統一就是台獨，因此統獨議題實際上是沿著「統一vs. 反統一」這個對立軸在進行。如在2020成功被中國拔英或導致親中勢力掌政，台灣統一問題被解決的時間點，可能就會落在2021－2022間，而這也會使習近平取得連任為習皇帝的正當性。

坊間對這篇文告有幾種似是而非的解讀，例如習近平本人無意提升台灣問題位階，會對台強硬都是被迫，或是官僚的自發作為，也有人說這篇了無新意，主要是對內交代，暗示著可以對其忽略不計，甚至主張這篇文告提了不少和平統一文字，所以是個軟調聲明。

這些解讀都在淡化對中國積極促統與全面促統作為的警覺性，還輕忽未來可能的問題，更會造成精神武裝的自我繳械。這樣的態度非常不智。台灣政府與人民「現在」展現出什麼樣的應對態度，國際都在嚴肅觀看。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航