我不能指名批評的「負離子衣服」

相信在醫療系統內工作過的讀者朋友們應該不會對充斥於社會上的偽科學產品感到陌生。我們不難發現很多病人，特別是長期病患者或長者都會被這些偽科學產品所欺騙、花光畢生的積蓄去買一些製作成本只需幾毛錢，沒有任何科學和醫學實證的產品。

文科生我真的很討厭這些販賣偽科學產品的人（不論老闆或sales職員）。他們每一個人都是社會渣宰中的渣宰，但求利益不擇手段地去利用病人或長者對疾病的恐懼與不解，將他們視作肥美的豬肉盡情地宰割。無奈地，在現時的法制下，這些沒有道德、沒有廉恥和沒有同理心的騙子原來可以利用法律的漏洞光明正大的在光天化日之下瘋狂散播偽科學產品去斂財。

一直以來都有不同的讀者inbox文科生希望我去擊破林林總總的偽科學。每一個inbox我也盡量跟進，即使在百忙的校園生活裡我仍然去找不同的文獻和研究，去確認這些偽科學到底有沒有根據。但令我沮喪的是，即使深知這一切的斂財產品均是偽科學，我也沒做到什麼，因為我的讀者群並不包含這些斂財渣宰的主要對象。

因此我決定為大家做多一步，這卻換來一次又一次的失望和無力感。

四次失望

有讀者希望文科生去擊破「負離子衣服」的偽科學之處，因為有一些頗具規模的機構在香港以天價售賣一些完全沒有任何醫學功效的「負離子衣服」，不斷散播錯誤及虛假的醫療概念和知識給病人和長者。

他們多會找一些長者演員去拉攏病人和長者到其公司去上一些講座，再找不同的職員去扮演醫學和科學家或大學教授去講一些錯誤或虛假的知識，把負離子說成能醫百病的靈丹妙藥，就連癌症也能治好。透過不停的演員和講座攻勢把病人和長者完美「洗腦」。

那個時候，文科生便想，這不是「虛假聲明」、「違反商品說明條例」嗎？想了想，我決定聯絡海關舉報這間公司。

令我驚訝的是海關哥哥很快便聯絡我詢問我有關的詳情。但原來這些渣宰真的很懂香港落後的法例，由於他們沒有直接描述產品能醫百病，只說產品含有負離子，然後派發負離子能醫百病的傳單和開一些充滿演員的講座，所以現行法例難以控告這些渣宰。

這，是第一次的失望

然後，如果現行法例阻止不到他們的話，那麼我就去放餌找証據吧，為了獎金，總有無恥的職員或演員會直接說這不能醫肺癌吧。但所有親友以至海關哥哥都警告我如果這樣做可能會很危險。朋友都勸我別為了見都未見過的受害病人和長者而危害自身安全，即使我去踢爆這些斂財渣宰也沒有人會感謝我，出事後更沒有人會為我出頭。深思熟慮後只好作罷。

這，是第二次的失望

好了，小市民放餌不行的話，那我找一些有權力的社會賢達，議員幫忙吧。得來的回覆是現行法例無法控告這些社會渣宰，他們也無法幫忙。如果直接點名批評這些有勢力的公司或許會有法律責任。就這樣，我只能再一次放棄。

這，是第三次的失望

嗯，如果所有人都幫不到我的話，那麼我用我的專頁去警惕世人總可以吧？但法律界朋友告訴我，由於我樣都出埋，如果在文章點名批評有勢力的公司會很麻煩，勸我難得成功追夢，不要為了這件事情而冒險找屎上身。是的，為了保護我的夢想、我那得來不易的夢想，我只能懦弱地選擇保護自己，再次放棄這個踢爆計劃。

這，是第四次的失望。

請大家一起對抗偽科學

我真的很不甘心，你能想像我有多麼的沮喪、多麼的失望、多麼的不甘心嗎？想當初追夢就是為了幫人、當初創立這個專業就是為了狙擊偽科學，讓病友們不會再因為斂財的人所散播的偽科學而受到傷害。但原來在落後的法制下，我是多麼的渺小、多麼的無能、多麼的無力。

回港的這一個半月裡我用盡了所有的方法，但沒有一個方法容許我去把這些無恥之徙的所作所為暴露出來、更沒有方法能夠伸張正義去懲罰這些欺騙病人和長者的社會渣宰。

除了在這裡跟大家發牢騷外，我什麼也做不了。

今天是2019年的新開始，我希望這個令人無奈沮喪的環境可以改變。或許在這一刻我們改變不了法制，但至少我們可以從知識著手，把「負離子衣服」並沒有「任何的醫療功效」宣揚開去。

文科生一個人的力量很少，但我想信我們每個人都有一股小小的力量，只要我們團結一致便可以形成一股強大的力量，慢慢改變這個社會、這個環境。

看到這裡的你，相信也是一個有心人，文科生懇請你能夠花一分鐘的時間，按下「分享」鍵再「留言」分享你的看法，好讓有更多的市民能夠看到這篇文章，讓正確的醫學觀念能夠得以傳播開去、讓病人和長者能夠不被偽科學騙走畢生的積蓄。

Facebook現在的觸及率真的很低，希望大家能夠花少少的時間和心力幫助所有被害的病友們。我可以做研究、我可以寫文章、我可以擊破偽科學，但把這種力量以幾何級數延伸的只能靠正在閱讀這篇文章的每一個你、你、你和你。

「負離子衣服」背景資料

根據這些渣宰派發的「負離子傳單」，他們聲稱負離子有以下的功用︰

活化細胞； 增強免疫力； 淨化血液和血脂及令血液變成弱鹼性； 調整自律神經； 對治療癌症有效（引用了一個以老鼠作對象的研究）——但我未能查到這篇論文。

首先，該傳單的用詞和醫學用語是典型的中國大陸用詞，而當中所引用的文獻亦是中國大陸大學的論文（我亦未能在網上找到該論文）。

然後所有有關負離子益處的論述都是典型素人父母style的論述「負離子有XYZ」的好處，但丁點兒的論證責任都沒有盡過，沒有生理學的理論支持、沒有生化學的理論支持、沒有大型科學醫學研究的數據支持。簡單落地來說便是「你懂的」，求其講兩句便當解釋了。

無奈地，他們的對象是年長的病人，大多數被騙的病人都相對地缺乏科學的知識和理解，亦於長期病患的背景下變得desperate，容易放棄邏輯的運用，渴望能夠治癒疾病的情緒凌駕了理性的思考。這，讓社會渣滓們能夠輕易將病人「洗腦」。

好了，那麼在醫學實證的數據底下，到底負離子有什麼作用？

根據一項在《BMC Psychiatry》的Metaanalysis論文[1]，無論正離子和負離子都好，現在並沒有一致的證據顯示離子對情緒、憂鬱、焦慮、放鬆、睡眠等等有任何的影響。

另外一項在《Journal of Negative Results in Biomedicine》刊登的Review論文[2]顯示：科學界內的文獻並不支持負離子對於呼吸系統功能有益處的講法。無論是正或負離子對呼吸系統並沒有任何的影響。

最近又有一篇於《International Journal of Molecular Sciences》刊登的Metaanalysis論文[3]告訴我們：雖然有一些研究認為負離子有健康的益處甚至殺菌，但這些研究的結論需要再次被核對，這些研究所引用的資料或許過於估計負離子的益處，亦沒有提供可靠且一致的證據證明負離子有治療功效。

社會渣滓派發的傳單一切聲稱的益處和論文我一樣都找不到證據去支持。但在科學界卻有不少的文獻顯示這一切的說法都缺乏證據和實證。所以文科生想大家跟我朗讀一次︰

「負離子衣服並沒有證據證明具有實質的治療作用」

「負離子衣服並沒有證據證明具有實質的治療作用」

「負離子衣服並沒有證據證明具有實質的治療作用」

你知道嗎？社會渣滓賣的負離子衣服動輒幾百到幾千。一頂負離子冷帽足以幫患上心房顫動的長者購買新一代的抗凝血藥物（NOAC）用一個月，讓老人家可在在不戒口的情況下減低中風的風險。

這些確確實實有醫療功效的藥物，卻因爲這些社會渣滓而令到老人家畢生的積蓄都被騙，而無法享用科學和醫學發展的成果。

我不能指名、不能上傳社會渣滓的負離子宣傳傳單，這是多麼荒謬的一件事！

參考資料︰

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊