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超徵的稅該給誰，能產生的經濟效益最理想？
我們想讓你知道的是
這次超徵並沒從勞工身上課徵，而是營業稅、營所稅和證交稅等項目，因為經濟比預期的熱絡所產生的。超徵的稅，其實還給弱勢族群也是一種辦法，用現金或消費券，其實各有各的好處。
其實這兩年，台灣勞工的最低工資和時薪都明顯提升了，這些都會增加資方的營運成本，政府同時還實施減稅，如果這樣的情況下，政府稅收還能超徵，這代表什麼？
台灣景氣比原本預估的還要更好，所以才能徵收到超過原本預期的稅收，並不是政府額外徵收本來不應該收的稅。這次超徵並沒從勞工身上課徵，而是營業稅、營所稅和證交稅等項目，因為經濟比預期的熱絡所產生的。超徵的稅，其實還給弱勢族群也是一種辦法，用現金或消費券，其實各有各的好處。
現金是沒有期限的，所以只給弱勢族群是合理的，因為他們都寅吃卯糧了，給他們現金，他們也很難存起來，他們需要的都是生活必需品，早晚都會花掉。
但中產階級和富人階級就不用給。富人階級不需要這點錢，中產階級依然會省吃儉用存起來。如果要給中產階級，那最好就是用有期限的消費券，逼他們去消費，把錢花掉。
中產階級都發錢了，富人階級就更要發，為什麼？因為你給他1000元，富人絕對不只花1000元，他們通常會消費的更多，中產階級就是買到剛好1000元，弱勢族群是不得不買，還要盡可能買到物超所值。不過如果國家要節省成本，那就給弱勢族群現金就好，政府退回去的稅，最好就是給民眾消費回來，因為把錢花掉，政府就可以從營業所得稅和綜合所得稅，逐步的回收回來。
100塊錢存起來，那是沒有經濟效益的，但是民眾消費100元，下游企業要生產100元的產品或服務，中間有一堆相關企業都會有生意，層層消費都要繳稅。政府可以收到的稅，很可能就超過100元。而且每個環接的消費者或生產者，通通都受惠，這是很高效率的連鎖消費經濟效應。
|西元年
|所得稅
|營所稅
|綜所稅
|營業稅
|2006
|6462
|3118
|3343
|2369
|2007
|7301
|3826
|3475
|2461
|2008
|8349
|4452
|3897
|2439
|2009
|6409
|3341
|3068
|2235
|2010
|5903
|2857
|3046
|2682
|2011
|7101
|3671
|3430
|2838
|2012
|7608
|3677
|3930
|2818
|2013
|7432
|3511
|3921
|3030
|2014
|8134
|4026
|4108
|3350
|2015
|9367
|4627
|4739
|3357
|2016
|10063
|5103
|4959
|3546
|2017
|9864
|5033
|4830
|3618
2008年金融海嘯，2010年景氣剛落底，民間消費一衰退，台灣所得稅一口氣減少2400億以上，這還只是稅收的減少喔，還沒計算民間消費的減少和商業市場的損失。政府2008年發消費券，總經費857.02億，其中消費券給付價額837.36億（可支領消費券的人數2326萬人，每人發放3600元）。至於消費券印製、發放等行政成本共編列19.6億元。
整個計算下來，消費券產生的經濟效益，相對於7兆的民間消費規模，根本超划算。如果2008年，消費券連續發2～4次，政府花費成本頂多3400多億，隔年度和後續產生的經濟效益，絕對遠超過3400億。可惜絕大多數人不會這樣思考，發一次就哀哀叫，省小錢虧大錢的案例又一樁。
這次退稅500億，還不是舉債來的，把錢退給弱勢族群，他們把錢消費掉，整體產生的經濟消費，要超越500億，我不認為很難。唯一的缺點就是，我認為不要一次把錢退掉，分成2到4個季度發放，就像划船一樣，划一次槳，趁船還沒停下來以前，趕緊划第二次和第三次。這樣船可以跑得更遠，那個經濟效益最理想。
拿盈餘的錢去補各種退休金虧損，或者償還債務，其實效益反而差。因為政府都無法從民間消費過程，把錢回收回來，還不如把稅退給弱勢族群。
本文經Joe's investment授權轉載，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航