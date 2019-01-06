農委會「最後通牒」：1155間養豬場一週內檢核，44萬公噸「廚餘」何處去？

非洲豬瘟疫情叩關，農委會今（6）日中午臨時召開記者會，宣布將調整廚餘養豬方案，目前台灣尚有1155間的用廚餘養豬的養豬場，一週內應向環保單位申請檢查合格，否則將強制轉為飼料或退場，農委會副主委陳吉仲強調，這是經過專家會議和養豬業者討論後的結果，「以防疫為最高目標」，將所有可能的風險都阻絕。

（中央社）農委會今天表示，從中國肉品中檢出非洲豬瘟陽性的頻率越來越高，為降低非洲豬瘟透過廚餘傳播風險，1155間廚餘養豬場須一週內向環保單位申請檢核，否則將轉飼料或退場。

行政院農業委員會今天中午臨時召開「非洲豬瘟最新疫情與因應作為」記者會，由於非洲豬瘟可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，農委會宣布將機動調整廚餘再利用於養豬方案。

農委會副主委黃金城表示，家畜衛生試驗所昨天又從金門水頭碼頭棄置箱中取得的肉品檢驗出2件陽性反應，目前統計檢出陽性反應的肉品有10件，而每一件檢出的差距天數都越來越小，代表檢出頻率越來越密集，也代表中國各省份肉品已全面遭受非洲豬瘟病毒污染。

黃金城也指出，將罰鍰提高至新台幣20萬元後，目前違規攜帶總計有44件，全部都是從中國來的旅客所攜帶，他認為，經宣導後，越配、菲律賓旅客等都逐漸知道不能帶豬肉產品到台灣，這代表並不是宣導不足。

農委會代理主委陳吉仲指出，去年8月時，廚餘養豬場有2045場，11月時降至1776場，再經過聯合單位稽查後，最新統計為239場養豬場改用飼料餵養，而目前屬於環保署再利用檢核列管的廚餘養豬場有357場。

再扣除決定停養的25場養豬場，陳吉仲表示，經過今天開會討論，決議針對剩下1155場廚餘養豬場加強控管，1155場養豬場必須通過環保單位再利用檢核才能繼續使用廚餘養豬，沒有申請的養豬場，一週內都必須依農委會輔導方案全面改飼料餵養或是退場，以降低廚餘養豬風險。

環保署環境督察總隊副總隊長林左祥表示，目前環保單位列管的養豬場有357場，這些養豬場對廚餘高溫蒸煮相關規定相當落實，經環保單位實際前往了解養豬場蒸煮情形，大部分都會將廚餘沸騰煮到攝氏100度以上且蒸煮超過一個小時。林左祥也提到，養豬場業者在這一週內向環保單位申請再利用檢核，會請各地方政府加快流程。

農委會今天的決議主要是呼應原本預計在9日北上抗議的豬農訴求全面禁用廚餘養豬，不過也有其他豬農有不同心聲，《中央社》報導，養豬有20年經驗的中華民國養豬協會常務監事林承德表示，台灣黑豬就是要吃廚餘才能養出好肉質，未來若會全面禁用廚餘餵豬，恐使黑豬失去特有風味和品質，即便每頭豬補助2200元，恐有80%以上黑豬豬農會選擇乾脆不養。

林承德認為，政府既然擔心非洲豬瘟透過廚餘傳入台灣，就應設置中央廚餘處理中心統一處理廚餘，確保完全加熱後再給豬食用，才是解決之道。

新北市養豬協會理事長李當期則說，希望外界不要對「廚餘養豬」貼標籤，中央要若之後要全面禁止廚餘養豬，業者還是會配合，但希望要有完整配套，包括廚餘去處，以及對白豬黑豬等不同豬種，要有合理補助方案。

農委會在記者會中表示，除了嚴格控管廚餘處理之外，也有轉型輔導方案，一頭豬補助2200元，另外畜試所也研擬出黑豬使用的特別飼料配方，業者可索取飼料並領取轉型飼料補助，減少衝擊。

若全面禁用廚餘養豬，「配套措施」是什麼？

《中央社》報導，台灣廚餘量年約65萬公噸，其中有44萬公噸拿去養豬，環保署督察總隊副隊長林左祥表示，依6成8比例，每天約有1220公噸的廚餘是拿去餵豬。

林左祥指出，目前全台公家加民間的堆肥場共有69家，每天頂多增加124公噸的處理量，還有剩下的1000多公噸廚餘，如果無法餵豬，只能先暫時送到掩埋場或焚化廠，當然這樣掩埋場跟焚化廠的壓力都會很大，環保署仍在盤點去化廚餘管道有哪些，也希望在恰當時間點，才做出廚餘全面禁止餵豬的決定。

行政院明天將會召開跨部會會議，後天將與22個縣市進行實地執行的討論會議，其中全國最大養豬縣雲林則已有些相關措施，《中央社》報導，雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，雲林縣目前有1210處養豬場，飼養頭數146萬頭，高居全國之冠。

而雲林縣也是全國率先宣布禁用廚餘養豬的縣市，自從宣布禁用後，雲林縣每天產生的廚餘中，68公噸廚餘委由化製廠高溫蒸煮成骨粉後混合肥料，免費提供農民使用。

而養豬頭數全台第二的屏東縣，環保局廢棄物管理科長余東壁則表示，若全面禁用廚餘養豬，家戶廚餘還是回歸清潔隊收；至於小吃店和餐廳，目前正在清查申請廚餘再利用養豬戶所收的家數，清查後會召集相關餐廳業者開會，請業者往後將廚餘交由民間清除業者回收，清潔隊和民間人力能量目前估計足夠。

《中央社》報導，林左祥表示，目前預計在桃園、台南、高雄、台北及宜蘭都將興建生質能源廠，估計在2022年前到位，加上現行的台中生質能源廠，每天可以處理800公噸廚餘，如果再搭配廚餘脫水處理設施等，可望將每天的廚餘量控制在709公噸左右，將可解決廚餘的流向問題。

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核稿編輯：羊正鈺