蔣萬安堅持「九二共識」，但李登輝説「沒有共識」，國民黨其他人又如何解讀？

國民黨立委蔣萬安上週在政論節目中力挺蔡英文元旦談話的「四個必須」，並且對於習近平近日所定義的「九二共識」表態無法接受，引起熱烈討論。今（7）日，他又在臉書上發表聲明，說明自己承認「九二共識」，但不支持一國兩制，再度引起話題。

蔣萬安反對「九二共識」？「我反對一國兩制」

蔣家後代、國民黨立委蔣萬安在1月3日播出的政論節目《年代向錢看》中指出，習近平對於九二共識的定義，等於否認了台灣主體性，同時，他也四度強調他認同蔡英文所說的「四個必須」。

必須正視中華民國臺灣存在的事實。

必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持。

必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異。

必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。

主持人詢問蔣萬安，針對習近平說「九二共識，一個中國，一國兩制」如果他是總統、國民黨主席，會怎麼回應？蔣萬安立刻表示「絕對是無法接受」，主持人反問，「那你可以接受什麼？」蔣萬安說「我可以接受蔡英文那四個堅持，」蔣萬安甚至說，「蔡英文出來回應的時機是對的，我覺得是必須的。」

節目中蔣萬安也兩度表示，無法接受習近平說要跟各政黨團體的代表協商，因為這等於「否定了中華民國單獨治理的客觀事實，等於把我們的主體性否認......主權這個事情是不容退讓的。」

但他也批評，蔡英文沒有對於於九合一民進黨敗選提出任何檢討跟反省，也說他雖然向對岸提了四個必須，但沒有提到「具體的作法」，只是「文青式的口號」。

由於蔣萬安是蔣家後代，也是不少泛藍支持者寄予厚望的政治新星，他的這番話引起廣大討論，許多泛藍支持者批評他，身為蔣家後代，居然附和蔡英文這個台獨分子，甚至有人批評他「不孝順」、要他「想想你爺爺」，國民黨政治人物蔡正元也說他「涉世未深」。但同時，也有不少泛綠人士站出來讚許他，民進黨大老林濁水就在臉書表示，蔣萬安的說法值得讚許。

今天，蔣萬安在臉書上，針對他的立場，做出完整說明，他的臉書寫道：

我反對「一國兩制」，台灣不是香港，台灣多數民眾也無法接受一國兩制。 不論誰當總統，都必須依據「中華民國憲法」，捍衛中華民國的主權與存在。 「九二共識」確實存在，也是過去兩岸交流的基礎。如果沒有九二共識，過去兩岸是如何交流的？所以我無法接受蔡英文總統所說「台灣從未接受九二共識」的說法。

他並重申，如果蔡總統不接受九二共識、甚至不承認九二共識的存在，請蔡總統拿出具體可行的兩岸論述出來，而不是永遠文青式的口號，對三年來的兩岸僵局拿不出任何辦法。

蔣萬安的臉書發言，又引起討論，部分蔡英文、台獨支持者批評他「轉彎」，認為蔣萬安在節目中說無法接受「九二共識」，但又發文稱「九二共識」確實存在，批評他自相矛盾。

不過在1月3日的節目中，蔣萬安所說的是，無法接受習近平所說的「九二共識，一個中國，一國兩制」。而在今日的貼文中，他將「九二共識」與「一國兩制」分開談，表示，他反對「一國兩制」，但「九二共識」確實存在，也是過去兩岸交流的基礎。

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1月2日，中華人民共和國領導人習近平對台灣發表聲明。聲明中提到，70年來，為達成海峽兩岸同屬一個中國的目標，產生謀求國家統一的「九二共識」，並確立了「和平統一、一國兩制」的基本方針。

對此，我國總統蔡英文以「四個必須」在當天火速回應，並強調「我們始終未接受九二共識，根本的原因，就是北京當局定義的九二共識，其實就是一個中國，一國兩制。」

但其實「一國兩制」的說法在1992年以前就存在，「九二共識」也不是第一次掀起討論，國民黨重要政治人物針對「九二共識」與「一國兩制」都有各自的解讀：

蔣經國曾回應一國兩制：兩種制度不可能同時存在一個國家

《風傳媒》報導，1982年1月，當時的中華人民共和國國家主席鄧小平第一次明確提出了「一個國家，兩種制度」的說法，他說，「在實現國家統一的前提下，國家的主體實行社會主義制度，臺灣實行資本主義制度。」1983年6月，鄧說臺灣不能 「完全自治」，「『完全自治』就是 『兩個中國』，而不是一個中國。制度可以不同，但在國際上代表中國的，只能是中華人民共和國。」

時任總統的蔣經國在1982年10月，就對美國《新聞週刊》記者批判 「一國兩制」：中共不守信用，任何期望中共允許臺灣與大陸統一後能保留單獨的社會經濟制度，是不切實際的。蔣經國說，中共不允許大陸人民有自由，卻允許臺灣人民有自由，這種想法太天真；大陸人民不能隨時向中共建議改革，卻允許臺灣人民將來隨時提出改革建議，簡直是幻想。

1984年5月，蔣經國也告訴雷根總統特使説，中共「曾提出一個國家，兩種制度的說法。兩種制度同時存在於一個國家中，是不可能的。」並以「三不政策」來回應鄧小平的「一國兩制」，三不政策也成為1980年代我國對中華人民共和國的主要政策。

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而1992年，代表我國行政院大陸委員會的台灣民間團體「海峽交流基金會」（海基會）和代表中華人民共合國國務院台灣事務辦公室的大陸民間團體「海峽兩岸關係協會」（海協會）在香港進行會談，會談後，「九二共識」一詞正是在那之後出現。

李登輝：九二會談沒共識

九二共識簽署時擔任總統的李登輝，2011年就曾在臉書上闡述他對九二共識的看法，當時，他的聲明標題就是「九二會談無共識」，李登輝提到，1992年兩岸香港會談，當時我國國統會的實質主張是「二個政治實體」，因為中國無法接受「二個政治實體」的「各自表述」，所以九二會談才沒有「共識」，直到現在也沒有「各自表述」的「共識」。

李登輝更說，中國所謂的「九二共識」只有「一個中國」，根本沒有馬英九所說的「一個中國、各自表述」，他不知道「共識」在哪裡？馬總統如果要一再主張有「九二共識」，請他先說明中國是否已經同意「各自表述」，並應要求中國政府公開宣示，是否同意「各自表述」，承認中華民國存在的事實。

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馬英九：「九二共識」存在，一個中國就是中華民國

而曾任國民黨第4、6任主席的前總統馬英九6日也在臉書上解釋，所謂「九二共識」，是1992年11月16日兩岸海基、海協兩會就「一中原則」以傳真函所達成的共識：「雙方均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵意，認知各有不同，可各以口頭聲明方式表達」，第二天媒體稱之為「一個中國，各自表述」，簡稱「一中各表」。

馬英九說，「一個中國」就是中華民國，無論大陸如何表述，我們堅守中華民國的立場。蔡總統拒絕「九二共識」，難道也拒絕中華民國？

他更解釋，「九二共識」本來就是在「國家統一前」，海峽兩岸對「一中原則」的看法，與「國家統一後」採行何種制度，沒有因果關係。就算中共日前的說法造成混淆，蔡總統也不應該跟著把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，一併否定。

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朱立倫：九二共識、一中各表，依據中華民國憲法

國民黨第7任主席、前新北市長朱立倫則在臉書上發布貼文呼籲蔡英文，「您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵。」他說，「九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號。」並說，民進黨可以有台獨黨綱，賴清德院長可以公然主張台獨，國民黨當然可以堅持九二共識，您無權要求各政黨不要再講九二共識！」

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吳敦義：習近平講「一國兩制、和平統一」，都是他自己延伸的想法

2012年到2016年任副總統、現任國民黨黨主席吳敦義，面對九二共識話題批評蔡英文「健忘」，他表示，總統蔡英文2000年擔任陸委會主委，回答立委詢時曾親口說過「各自表述、一個中國」。

吳敦義説，畢竟兩岸因有1992年，談判過程對國家的定義沒有完全的共識，所以後來海基會就把兩方所談的論述，就從結論中找相近的說法，當時李登輝總統核定了這個資料，全文35字11月3日傳真到大陸，他一字一句背誦原內容共35個字「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」對方回電並在11月6日回應表達尊重與接受，有此基礎後來才有辜汪會談、馬習會。

吳強調，大陸國家主席習近平最近講一國兩制、和平統一等等與九二共識並不一樣，習的談話是延伸自己的想法，這與九二共識無關「一個字都沒有關聯」，而蔡英文是「完全忘掉了自己答覆立委的質詢」「蔡總統漠視九二共識歷史事實」。

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核稿編輯：楊之瑜