《大日本．滿洲帝國的遺產》導讀：存在不到14年的滿洲國幽靈，至今行走於人間

由東京大學名譽教授姜尚中和北海道大學准教授玄武岩合著的《大日本・滿洲帝國的遺產：強人政治與統治經濟如何影響近代日韓》，或許是《興亡的世界史》叢書中，最為獨特的一本。

本書獨特之處，首先自然在於它的主題──「滿洲國」，這由日本強力介入在中國東北地區所扶植的政權，從1932年3月，到1945年8月溥儀宣佈退位，滿洲國解散，存在不到十四年的時間。和其他二十本的主題相比，無疑是十分短暫的歲月，即使是亞歷山大大帝一生傳記為主體的《亞歷山大的征服與神話》，這位在一般歷史書寫中普遍被視為「英年早逝」的年輕帝王，也有三十多年的人生，是滿洲國的兩倍以上。

不同於其他各集的主旨，在時間的「厚度」上有作為一冊通史書寫的「正當性」，只需要從今日角度勾勒出和當前世界的關聯，又或者從大眾文化中找出吸引讀者們閱讀的元素，那麼《大日本・滿洲帝國的遺產》在數字上的絕對差距，則迫使每一位推薦者都不得不面對並回答如是的追問：僅存在十多年的滿洲國是否有資格或有必要在一部以「世界史」為對象的大部頭套書中，擁有一冊的位置？又或者，用更尖銳的問法，倘若這不是一套用日本人規劃、撰寫的世界史叢書，這中國學界言仍必冠上「偽」字的滿洲國，是否能和其他的命題平起平坐？

這樣的提問，早已經超越了如何推薦的層次，更是直接動搖「滿洲國」作為研究課題的根基。要回答這樣深刻的難題，理應十分困難，幸運的是，透過本書兩位作者在書寫上的構思與設計，不只用舉重若輕的方式提供了解答，更進一步彰顯了滿洲國研究的意義和價值所在。

書寫的編排才是本書最為特殊或秀異之處，也構成了在閱讀上閃閃發光的魅力。

兩位作者採取看似迂迴的進路，並不直接處理滿洲國的興亡，改而將焦聚向前推移，集中在日本岸信介和韓國朴正熙兩人的身上，前者被稱為「昭和妖怪」主宰了戰後日本的政治；後者則是在戰後發動軍事政變，開始十多年的獨裁統治。全書開宗明義地指出，前往滿洲的經驗，以及過程中所形塑觀念和見解，深深烙印在兩人的政治DNA之中，很大程度的決定兩人日後在政壇的所作所為，是帝國所孕育出的「鬼胎」。藉由兩人生平經歷的交錯投映，從戰前再到戰後，不只間接描繪出滿洲國的起滅，更交待了這海市蜃樓般於亞洲突然現身又轉瞬幻滅的帝國，在近現代歷史中所留下深遠而巨大的遺產。

如此的寫作策略，一方面增加了全書在閱讀上的樂趣，不可諱言，無論史學旗下的各部門怎樣精進，延伸出無數切入角度和論述形式，圍繞在「人」的書寫仍是最吸引人的根本。選擇岸信介和朴正熙，譜寫了以「人」為中心的基調，消弭一般讀者和滿洲國之間的距離。從日本讀者的角度，本書第一版成書於2010年，書中戰後日韓之間的種種合作和衝突，都並不遙遠，許多的遺緒仍殘留至今，是今日日韓關係既密切又充滿敵對張力的原點。岸信介的離世和朴正熙遇刺，都只是二、三十年前的往事，更遑論岸信介的親弟佐藤榮作（兩人因父親入贅的關係，並不同姓）、外孫安倍晉三，都在他之後陸續擔任首相，長期主導日本政治。這已經超越歷史哲學家克羅齊那句名言「一切歷史都是當代史」的抽象層次，而是直接替眼下現實具體的回溯和尋根。

Photo Credit: 八旗文化出版 滿洲國地圖

對華語世界的讀者而言，也許對日韓近代史的脈絡稍嫌陌生，在閱讀上衝擊或更加巨大，因為它將滿洲國從民族國家的論述中解放了出來。過往華語學界對滿洲國的討論，多半從侵略和被侵略的角度出發，所以一定要加上「偽」字，以彰顯其作為日方傀儡政權的特質，這樣的切入點並非錯誤，但無法充分體現實際情況的複雜，甚至也無法道盡殖民統治的可怕。

在本書的討論中，滿州國所在之處，是多種族共同生活之地，也是各方外國勢力或明或暗角力的場域，近代「主權」的概念在這裡充滿著灰色的地帶。日本侵略中國和韓國是鐵一般的事實，但藉由滿洲正如同美國西部般充滿機會的廣大土地，體現出這侵略背後的動機和細節，也反映了被日本統治下韓國人民的處境。史學存在的目的，從來不應只是單純的停留在究責和定罪的層次，而是透過還原對過去複雜的還原，發揮後見之明的優勢，挖掘出當局者都不見得能看清或感受到深層理路，唯有在這樣基礎上，才能徹底的批判，並萃取出普世性的關照。如果細讀本書，可以明顯發現，在還原歷史的複雜之後，那殖民所殘留的危害或扭曲，竟是如此深遠。

另一方面，把焦點放在岸信介和朴正熙這兩人，所帶來更關鍵的不同，是將滿洲國鑲嵌進它在近現代歷史之上應有的位置，以兩位強人的生命起落，把滿洲國的影響放入冷戰的視野，並指出了這短暫的帝國，其實是戰前國家社會主義極權領導的實體化，如同污染或病毒，即使在滿洲國消亡之後，那些曾參與其中的人們，都沾黏著那像瀝青般的理念或願景。冷戰之後亞洲紛起的強人政治，不單只是美蘇對抗之下，由外力所扶植的產物，同時也有著來自戰前內部自身脈絡的延續。岸信介和朴正熙繼承著滿洲高度軍國色彩的殘留，以統制經濟的方式追求民族的強盛，並僅將民主制度視為貫徹個人政治理念的工具，打造專政或獨裁的體系。

二次世界大戰隨著勝敗的確立，確實在歷史的長流中畫下了一道分割，然而如同所有重大事件，這樣的分隔只是抽刀斷水，雖有標示的意義，但仍有其侷限，過往的羈絆和幽魂，永遠不會被單一事件所阻斷。戰後的秩序和價值傾向，從來不曾完全脫離戰前的陰影。尤其在亞洲，歐美式的自由和民主，在戰前被難以立足，戰後終究也只是表面上淺薄的妝點，骨子裡仍是戰前那抹去個人，以大我為依歸的獨裁和極權。更何況戰後美蘇的對峙，美方為了自身的戰略佈局和利益考量，主動釋放或被動默許這些粘附著戰前思想的強人們。

這些被釋放的戰前幽靈，在冷戰中重獲新生，他們心底對美方或有敵意，但都努力在美蘇博弈間求取最大利益，並藉由國家機器和亞洲的區部戰爭，達成了經濟上的榮景。可是這榮景的底層，是滿洲國式夢想的實踐，而非西方意義的繁盛，更無所謂的正義。滿洲國雖然短命，但這十多年的經歷像三稜鏡一樣，將戰前的光束加以折射，筆直地照映於戰後的舞台。

最後，再讓我們回到本文一開始的提問，經由兩位作者高超的寫作安排，已說明了滿洲國在研究的價值和在近現代史的意義，這「史筆」的功力令人激賞，就算所提供的答案不見得所有人都能信服，但對台灣的讀者而言，這段歷史絕對有獨立成冊專論的必要。就像中文版的副標「強人政治與統制經濟如何影響近代日韓」，書中的諸多場景和論述中都能輕易的將「日韓」替換成「台灣」，歷史的高度糾葛和親近，不只提醒著台灣從來就沒有自外於世界，更像是對當前時局的警鐘，值得讀者細細體會。

滿洲國或許滅亡，但它的亡魂依舊行走於戰後的人間，直到今日。

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書籍介紹

本文摘錄自《大日本．滿洲帝國的遺產：強人政治與統制經濟如何影響近代日韓》，八旗文化出版

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作者：姜尚中（Kang Sang-jung）、玄武岩（Hyun Moo-am）

譯者：李雨青

透過滿洲國孕育的鬼胎

——「昭和妖怪」岸信介與「獨裁者」朴正熙的故事，

把大日本帝國、滿洲國，及戰後的日、韓精彩黏合。

計劃、統制經濟、國家社會主義，

「滿洲國試驗場」留給後世東亞的一筆重要遺產，

是無法迴避的歷史悖論。

「滿洲國」——歌頌王道樂土、五族協和，建國十餘年便海市蜃樓般消滅的帝國，在中國史上被視為偽政權而遭批判，在台灣也幾乎不可能納入「世界史」書寫的主體。本書是中文出版品中第一本把滿洲和大日本帝國合併書寫，納入興亡的世界史之體系的作品。

滿洲國，在大清帝國解體後，夾在日本、蘇聯、中國、朝鮮（當時是日本殖民地）之間，醞釀出獨特而不為人知的故事，培養了戰後日本、韓國的兩位政治巨人——岸信介與朴正熙。一位是任期最長的日本總理、安倍晉三的外祖父，一位是現在服刑的前韓國總統朴槿惠的父親。本書就是以這兩個人的故事作為主線，將二十世紀的滿洲、朝鮮與日本的歷史、政治、經濟「黏合」在一起。

滿洲帝國，無論她是民族融合的樂土，還是應該遭唾棄的傀儡國家，都已經是過眼煙雲。然而這個早夭的國家，給戰後的東亞留下了什麼「遺產」？滿洲國的魂魄，至今如何仍然附身在「東亞」的身上，帶來無可抹滅的影響？

「滿洲乃帝國之生命線」——日本視角的滿洲，如何走向滿鮮一體之路？朝鮮人在滿洲，扮演的角色又是什麼？

《大日本．滿洲帝國的遺產》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

台灣這座前日本殖民地島嶼，和海市蜃樓般消失的「滿洲國」貌似遙遠，實在關係密切。「大日本．滿洲帝國」的演變、戰前結構和包括統制經濟在內的戰後遺產，都是今天的台灣恍如了解自身前世一樣的存在，具有非常重要的借鑑意義。

台灣和滿洲國關係密切，日治時代的台灣也有非常多的台灣人到滿洲工作，包括身為滿洲國外交部長的謝介石、文學家鐘理和、及台灣總統蔡英文的父親蔡潔生等人。故從台灣視角看待「大日本．滿洲帝國」，會發現彼此之間的深層連接。而滿洲國留給今日東亞的遺產——國家社會主義和統制經濟模式，也可以檢討戰後台灣的經濟起飛模式，這些都不無啟發。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《大日本．滿洲帝國的遺產》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第19卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九