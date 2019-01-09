「咳嗽藥水」成分是什麼？為什麼會有幼兒喝了差點喪命？

咳嗽是一種感冒常見的症狀，使用咳嗽藥水也是多數人都有過的經驗。但這幾天在臉書上有一位母親分享了一則與自己的孩子有關的慘痛經驗，過程大概是，孩子在幼稚園突然嘔吐、昏迷、心律不整，伴隨著血壓不穩，送到醫院急救，好不容易才搶救回來。查明之後，原因最可能是阿公阿嬤覺得孩子半夜咳嗽很嚴重，就把自己在用的咳嗽藥水給孩子喝了好幾次，導致的藥物過量問題。

孩子幸運撿回一命後，媽媽也趕緊發文提醒大家「不要再自己當醫生了」。其實這種事件不時就會重複發生，這代表還是有不少民眾對藥物的使用有錯誤的觀念。我們先講重點：

咳嗽是一種症狀，不代表疾病本身。醫師會針對疾病去治療，同時可能會用症狀治療用藥來控制症狀。咳嗽藥水就是一種咳嗽的症狀治療用藥，在醫師處方與藥師的用藥指導下正確使用，基本上是安全的。 咳嗽藥水的成分通常是複方。裡面可能會含有可待因或鴉片類的成分，過量可能導致呼吸抑制的問題。 很多東西可以分享，但藥物不是讓你用來分享的。請大家用藥一定要經過醫師和藥師的指導，千萬不要自行隨便服用，或拿了來路不明的藥物就吞下去。 再次強調，咳嗽藥水是個合法的藥品，在專業人員指導下正確使用是安全的。有問題的是自己隨便使用啊。

底下我們就用短短的一篇文章來抽絲剝繭，告訴大家這個事件背後的原因是什麼吧。

甘草止咳藥水的成分是什麼？

根據這位媽媽的分享，這次孩子過量使用的藥物應該是這一款晟德藥廠出品的甘草止咳水。

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要了解一個藥品的成分是什麼，請大家除了看瓶身的標示外，也要看看藥物的仿單。

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根據仿單，這款藥物的成分如下。

主成分：每毫升（ml）含有 Glycyrrhiza Fluid Extract ………………………0.12ml Opium Tincture…………………………………0.012ml Antimony Potassium Tartrate………………….0.24mg

藥理作用在仿單上也有說明。第一個成分是甘草，甘草性溫、順氣化痰，使製劑味感甘甜。第二個成分是阿片酊，這個成分是一種鴉片類的成分，在結構上是一種嗎啡的類似物，有輕微麻醉作用，能止咳、止痛、止痙、止吐作用。第三個成分則是酒石酸銻鉀，有祛痰的效果，可以對乾咳的化痰更有效果。

大家看了之後應該就可以了解，到底為什麼甘草止咳藥水會是民眾常用，也覺得有效的感冒症狀治療用藥了吧。

止咳藥水為什麼會發生這麼嚴重的副作用？

要了解止咳藥水為什麼會在這個孩子身上發生這麼嚴重的副作用，我們還是可以先參考一下仿單。

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其實在仿單上就已經說明了，這個藥物的副作用可能會有：呼吸抑制、不整脈、血壓異常、思睡、不安、眩暈、興奮、發汗、視覺模糊、噁心、嘔吐、便祕等現象產生。大家有沒有發現，這些症狀跟意外事件的媽媽分享的過程很類似呢？

會出現這些副作用，主要的原因，也跟這個藥品中的有效成分阿片酊最有關。鴉片類藥物除了鎮咳以外，主要會被用做止痛使用，另外在藥物濫用的狀況下，也可能會有成癮性。

因為呼吸抑制的風險，這個藥品基本上不會讓年紀太小的孩子以及孕婦使用。嬰兒和孩童對於藥物代謝的能力不像成人這麼健全，如果產生了藥物的累積，副作用的風險就會增加。所以不讓孩子和孕婦使用，主要是為了避免孩童或者是嬰兒經過母親胎盤，承受了過大的副作用風險。

類似的狀況還有可待因，目前國內含有可待因的止咳藥物，也是原則上不允許在孩童以及孕婦的身上使用喔。除非是醫師親自評估後，認為有使用這類藥物的需要時，才可以使用。

咳嗽到底應該怎麼辦？

咳嗽真的是很煩人的事情，特別是孩子半夜一直咳嗽，真的會讓家長非常崩潰，這身為醫療人員的我們都能理解。但是別忘了，咳嗽是一種「症狀」，而不是「疾病」本身，治療的重點應該在於找到根本的疾病來治療，至於症狀就是「控制」、「緩解」就可以了。

醫療人員最怕的是，民眾自行使用過多的症狀治療用藥，維持了「表面的和平」，看起來好像不太嚴重，卻掩蓋了症狀背後的疾病。例如小孩半夜的咳嗽，除了感冒以外，也有可能是因為半夜氣溫下降，誘發的輕微氣喘反應，如果孩子有夜咳的情形，在看診時也可以特別和醫師描述這個狀況，也許對於醫師的診斷會有所幫助。

大人有咳嗽的症狀時，如果已經明確知道原因，或者是輕微的症狀，可以考慮用一些方式自行緩解。也別忘了咳嗽除了感冒外，像是胃食道逆流等疾病，也都可能造成咳嗽，詳細的資訊可以參考這篇文章。至於孩子如果有咳嗽的情形，最好還是要讓醫師進行評估，再決定要如何處置，這樣才是安全的做法。

最後要提醒大家，務必和自己的醫師和藥師之間維持良好的溝通，不要看了這篇文章之後，就覺得止咳藥水都不能使用，或者是覺得醫師和藥師給你這個藥水是在害你，其實每個醫療行為背後都有原因，也都有相當的證據。如果大家對於用藥有所疑慮時，一定要向自己的醫師或藥師仔細詢問，自行隨便使用藥物，或自行隨便停用藥物，都是危險的事。

這種藥物錯誤使用導致的憾事真的是層出不窮啊，要拜託大家把這篇文章分享給身邊有孕婦、老人、嬰幼兒的朋友們，提醒大家正確的知識，別讓同樣的意外再發生啦。如果有藥物相關的成分問題，已可以加入我們的Line@使用裡面的藥品查詢功能，讓自己更清楚到底自己用的是什麼藥喔。

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航