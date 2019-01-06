綠黨議員王浩宇加入「民進黨團」：深信台灣價值的政黨都該合作

綠黨桃園市議員王浩宇昨（5）正式宣布加入「民主進步黨黨團」運作，他昨天就已參與民進黨團的記者會，與民進黨議員一同表達對總統蔡英文的支持，王浩宇在臉書上放上和桃園市長鄭文燦的合照，並表示綠黨在桃園僅1席，無法獨立組成黨團。

王浩宇認為所有深信台灣價值的政黨都應該團結合作因此決定於本屆議會加入民進黨團運作，希望能盡一己之力，在議會中展現正面價值，也成為鄭文燦市長執政的助力。

王浩宇加入民進黨團遭到不少網友批評和嘲諷，很多人都在王臉書下方留言，批評他明明在上個任期中，在議會也是針對航空城等案痛批民進黨，結果現在卻加入民進黨黨團，還有網友針對王浩宇近來對高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕的批評，指他「不好好監督桃園，一直在管其他縣市的事」。

不過王浩宇今天透過臉書再次澄清，自己雖然加入黨團，但並未加入民進黨，依然是綠黨議員，且綠黨中執委的會議決議，並沒有規定不能加入國民黨、親民黨、新黨、統促黨以外的其他黨黨團。

王浩宇說，桃園市議會本屆共有3個黨團，除了國民黨黨團、民進黨黨團外，還有無黨團結聯盟（也是一個政黨，立委高金素梅就是無黨團結聯盟黨員）的黨團，在過去4年在沒黨團的狀況下，他提的議案幾乎都是民進黨議員、市長默默協助，再加上與國民黨黨團、無盟黨團理念有本質上的差異，他認為現階段與民進黨合作是最適當的選擇。

桃園縣市合併升格後2次地方大選，地方議會席次都是國民黨領先，《自由時報》報導，本屆桃園市議會席次63席，國民黨拿下過半的32席，生態藍大於綠，民進黨團現有黨籍議員19人僅佔約3成；僅占1席的時代力量議員簡智翔則未加入任何黨團運作。

除綠黨王浩宇，市議員邱佳亮、陳榮基皆以無黨籍身分參選，邱自第一屆市議員任期起即參與民進黨團運作，陳榮基雖具黨員身分，但本屆同樣以無黨籍投入選戰，但2人在正、副議長選舉時，都投給國民黨籍的邱奕勝與李曉鐘。

桃園市2014年共60席，2018年共有63席 民進黨：20席（2014年）→18席（2018年）

國民黨：29席（2014年）→32席（2018年）

時代力量：尚未成立（2014年）→1席（2018年）

綠黨：1席（2014年）→1席（2018年）

其他政黨或無黨籍：10席（2014年）→11席（2018年）

綠黨在台灣成立於成立於1996年1月，已經超過20年，在2014年的九合一選舉中，長年經營「我是中壢人」粉絲專頁的王浩宇就順利拿下桃園中壢一席，這也是綠黨睽違18年首次在全台拿下2席議員，當時王浩宇拿下1萬6269票，是該區第二高票。

而2018年的地方大選，綠黨全台共推出10位候選人，新北市有賈伯楷，桃園市則有中壢區王浩宇、桃園區羅岳峰、平鎮區歐陽霆，新竹縣市則共有6人參選議員。

羅岳峰、歐陽霆，本來被看好拿下席次，不過最後以些微差距落選，其中歐陽霆拿下8738票、8.93%的得票率，比上屆綠黨在平鎮得票成長2倍，羅岳峰也比上屆多拿近1000票，但一樣未能當選，本次大選綠黨雖然在整個桃園市地區拿下超過3%的選票，是第三大黨，但僅有王浩宇再次拿下1萬6292票，順利連任，其他當選2席是新竹的議員。

事實上針對總統蔡英文近日回應中國國家主席習近平強硬發言，綠黨共同召集人劉崇顯4號時就在臉書上表示力挺蔡英文，「民進黨不好台灣不會好」，綠黨也公開支持蔡英文就兩岸的發言，並期待民進黨繼續堅守進步價值，綠黨所有黨公職，也會公開聲援蔡英文。

相較之下，其他第三勢力小黨包括時代力量僅在習近平談話當天在臉書上透過聲明稿方式強調「我們不同國，交流前提是對等」 ，社民黨也是在臉書上列出幾點回應習近平，並呼籲中國民主化，後續幾天則並未針對蔡英文的一連串回應有任何評論或回應。

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核稿編輯：羊正鈺