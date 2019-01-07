假如台灣「被統一」，會是什麼光景？

習近平提出「習五條」，不排除武力統一，最佳統一方式是「一國兩制」，假設有朝一日，台灣「被」統一、「被」一國兩制，會是甚麼光景？

恐怕香港絕對是這方面的權威，畢竟香港一直以來「全面準確落實一國兩制」，講一國兩制，香港人應該最有資格。

先講選舉。

由於台灣早已普選立委和總統，北京很難一下子收回，那「一國兩制」台灣的選舉會怎樣？

首先應該會冒出一大批親中的台灣政客，打著「愛國愛台」、「民主建台」的牌子，以無窮的資源打選戰。

在地區派禮物、派福利，選舉時宣傳舖天蓋地，起初幾年甚至十年，他們或會處於劣勢，但他們有的是時間和金錢，還有無窮「第二梯隊」，一個不成換下一個，直到終有一日，在議會變成多數。

而帶有反抗意志的在野黨，會被打上「反中亂台」的標簽，人力物力輿論都走向弱勢，還會因為「搞亂台灣」，為政府施政不善買單，雖然無權無錢如何搞亂台灣是個謎，但不緊要，謊言講一百次就會有人信。

到這地步，就可以更進一步了。

主張「台獨」的民進黨、時代力量候選人會被取消參選資格，「台聯」會成為非法組織，李登輝和陳水扁是被打為千古罪人，支持「一中」的國民黨會留在議會當「忠誠反對派」，議會失守、大功告成。

這是第一個想像。

當議會被控制，立法權力握於北京手中，就可以扶植「自己人」當總統。

放心，台灣總統鐵定會是台灣人，這是「台人治台」呀，但這台灣人亦必定親北京，可能是在中國經商的台灣人，或和中國關係深厚的富二代，或是北京早已培植潛伏於台灣公務系統的「黨員」。

若北京仍然不放心，亦可以在台灣總統選舉之上，設一個「選舉委員會」，由各界「社會賢達」先行揀選候選人，再交予台灣民眾票選。

這是第二個想像。

但「台人治台」始終不足以令人放心，這時候就到「第二支管治隊伍」出場。

例如現在的「國台辦」，正式在台北設「辦公室」。

初時這「辦公室」會保持低調，聲稱主要職能是「促進」台灣各界和中國的聯絡，但到北京放心的總統上場，「辦公室」將露出「狼相」，高調協調「愛國愛台」勢力參選、台灣的天災人禍會到醫院探視、台灣總統當選後會到「辦公室」謝票。

台灣總統府設於凱達格蘭大道，位於「中正區」，這「辦公室」大概可以設於「信義區」，來一個「信義治台」，多麼好。

這是第三個想像。

處理完行政、立法，法院就是下一個目標。

這方面的處理其實很簡單，只要有至高無上的人大常委決定就成，畢竟台灣省一直有人大代表，充份體現了台灣同胞的意志。

而當人大釋法多了，台灣法律界為了維護台灣司法僅有的尊嚴，法庭會在關鍵時刻主動配合北京的想法裁決，法庭會自行「河蟹」。

至此，行政、立法、司法大權在握，但北京恐怕仍不放心，在人口方面亦要下功夫，例如說，開放陸人移居台灣「家庭團聚」、投資移民，以台灣人口約為香港4倍算，每天600個名額好不好？

台灣的軍隊會被裁掉自不待言，人民解放軍進駐台灣「體現主權」亦無可厚非，預計解放軍開初十年會乖乖躲在軍營，但十年後難保不會在台灣打風落雨時主動出擊，協助清理塌樹沙泥之類，需知道，台灣每年都打風啊。

傳媒方面，中時旺旺等媒體將雨後春筍，馬雲等陸資將收購台媒，現有台媒老闆會獲頒「金梅花星章」或委任做政協委員。

最後，再建一條由台灣連接到大陸的世紀跨海大橋，資金由台灣方面出大半，管理權歸中國，建立「台海兩小時生活圈」，順帶舖設跨海水管向台灣輸出食物水源，以低價出口中國食材，陸企全面在台灣股市上市集資，自由行全面進軍台灣，到時不止高雄，整個台灣都會「貨出得去、人進得來、台灣發大財！」

若台灣人想說不，難道不怕中國斷水斷糧？不怕台灣經濟邊緣化？若沒有中國、台灣早就完蛋了！

當然，這一切都是想像猜測，絕對是危言聳聽，但同時亦是香港這21年一國兩制血淋淋的教訓，台灣朋友們，信不信由你。

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責任編輯：周雪君

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