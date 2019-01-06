卓榮泰當選民進黨主席，2018敗選他歸因於「一例一休」和「同婚」

（中央社）民主進步黨代理主席林右昌今晚公布民進黨主席補選結果，由前行政院秘書長卓榮泰勝出，得票率72.60％，得票數2萬4699票。林右昌說，這次補選的總選舉人數有20萬2568人，投票率為16.9%。

總統蔡英文因九合一選舉失利請辭黨主席，卓榮泰與前民進黨副秘書長游盈隆參與補選，今天投開票。民進黨中央晚間公布結果，卓榮泰拿下2萬4699票勝出，游盈隆則拿下9323票。

民進黨9日將召開中執會確認並公告當選人名單，會後進行交接，任期到2020年5月19日。

「卓榮泰」是誰？

卓榮泰曾任台北市議員、立法委員、行政院發言人、行政院秘書長、總統府代理秘書長，2017年，卓榮泰於賴清德內閣擔任行政院秘書長，在各部會和府院黨扮演協調的角色，與行政院長賴清德、三立董事長林崑海、行政院發言人徐國勇有緊密的互動關係。

2018年12月14日，民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文辭黨主席；卓榮泰經民進黨中生代的的潘孟安、鄭文燦、林佳龍、林智堅、黃偉哲、陳其邁、翁章梁等7人共同推舉，登記民進黨主席補選。

綜合《蘋果日報》與《風傳媒》報導，對於去年選戰失利，卓榮泰歸納5大民進黨選票流失的原因：

勞基法修法「一例一休」讓勞工不能如願「加班賺錢」，中小企業人力受限阻礙發展

年金改革，雖然方向沒錯，但無法與軍、警、公務人員妥善溝通，而引發反彈

環保署防治空污所衍伸的老車問題，訂定相關時程卻不周全，加重車主負擔

政府增加菸捐投入長照計畫，每包菸捐增加30元，用途雖投入長照計畫，但吸菸民眾感受不到長照，卻每次多掏30元，讓吸菸民眾1年增加1萬元支出

同婚議題上，年輕人支持同婚，長者與宗教界雖尊重同性戀者的權力，但教科書「太進步」，造成家長煩惱擔憂

至於當選後，要如何改革民進黨，《中央社》報導，卓榮泰表示，他對黨改革有很多想法，包括黨公職人員初選依黨章進行；整合地方聲音，辦理政策路線大辯論，凝聚共識；黨部人事大調整，成立新戰鬥團隊；新進黨員、新任公職人員訓練；蒐集資料反制假消息等。

「保皇派」對上「逼宮派」，投票率16.9%創新低

《蘋果日報》報導，全台民進黨員約有26萬人，具有投票權者共20萬2568人，本屆投票人數3萬4230人，投票率16.9%，創下2000年以來，駐日大使謝長廷同額競選黨主席後最低的投票率。​

《蘋果日報》報導，這次黨主席補選，被視為「保皇派」（挺蔡英文）的卓榮泰，受到黨內各派系支持，從宣布參選開始直至投票前，包括英系、正國會、新潮流等，都透過簡訊、Line或地方組織動員，為卓榮泰拉票，民進黨前立委、這次在高雄市長選舉敗給韓國瑜的陳其邁日前更邀卓榮泰一起吃火鍋直播，為其拉抬聲勢。

另一名候選人則是台灣民意基金會董事長游盈隆，游盈隆選前曾南下向前總統陳水邊請益，與多個獨派團體包括一邊一國連線、喜樂島等組織的成員往來甚密，被視為是民進黨內台派人士的代表，在4位民進黨黨內大老日前登報要求蔡英文「不要連任」時，游盈隆也表達支持。

《上報》報導，黨內長期負責組織工作人士指出，坦白講，卓榮泰選情確實一度告急，游盈隆在部分獨派人士、挺扁成員的支持下，大膽炮轟總統蔡英文，批評黨內在選後無檢討聲浪，確實成功吸引了在選後對民進黨執政團隊不滿的基層黨員，因此各派系的高層都在最後緊急動員，希望黨員能將票投給卓榮泰。

卓榮泰自己則否認「保皇派」的稱號，《ETtoday》報導，卓榮泰表示，三十多年來無論是跟著謝長廷、陳水扁、蔡英文和賴清德，從來沒有人認為他是在為哪個派系工作，民進黨要改革就要破除從派系出發的考慮。

卓榮泰說，派系是存在，但是只要未來的黨負責人，能夠公正、不把派系、個人的利益放在第一，凌駕黨跟國家，未來派系問題就只是良性發展，他承諾會朝這方面來努力。

而敗選的游盈隆則在臉書上表示，民進黨是咱的家，再破再舊都不會嫌棄，並祝福恭喜卓榮泰。

現在選舉結果出爐，外界關注卓榮泰上任後何時舉辦選前承諾的「黨內路線」大辯論？《中央廣播電台》報導，卓榮泰說，會考量執政新革會議的舉行，以最快的速度、最周延的規劃呈現，辯論的議題也一定會與國人及台灣的未來相關。

不過卓榮泰也提到，他就任黨主席後的第1及第2個行程將是到民進黨台北市黨部與台中市黨部，整備選務、調動人員，全力為台北、台中立委補選備戰；至於新任一級主管名單，也會之後再做安排，會先以現在的戰鬥團隊做好立委補選工作。

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核稿編輯：羊正鈺