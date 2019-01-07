沙國少女逃家在泰國遭攔截，被遣返後，等著她的可能是「被家人殺死」

一名18歲的沙烏地阿拉伯女性主義者拉哈芙（Rahaf Mohammed al-Qunun），為了逃離家人，在一家人前往科威特旅行時，從科威特出境，原本打算飛往1萬公里以外的澳洲尋求庇護，但在泰國曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport，BKK）轉機時，卻被攔下，泰國官員打算將他遣返回家人身邊，然而，一旦她回家，她不僅可能被國家判刑，還可能被家人「榮譽處決」。

沙烏地阿拉伯女性主義者的夢想：「我想工作、我想受教育」

《BBC》報導，拉哈芙表示：「我在社群媒體上分享了我的故事和我的照片，我父親非常生氣......我不能在我的國家受教育和工作，所以我想要自由、想要學習、想要工作。」

《衛報》報導，拉哈芙一名現居澳洲的女性朋友解釋，因為拉哈芙之前宣佈脫離伊斯蘭教，而她家庭的男性成員在當地社會必須殺了她，否則這些男性家庭成員會「蒙羞」，將無法在社會上立足。

拉哈芙現居澳洲的友人表示，「她有個非常嚴格的家庭，他們對她使用暴力，甚至性騷擾。」

為此，拉哈芙在與家人前往科威特旅行時，自行逃離，從科威特出境，打算前往澳洲。拉哈芙的朋友表示，「沙烏地阿拉伯有很多女性主義團體，他們在網路上聚集、互相保護、互相幫助。例如提供金錢、庇護所、食物、捐款，甚至協助購買女性逃票的機票。」《德國之聲》報導，沙特阿拉伯的機場規定女性出境必須有男性監護人的同意，但是科威特沒有這項規定。

然而，拉哈芙卻在抵達泰國曼谷蘇凡納布國際機場轉機時被抓住。

各國官員看守，打算將拉哈芙遣返回沙國

《曼谷郵報》報導，公開聲援哈拉芙的人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）聲稱，拉哈芙表示在她抵達機場時，沙烏地阿拉伯和科威特官員攔下她，並將她的護照強行奪走。

《BBC》報導，而沙烏地阿拉伯駐曼谷大使館表示，她是因為沒有回程機票遭到泰國當局拒絕入境，也表示沒有拿走她的護照。但《News.com.au》報導，根據消息人士，沙烏地阿拉伯駐曼谷大使館已經沒收了她的護照。

《曼谷郵報》報導，泰國警察移民局蘇拉雪（Surachate Hakparn）則表示，警方之所以拒絕她入境，是因為她沒有泰國簽證，「沒有其他文件，也沒有回程機票或現金。」他也表示，沒有聽聞她的護照被扣押，他說，這是一件「家庭糾紛」。

但是，人權觀察亞洲副主任羅伯遜（Phil Robertson）反駁：「泰國政府似乎捏造了一個故事，說她申請簽證被拒......但事實上，她有一張續程機票可以前往澳洲，她根本沒有想入境泰國。」

沙烏地阿拉伯駐曼谷大使館先前表示，她被關押在機場，並且會在當地時間1月7日早上11點15分（台灣時間1月7日12點15分）將她遣返科威特，「她的大部分家人都在那裡」。

蘇拉雪則表示， 拉哈芙目前被安置在 蘇凡納布 機場4樓的過境飯店裡。「我們 有派官員照顧她。」 午夜時分，拉哈芙在飯店房間發布了一段2分鐘的影片，顯示她被困在房間裡，因為有「4個人在我的房間外等著，確保我不能離開飯店。」

https://t.co/Nb53bUoyMM — Rahaf Mohammed (@rahaf84427714) 2019年1月6日

稍早，一名《ABC》記者貼出拉哈芙的照片表示，她暫時將自己鎖在房內，拒絕被遣返。當地時間上午11點45分左右（台灣時間12點45分），拉哈芙在社群媒體上發布貼文，表示自己需要美國、加拿大、澳洲等國家的立即協助。

當地時間中午，泰國移民局的消息人士證實，拉哈芙沒有登上預定的遣返航班。 而拉哈芙的推特帳號則是在下午時間1點過後上傳了一段影片，顯示她人還在飯店房間裡，並指出「她仍然需要幫助與保護（she still needs help and protection）」。

沙烏地阿拉伯「榮譽處決」：要是不殺她，她的家人會沒臉見人

《衛報》報導，拉哈芙現居澳洲的朋友表示，「她被堂哥的威脅，他堂哥曾說，她想殺了她，想看到她的血。」《德國之聲》報導，此外，甚至有一名男性網友@Omr18_60在她的推特下留言：「我希望她回來之後，上午就在廣場上被斬首，為她反抗監護人、褻瀆信仰付出代價，也給其他有同樣想法的人一個教訓。 」

#GoldenGlobes This man is looking forward to the public beheading of Rahaf #SaveRahaf pic.twitter.com/z6KOwgnkkI — Lexi Alexander (@Lexialex) 2019年1月6日

沙烏地阿拉伯男性，幾乎對女性有完全的控制權。女性舉凡結婚、旅行、甚至是工作與就醫都需要經過他的男性監護人的同意。從出生到死亡，女性在法律上都處於弱勢。

人權觀察公開聲援拉哈芙，人權觀察網站解釋，如果拉哈芙被遣返回沙烏地阿拉伯，很有可能因為「違抗監護人」的罪名遭被捕，也可能因為她公開向國際尋求支持，而被判「傷害國家聲譽」的罪名。

人權觀察呼籲，泰國身為《聯合國禁止酷刑公約》的簽約國，只要知道任何人被遣返後會有人身安全上的威脅，就不得進行遣返。人權觀察中東暨北非辦事處的處長佩吉（Michael Page）認為：「泰國政府應該要停止遣返的動作，讓她前澳洲，或是以難民的身分留在泰國。」

拉哈芙也不是第一位打算飛往澳洲尋求庇護的沙國女性，2017年4月，一名當時24歲的沙烏地阿拉伯女性Dina Ali Lasloom她從科威特出境逃家，同樣打算前往澳洲，但在菲律賓轉機時被捕。

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核稿編輯：楊之瑜