【插畫】以前水鬼攻金門，現在用「水豬」

動物辛球

以前在金門，最可怕的是碰到中國水鬼，而現在在金門，更可怕的是碰到中國豬瘟。

病死豬竟然能任意棄置，甚至飄洋過海，不像豬瘟災區國家該有的處置作為。稍有點防疫意識都知道，豬瘟病毒傳染能力極強，這些病死豬就像生化武器一樣，沒有經過妥善處理就算了，甚至還能這樣隨意在海上飄流，任何國家只要一中了豬瘟炸彈，少說都得花上二三十年才能復原。

無知無為也是另類的惡意，防疫的底線沒有任何藉口，中國在防疫這塊表現的不只是零分，根本是負分。

如果中國真的要對台灣釋出善意，那就請先從打理好自己的豬瘟開始，一個身染重病口沫飛橫的人，想要跟人交朋友，結果連口罩都不戴，隱瞞自己染病，甚至還把染病的鼻涕抹在自己手上要跟人握手，把鼻涕包在衛生紙上四處丟人，這種交流，你跟我說有誠意？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航