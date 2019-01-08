重機賽車風潮襲來，丘陵、山地為主的台灣能舉辦國際賽事嗎？

文：張雅婷、周茹焮、詹宗倫、朱皓（世新大學新聞系）

近年重型機車在台灣逐漸興起，道路上隨處可見拉風帥氣的重機。重機除了造價不斐，動輒台幣50萬起跳以外，最吸引人的是每台重機都像是藝術品，其設計感更受重機愛好者歡迎。

世界摩托車錦標賽（MotoGP），是全球重機賽車中最重要的一項賽事，相當於四輪賽車的一級方程式賽車地位，隨著賽事的推廣，這股重機風也吹來了台灣，許多國人開始觀賞重機賽車，帶動了一波重機熱。

Photo Credit: 陳信源 業餘車手陳信源於西湖賽道試跑

重機賽車興起，政府鬆綁交通規範

依據台灣法規，重機並不能任意行駛於所有道路上。但隨著重機熱襲台，政府開始放寬規定，自民國101年7月1日起，排氣量250cc以上550cc以下的重機已可行駛快速公路。目前重機騎士們正積極爭取550cc以上大型紅牌重機可以騎上國道，交通部已經訂下一年的觀察期，最終待明年的評估結果而定。

台灣也有為數可觀的重機賽車競賽，各項賽事已在台灣舉辦多年，其中以中華賽車會舉辦的台灣機車錦標賽（TMRRC）的賽事規模最大，達全國級錦標賽的級別，而今年賽事將於屏東大鵬灣國際賽車場舉辦。

一年一度的台灣機車錦標賽往往吸引眾多重機愛好者前去朝聖，重機車手們也爭相報名競賽，今年中華賽車將重機賽車的等級提升到Moto3（250cc）的等級，期望賽事水準提升的可以讓台灣車手逐漸與國際賽事接軌。閎越車業專屬車手陳信源對台灣車手的實力成長抱持著肯定態度，他認為近年來在台灣舉辦的重機賽車規模越來越大，例如亞洲公路摩托車錦標賽（ARRC）就曾在台灣舉辦。

ARRC作為培育亞洲好手的搖籃，從1996年迄今已有超過20年的歷史，每年度在亞洲共有六站賽事，從日本、泰國、澳洲、印尼到印度，組別從130cc、150cc、250cc到600cc都有，ARRC體系內也有培育新秀小將的亞洲夢想盃（ADC），台灣車手莊安育就曾經這個比賽中大放異彩，是目前台灣第一位站上「亞洲夢想盃」頒獎台的職業車手。

Photo Credit: 朱皓 現任專業賽車手SRP音速車隊領隊楊光宇

現有賽道條件不足，舉辦賽事仍有疑慮

若要在台灣推廣重機賽事，將面臨諸多不利的條件。首先，台灣本島地狹人稠且地貌多以丘陵、山地為主，能找到符合國際賽道標準的場地實屬不易，目前僅有屏東「大鵬灣賽車場」，以及台中「麗寶賽車場」兩家符合FIA（國際汽車聯盟）國際標準二級（GRADE 2）的賽車場。

作為SRP重機車隊的領隊，前職業賽車手楊光宇提到，過去台灣還沒有大型賽車場的時候，重機騎士常會偷偷地把山路當作賽道，但是道路狹窄會車困難，路肩通常又不會設有護欄，旁邊底下就是山坡懸崖，因此經常發生車禍意外。

現在雖然有兩座國際級賽車場，但是賽道的緩衝區設置普遍不足，就連新蓋的麗寶賽車場也未達世界摩托車錦標賽（Moto-GP）標準。容易導致車手在過彎道時，只要一有轉倒情況發生，少了緩衝區的安全距離，車手會直接撞上邊牆，輕者骨折送醫，重則永久性傷害，因此台灣賽車場的安全設施與國外相比仍有很大的進步空間。

Photo Credit: 鄭宇程 前職業車手楊光宇開設車行，同時也是一名技師

SRP車隊戰功彪炳，期待交棒年輕世代

SRP車隊於2004年成立，團隊全銜為「Sonic Racing Performance」，其前身為「重機音速俱樂部」，最初他們是一支「跑山」的車隊，領隊楊光宇與車友們常會在周末相約一同跑山。後來在因緣際會下，有位職業賽車手邀請楊光宇到中國珠海賽車場進行高強度訓練，引領他走上正式比賽的道路。

歷年來許多國際型賽事都看得到SRP車隊獲獎的佳績，像是在2008年「泛珠三角賽車節」（Pan Delta） CL2組SRP獲得春季賽冠軍，2010年「中國超級摩托車錦標賽」（CSBK） SRP獲得車隊年度季軍，2013年國內舉辦的「TCC-250挑戰賽」SRP獲得收官戰冠軍。

無奈「老兵不死，只是凋零」，再強的選手仍敵不過歲月催老，楊光宇目前已經退休，自2016年起轉以訓練後勤為主，但他也表示，有機會還是會想投入賽事。

在SRP車隊中，也不乏年輕好手，甚至有不少女性車手。楊光宇表示，重機賽車是一項有相當門檻的運動，對車手的體能極為要求，除了定期帶車手進行賽事培訓，亦重視車手平時的體能訓練，上健身房、團體長跑皆是家常便飯。目前SRP參與的大型賽事以「Moto-3」組（約250cc級別）為主，也會帶新手參加新手賽，而新手賽通常以150cc級別為主。

重機車手雖外表光鮮亮麗，實際上比賽具有相當高的風險，加上重機車輛昂貴，維修成本又高，所以如今年輕車手並不多。楊光宇感嘆，台灣政府一直以來非但沒有協助舉辦重機賽事，還立法處處限制民眾騎乘重機的權益，而民眾對於重機賽車也常有負面的刻板印象，興建台中麗寶賽車場的時候，附近居民甚至聯合發起抗議。最後楊光宇苦笑總結，重機賽車在台灣是一項要有足夠熱忱，才能堅持下去的競技運動。

Photo Credit: 朱皓 陳守鎬是賽事協辦兼重機顧問，同時也是重機會所的所長

賽車手的幕後功臣，盼台灣重機賽車環境改善

重機賽車能有緊張刺激，精彩可看的華麗場面，並非全靠著檯面上那些才華洋溢的選手，在幕後也有一群默默守候的大功臣，那就是「後勤技師」。車輛技研所的創辦人陳守鎬就是一名獲獎無數的資深技師，曾經到泰國的車輛公司擔任講師以及技術顧問，專責訓練後勤技師。回到台灣後，他發現國人普遍對於保養維修這一塊都不太了解，所以他秉持著推廣教育的理念，創辦了車輛技研所，向民眾講解技師擁有的專業知識。

陳守鎬不僅僅是一名優秀技師，他在年輕時期也曾熱衷於舉辦重機賽車。他最早是在離島澎湖舉辦重機拉力賽，也就是越野車比賽，在舉辦賽事的過程中，主要是協助中華賽車會與當地政府協商，包括租借場地，交通管制到企業贊助等等。他表示，當時年輕滿腔熱血，每次比賽都盡我所能辦好，但舉辦重機賽車真的很燒錢，場地租金加上人力成本太高，後來只好停辦。

Photo Credit: 朱皓 重機顧問陳守鎬現在在桃園開設辦私人重機會所，提供愛車人士有個交流平台

對於政府有沒有提供重機賽車足夠的協助，陳守鎬也有與楊光宇類似的看法。他認為政府只要不干預民間舉辦重機比賽就好，倘若比賽場所附近有發生抗議噪音事件，政府再出面調停。 以最新落成的台中麗寶賽車場為例，於12月初已完成車場周圍的隔音牆，可以有效大幅度降低音量，麗寶官方希望附近居民不要抱著賽車場等同於鄰避設施的心態，有問題民眾可提出協調，公司將全力配合改善噪音問題。

台灣的重機賽車環境目前仍有待政府及民間共同努力，但近年來在中華賽車會、民間各車隊、車行，以及重機愛好者的努力下，與過去相比，這項運動已為更多國人所認識，並逐漸接軌國際。陳信源也表示，台灣的賽事無論在規模、改裝規定、比賽施行細則方面，較以往相比已有長足進步，同好皆在努力讓台灣的重機賽車邁向新的里程碑。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航