為什麼我的選票總是「所託非人」？

文：吳傳立

還記得324太陽花運動的憤怒嗎？你曾經瘋狂崇拜的馬英九，原來是搞出服貿貨貿，全力讓台灣與世界疏離，卻把台灣與中國綁在一起的那種人；2018選前你青睞的中國國民黨候選人，成為當選人之後就立刻現出原形了；曾經說要落實轉型正義的執政黨主席、總統兼三軍統帥蔡英文面對世大運黑衣憲兵擄人勒旗不發一語；曾經你覺得好棒棒的柯文哲，也走鐘傾中得越來越厲害。

只有聰明的人才有能力假裝笨蛋，一個笨蛋無論如何無法一直假裝聰明；同理，謹言慎行的人可以假裝容易失言，但是一個老是失言的人，有可能每到特定場合就特別地謹言慎行嗎？

不！那是不可能的。這種人只是在為了特定目的而假癡假呆，但是在特定必要的場合則是顯露出自己的老謀深算。對，你應該也猜到了。我就是特別以柯文哲為例。

事情總是有脈絡可循的。一個不斷失言的人，在面對中國的時候，卻總是能夠不斷說出中國愛聽的話、唱和著中國定調的統戰主旋律、更在兩次競選的時候都牽起傾中統派的手競選輔選？這樣的柯文哲核心價值為何，還需要多言嗎？

果不其然，雙城論壇選前不辦，選舉一結束立刻登場；曾經豪氣干雲地說「愛國同心會再打人的話就要辦警察局長」的柯文哲，現在，當台派青年在機場抗議中國隱匿豬瘟疫情、認為柯文哲與狼共舞、高喊「台灣中國一邊一國」卻被警力壓制送警究辦、連送行動電源給去警局的民眾都「因為與警察起衝突」而在警局裡面折斷了手臂的時候，咦，柯市長卻又不發一語了？

4年前聽了柯市長豪氣干雲的話，一眾覺青欣喜高潮了，但4年多來柯文哲多少不忍卒睹、不堪聞問的傾中醜態，一眾覺青置若罔聞，那也不用多說了。

人性的本質，是貪懶懼；政治的本質，是謀略談判妥協利益交換。最終就四個字「核心價值」。有核心價值的人未必不墮落，但是沒有核心價值的人絕對不值得信任。這和什麼學經歷的好壞高低、形象是否清新一點關係也沒有。柯文哲曾說「不能交換的東西，就是核心價值」。可是，對柯文哲而言，究竟有什麼東西是不能換的呢？那個他不能交換的東西到底是什麼？

試著看一個人的「本質」吧！就比較不會上當。雖然，也只是「比較不會」而已。看什麼本質呢？看清人性的本質，與政治的本質。

如果你剛好屬於少數驚覺事情不妙的人，或許你會感嘆：為什麼自己看好的那些政治人物墮落得這麼快、甚至原來根本不堪？為什麼老是看錯人？為何我的選票總是所託非人？

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航