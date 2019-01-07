民族主義上太空：美中兩國仍是最大的「月球玩家」

1月3日，中國探測器嫦娥四號在進入月球軌道4天之後，終於登陸月球背面。這是人類歷史上第一次在月球背面軟著陸，也是中國第一次做到美國（和蘇聯）不曾做過的事。對美國國安界來說，這頗有第二次史普尼克危機（Sputnik crisis）的感覺。

史普尼克危機是指1957年，蘇聯在美國之前搶先成功發射第一顆人造衛星史普尼克號，讓此前一直以為自己處於領先地位的美國大為震驚。美國在戰後第一次有危機感，從此美蘇進行了史無前例的傾舉國之力地投入的太空科技競賽。在50－70年代大約20年内，雙方都產生很多回頭看來有點不可思議的驚人成就。

美蘇為何沒有到月球背面？

可是，美蘇偏偏遺留了月球背面。月球背面這麽神秘，為何美蘇的科學家都沒有派出飛行器登陸呢？

由於地球和月亮之間距離較近，經過潮汐力的長期作用，月球自轉的周期和繞地公轉一致，形成同步自轉（synchronizedrotation）或「潮汐鎖定」（tidallocking）。這樣，在地球上看月球，永遠只能看到月球的一面，即正面或近端（nearside），背面或遠端（farside）是看不到的。而如果在月球上觀察地球，則地球彷彿固定在太空中自轉。

這是幾何學上的限制。要觀察到月亮背面，除非派出飛行器繞到月亮背後。1959年，蘇聯月球三號探測器（Luna3）第一次跑到月球背後拍到照片。這才是人類第一次知道月球背面的秘密。此後蘇聯探測器多次拍到月球背面照片。美國則在1962年首次在月球背面硬著陸。美國阿波羅計劃中，宇航員也多次在高空繞到月球背面拍照。

當年美蘇太空競爭，雙方都取得不小成就。美國率先（及唯一）成功把人類送上月球，邁出「人類的一大步」不在話下；蘇聯則在飛越月球（1959，Luna 1）、航空器硬著陸（1959， Luna 2）、航空器軟著陸（1966，Luna 10）、環繞月球飛行（1966， Luna 10）等都拔得頭籌。可是，雖然在60－70年代兩國進行過總共65次航天器登月，包括6次載人登月，但所有登月地點都在正面。那麽為何沒有在背面的登陸呢？

原因可以推測有幾個。

第一，由於人類觀察月球正面已經數千年歷史，對正面的瞭解遠遠多於背面。航空器在正面登陸自然更容易。

第二，在背面登陸，由於被月球阻擋的幾何限制，無法與地球直接通信，除非有中繼衛星「轉接信號」，否則無人航空器轉到背面之後就和地球失去聯繫，既不能傳回資料，也無法控制，難以軟著陸；載人登陸的話則風險比正面登陸大很多。

第三，當時美蘇為登月競賽傾盡全力，美國對NASA的支出在高峰期已接近GDP的4％。這種程度的對民生意義不太緊密的科技項目的全力投入，恐怕以後都再難一現。這種競賽當然優先考慮最能出成績，最能宣揚「國威」的項目。於是，背面登陸並沒有被重點考慮。

第四，在美國成功把人送上月球之後，嚴重打擊蘇聯的宇航員登月計劃（N1／L3計劃），勝負已分。美國1972年之後就再沒有登月。蘇聯雖然繼續嘗試，但最終也沒有實現，於是在1976年後也停止登月工程。當從月球取得的樣本已經足夠多，即便在研究上，也缺乏進一步登月的必要性。雙方轉移目標，把競爭放在行星探測、航天飛機、太空站等項目。

最後一批登月宇航員之一，也是第一個登上月球的地質學家舒密特（Harrison Schmitt）曾經努力遊說NASA登陸月球背面，也提出過把一顆航空器放在拉格朗日「L2」點作為信號中繼之用。但是NASA最後以風險和資金的原因拒絕了這個建議。可見一斑。

第五，1967年美蘇英三方簽訂《外太空條約》（Outer Space Treaty），規定「各國不得通過主權要求，使用或佔領等方法，以及其他任何措施，把外層空間（包括月球和其他天體）據為己有。」又規定：「禁止在天體建立軍事基地、設施和工事：禁止在天體試驗任何類型的武器以及進行軍事演習。」條約邀請其他國家加入（中國後也加入了）。這樣月球已經缺乏軍事戰略利益。

第六，月球也缺乏經濟利益，移民月球也只是科幻小說的題材。

因此，當時的登月競賽很大程度上是宣揚國威和社會制度優越性所驅動的。當勝負已分，自然就沒有繼續下去的必要了。

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中國登月計劃的崛起

美蘇競爭當年，其他國家遠遠落在後面。第三國（日本）航空器在月球硬著陸已經是1990年的事了。

在美蘇之外的國家，中國是策劃月球探索計劃最積極的一個。2003年，中國啓動「嫦娥工程」，計劃在20年内完成「三大步」，即探月、登月、駐月。其中探月部分又分為「三小步」，即繞（繞月飛行）、落（登陸月球）、回（返回地球）。2007年，嫦娥一號繞月成功，2009年硬著陸成功（第五個硬著陸國家）。2013年，嫦娥三號帶上月球車玉兔號，在月球正面登月成功。去（2018）年5月，鵲橋號中繼通訊衛星到了拉格朗日「L2」點，為背面著陸做準備。這次，嫦娥四號帶上玉兔二號，在月球背面登月成功。這都是小三步的「落」的階段。此外，嫦娥五號在2014年繞月後返回地球，可以算是「回」的初期嘗試，儘管真正的「回」應該是著陸月球之後再回來。中國本來打算在2017年用嫦娥五號測試「回」，由於長征五號發射失敗，計劃推遲到今（2019）年12月。

在中國啓動嫦娥工程前後，其他國家也啓動登月計劃，但其進展都遠不如中國。

日本宇航局（JAXA）在2007年發射月亮女神號（SELENE），繞月一年半後硬著陸。這和中國嫦娥一號基本同時。但月亮女神二號還遲遲未發。

印度國家研究組織（ISRO）在2008年發射月船一號（Chandrayaan-1）繞月，繞月312天之後失去聯絡（但完成大部分計劃的實驗）。從月船一號發射的月球撞擊器在2008年11月撞擊月球，印度成為第四個在月球硬著陸的國家，這次撞擊也發現月球有水冰。但此後，印度的登月計劃沒有大進展。準備在月球軟著陸的月船二號本來計劃在2018年發射，數次拖延後定在本年2月發射，能否成功尚未知。

最值得一提的是美國「重返月球」的計劃。小布希（George W. Bush）在2005年提出星座計劃（Constellation Program），準備在2020年之前帶人「重返月球」，在月球上建立根據地，作為人類遠征火星的中繼點。美國選擇的目標區域在月球極區，2009年月球觀測和傳感衛星撞擊月球成功，證實水的存在。

可能有人以為，美國在幾十年前已經登上月球，重返月球並不是一個問題。但事實證明，當一個龐大的計劃中斷了這麽多年，要重拾並非想象中那麽容易，而且美國並非要重複以往的技術。美國提出設計新的獵戶座太空船（Orion），比以前更大、更安全、更先進，最重要的是可以重複使用；新的月面著陸器牽牛星號（Altair），以及新的運載火箭戰神一號和戰神五號（Ares I & V）。整套系統用以取代（當時）將要退役航天飛機系統。

但設計的難度超出預期，最關鍵是2008年，美國發生金融危機，歐巴馬（Barack Obama）又上臺。歐巴馬以工程「超支、進度落後、缺乏創新」為名而取消計劃，三大塊中只有獵戶座計劃保留下來。2014年獵戶座首次試驗成功。但航天飛機退役後，美國到現在依然依賴俄羅斯的發射系統把宇航員送上太空。

在捨棄登月計劃的同時，歐巴馬又提出了更加遠大的計劃，把人類送上火星（以及研究小行星）。以科學進步的觀點，火星為目標當然比重返月球更有吸引力，畢竟登月在幾十年前已經做過了。歐巴馬的計劃看似順理成章，當時也博得一定掌聲（當然也有很多人反對）。

然而，歐巴馬把太空科技競賽依然看作科技、制度和形象的比拼，而忽視了新時代，太空競賽的意義已經完全不同。它已經成為商業、工業、軍事戰略的比拼，是實實在在的國家利益。從這個意義上說，不先重返月球，而追求漫長的火星登陸，完全錯判了形勢。

正是在這10年，美國沒有一次月球著陸，反而被中國後來居上佔了先。當然，以美國的科技實力，在月球背面登陸沒有根本性的科技障礙，但這不意味這件事是輕而易舉的，也要至少需要幾年時間準備。因此，中國確實有理由高興。

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民族主義時期的新月球競賽

經過幾十年的科技進步，月球不再是一個毫無價值的荒蕪之地。在21世紀，在月球上建立永久性的人類基地（即殖民月球）的條件已經具備。機器人技術的發展更讓月球殖民地花費降低（不需這麽多人力）。在月球建立基地可以作為科研用途（觀察站或前往火星的中轉站）、商業用途（開發礦產）、甚至軍事用途。

月球有豐富的能源和礦產。月球背面有大量氦－3同位素。這種同位素即不會輻射，理論上又可以作為核聚合反應的能源。中國嫦娥計劃的一期首席科學家歐陽自遠，多次提及中國登月的目標之一就是在月球上挖氦－3礦。中國在月球背面登陸的原因之一也在於考察氦－3的分佈。由於月球沒有空氣，陽光不經散射和吸收就到達表面，太陽能資源比地球上豐富得多。月球也上有豐富的稀有金屬，比如鈦、稀土等。此外，同樣由於沒有空氣，月球上也有很多隕石，隕石中含有很多貴金屬（比如鉑）。

月球的軍事價值大概有兩種。一個是主動的。其實在冷戰時期，美國就有考慮在月球背面進行核試驗，最後權衡利弊下才放棄。美蘇都有在月球上建立導彈基地的構想，只是技術問題而作罷。2013年，嫦娥三號登月後，中國科工委相關專家就透露：「探月的最終目的是在月球上建立永久性基地，未來可以在月球上建武器試驗場、軍用火箭燃料庫和導彈發射基地，打擊地球上敵對的軍事目標。」一種是被動的，原先在月球建立基地被設想用於偵察和警戒作用，但這種功用已經被地球軌道衛星所取代。可是與軌道衛星相比，月球上的基地較難受到襲擊和干擾，於是仍有備用的價值。

世界上主要大國都對月球摩拳擦掌。印度、日本、歐洲和俄羅斯都有在這幾年派出無人登月器的登月計劃，也有在20－30年代左右送人到月球的計劃。

當然，以科技能力、金錢、時機、戰略意志等因素綜合而論，最大的月球玩家還是美國和中國。

川普（Donald Trump）上任後第一份預算案已經廢除歐巴馬時期的「小行星構想」，把歐巴馬用於地球環保研究的錢都撥歸太空研究。副總統彭斯（Mike Pence）也是主張重返月球、組建太空軍、以及把「美國優先」原則應用在太空的積極分子。

2017年6月，彭斯在NASA發表講話，讚揚了川普把「民族主義帶上太空」之舉。在彭斯等人的推動下，2017年12月，川普簽署《白宮空間政策第一號》，重新把「重返月球」作為NASA的重點（但也不放棄火星計劃）。在2018年3月，川普又宣佈要組建太空軍，時任國防部長馬提斯（James Mattis）並不積極，可是現任代理國防部長夏納翰（Pat Shanahan）就是組建太空軍的負責人。在太空軍計劃中，月球是重要的一環。夏納翰的上任，可望進一步推進美國的月球計劃。

2018年9月，NASA發表報告，計劃在2019年發射小型商用登陸器，2022年發射中型的登陸機械人，2023年進行宇航員繞月飛行，2026年在月球與地球之間，建成一個名為「Gateway」的繞月球運行的太空站，可以和「獵戶座太空船」對接，以方便進一步來往月球；最遲在2020年後半期，派宇航員重返月球。

美國發展月球計劃的特點是官方與商業公司合作。2018年11月29日，NASA宣佈了9間合作夥伴，NASA主席在推特上說，重返月球的時間會比想象中更快。美國的民間企業也大力發展商用月球飛行。SpaceX在2018年9月已經讓一名日本億萬富翁預定了繞月飛行的機票，計劃最早在2023年成行，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）揚言在2025年要建立月球基地。貝索斯（Jeff Bezos）成立的藍色起源（Blue Origin）則在規劃月球殖民計劃。這些行動可能比官方的計劃還要快。

很可能在10－15年内，人類在月球建立永久基地就會成真。中美爭霸擴大到月球並非虛言。

嫦娥四號登月之後，美國媒體都做大幅報導，總體而言主流媒體大都讚揚中國的成就。這令幾乎同時發生的美國NASA公開新視野號（New Horizons）成功捕捉到了地球40億英里外冰冷世界「終極遠境」（Ultima Thule）照片相形見絀。儘管從科學成就而言，新視野號的發現比月球背面登陸大得多。

但在國安戰略網站，中國即將殖民月球的評論也不絕於耳。在國安界看來，中國登月在美蘇都沒有軟著陸過的月球背面，有兩種影響，第一，當然是在月球競賽中先行一步，為建立基地做準備，第二，由於美蘇都沒有到過月球背面，中國先到達，也會為潛在的「領土主張」帶來便利。兩者結合，中國在月球權力的分配上會大大提升話語權。

Photo Credit: NASA , Public Domain

總結

如果單從科技而言，嫦娥四號對中國而言是一個里程碑，但放在太空探索歷史，只是一個有價值的成就。中國登陸意義更多地體現在戰略上，因為月球的商業利用已經見到曙光，外太空戰爭更漸成現實。這是與上世紀50－70年代，美蘇爭霸太空時期非常不同之處。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航