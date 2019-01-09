親密暴力的危險地帶：從聯合國報告看台灣性別暴力現況

文：卓雅苹（法務部司法官學院犯罪防治研究中心副研究員，國立中正大學犯罪學博士）

女性受暴被害問題，近年在消除對婦女一切形式歧視公約（The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women，簡稱CEDAW） 、「#MeToo」運動、親密暴力等新聞事件中，備受關注。

為此，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，簡稱UNODC）於2018年11月25日「消除對婦女暴力國際日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）公布全球報告，呼籲各國政府應重視各種形式的性別暴力，並進行統計數據的蒐集，規劃以實證為基礎的政策，來推進防治性別暴力的刑事政策。

全球有87000名遭故意殺害的女性，逾半數遭到親密伴侶或家人殺害

「謀殺」是對女性施暴形式中，最極端的致命性手段，值得注意的是，其成因常與性別歧視或虐待有關。UNODC自國際統計系統，檢視謀殺案件中的被害者性別特質，數據顯示絕大多數的男性仍是主要的謀殺被害者（約80%，參圖一）。

Photo Credit： UNODC . （2018） 圖一：全球謀殺被害者男約八成，但性別歧視下的女性遭殺者眾

但如深入檢視女性被殺害的資料，並以「親密伴侶和家內謀殺為性別暴力指標」進行分析，研究發現2017年全球有87,000名女性遭到故意殺害。其中，約有58%的女性是死於親密伴侶或家庭成員的手中（圖二），換句話說，平均每天有137名婦女或女童遭到他們的熟識者殺害，而這些親密伴侶或家人卻是她們所渴望信賴的人。

Photo Credit： UNODC . （2018） 圖二：全球有58％的女性遭受親密伴侶或家人殺害

另外，相較於2012年有約48,000人，佔所有女性遭殺害人數47％，2017年有約58%的婦女或女童死在親密伴侶或家人手下，數據似有攀升趨勢。

如將女性在親密伴侶和家內謀殺的狀況進行國際比較（圖三），從女性被害人數來看，以亞洲最高（20,000），非洲次之（19,000），接續為美國（8,000）、歐洲（3,000）和大洋洲（300）；但如從每10萬女性人口進行分析，則以非洲最高（3.1），美國次之（1.6），接續為大洋洲（1.3）、亞洲（0.9）、歐洲（0.7）。

這些數據顯示，雖然在全球謀殺案件中，男性是主要的多數被害者，但在性別刻板化與性平議題下，無論是貧窮／富裕、已開發／開發中國家，每年有總數5萬餘名女性，遭受她們現任或前任伴侶、父母、手足和其他家庭成員的殺害，只因為她們是「女性」。

Photo Credit： UNODC . （2018） 圖三：全球女性遭受親密伴侶或家人殺害的國際比較

防治性別暴力的國際政策回應

以親密暴力來說，女性遭伴侶殺害前，通常有長期的受暴史，地方政府、國家單位及國際機構，需要致力於防治女性受暴，乃至被殺害等慘劇。在國際層面，刑事政策著重立法與嚴刑懲罰，刑事政策以外的回應，則以婦女人權為基礎，強調減少女性受暴的政策及實務措施，如：推動修法變革、早期介入、多元網絡單位等。

刑事政策的回應

過去數年間，世界各國對於性別暴力防治，致力於刑事政策、公共衛生與社會政策。其中，刑事政策的防治措施，包括：禁制對女性施暴的立（修）法、修改歧視女性的法律規定、制定具有性別意識的公共政策等，目前，較有效的國家策略是推動家庭暴力、性侵害和性騷擾等特別立法，來保護女性避免受暴。

美國是近期在刑法中將對婦女施暴特別立法的許多國家之一，《防暴法》（The Law on Prevention of Violence） 將「家庭暴力」定義為身體暴力、性侵害、精神暴力、經濟剝削、疏忽等，並設法保護被害者在家內的安全、確保她們的權利與合法利益。

更甚者，這些保護家暴被害人的立法，也增加了對加害人的警告、緊急情況的決策干預、保護措施等。除此之外，各國也成立特別單位，或對刑事司法人員進行教育訓練，希望藉此增加刑事司法的執行率（逮捕、偵查及審判定罪），助益女性的福祉（well-being）和安全，避免她們遭受二度傷害。 特別是，女性不只在家內的受暴風險較高，當她們在面對缺乏性別意識的刑事司法環境時，也感到相當孤單，渴望獲得適當援助。

因此，政策單位應當重視以女性為中心（women-centered）的性別敏感取向，而非將女性視為被保護的客體，或調查取證的當事人，俾利建立女性對刑事司法單位的信任、增進女性的受暴通報量，也讓加害人獲得應有的司法處遇。

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刑事政策以外的回應

在被害者部分，女性（婦女及女童）需要國家提供全面性的被害防治網絡，包括協調警政、司法、健康、社會服務等的有效服務。此外，女性也需要接受特定評估，判定她們是否需要離開一段受暴關係。評估項目常涉及對親密伴侶的經濟依賴等，如果逕將加害人逮捕或監禁，可能會因此剝奪婦女的生活支持來源，所以，國家需要提供庇護所、保護令、心理諮商和法律扶助等服務，來協助婦女遠離受虐的兩性關係。

這些機制需要多元網絡單位的投入，有的國家採取立法措施：訓練警察／檢察官／社工人員／家庭醫生等使用緊急限制令、提供免費的電話諮商服務、宣導防治家暴的公共意識；有的國家提供警察有關家暴敏感度的實務守則、關注家暴犯罪、組織公眾力量、拜會權威和立法當局等；有的國家則設立特別的助人中心，提供被害者諮商服務與法律扶助，藉此重建個人與家庭成員間的連結。

在加害者部分，國家級的家暴防治計畫，提供有關逮捕／制裁施暴者的教育訓練、協助機關單位能對施虐者進行輔導、建置系統性的統計數據；有關社會層面的宣導，則成立〝16 Days without Violence〞，號召群眾關注家庭暴力的防治議題。

值得注意的是，也有政府結合多個不同的公部門與民間組織的力量，成立Operational Team來指引該國的家暴防治方針與各種活動。

在初級預防層面，以巴哈馬為例，該國對中學生到小學生施以同儕虐待的教育策略……，目的在於幫助年輕人辨識佔有慾、忌妒、在親密關係中的控制行為，進而覺察到強迫性交、言語和情緒虐待、身體暴力等行為。同時，該國政府也結合社會服務與教育部門、社交俱樂部與民間單位，提供教師、諮商師、助人專線等多元的協助措施。

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UNODC建議：殺害女性－性別暴力防治－婦女人權

從更廣泛的層面來看，為了讓女性能有避免恐懼、更自由的生活環境，CEDAW（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women）及其國家報告準則，不只有相關性別暴力的防治規定，也含括普遍性的婦女人權規範。

CEDAW第35號一般性建議（更新第19號），再次重申應加強「性別暴力防治」在預防、保護、起訴和懲罰、補救、資料收集和監控等措施。 UNODC也建議，抵制性別暴力的有效犯罪預防與刑事政策，應該奠基於人權基礎，並進行風險管理，以增進女性被害者的人身安全，同時賦權（empowerment）她們。

這不只包括檢視法規政策的性別歧視規定，也應該對所有形式的女性受暴行為，進行禁制規範；協調刑事司法、社會、健康及其他部門單位等機制，藉此使政策制定者、檢察、審判等司法單位，獲得有關性別暴力的專業知能，以強化對加害人的逮捕、偵查和定罪。

以歐洲為例，諸如：英、德、法、芬蘭、瑞典、義大利、西班牙等國家，「殺害婦女」（femicide）不會在刑事司法系統特別區隔立法，相反地，政策趨向將焦點置於「對人權的嚴重侵犯」和「需要被關注的公共健康議題」。

此外，聯合國報告也指出，男性人口數佔全球的半數，因此，我們需要規劃讓男性能夠參與的性別暴力防治服務，透過文化形式的觀念變革，轉化兩性關係中的陽剛氣質與性別刻板印象，教導男性不可使用任何暴力或權控的方式對待女性，例如：增進女性人權、從男性的角度來設計方案、關注陽剛氣質對兩性關係的影響、轉化性別刻板印象、瞭解男人和男孩對性別的態度認知、對既有的性別角色進行省思、著重從個人到社會／社區層面的改變、讓男性成為性別暴力防治中的行動者（actors）、同時對男孩和女孩進行早期的教育介入，打破性別的負面影響，建立性別平等的正確觀念。

最後，大多數國家有關女性遭殺害的標準化數據，目前在質量上都未盡完全，以致無法監測女性的被害趨勢，並對問題進行評估。UNODC建議各國政府可以參考國際統計犯罪分類 （International Classification of Crime for Statisitical Purposes，簡稱ICCS），將各種犯罪類型的被害人與加害人，以性別特徵等進行分類，藉此增加數據分析的價值，繼而進行透徹而有深度的跨國比較分析。

Photo Credit： 法務部司法官學院（2017） 圖四：台灣近10年婚姻／離婚／同居關係暴力被害人性別趨勢

結語：從聯合國報告看台灣現況

誠如UNODC的報告所指出，女性（無論是成年婦女或女童）容易因為她們的「性別」身分遭受殺害或各種暴力剝削，在非洲、美國都呈現同樣的問題現象，我們想要提問的是「為什麼女性容易受暴，甚至被殺害？」「如何減少女性（成年婦女或女童的受暴風險?）」。針對這些問題的解決策略，UNODC的報告分別從刑事政策、刑事政策以外等綜整各國的相關作為，繼而提出CEDAW婦女人權進行呼籲。

檢視台灣現況，尚未有如UNODC女性遭謀殺等較為完整，並得以銜接國際統計系統的數據資料。但如以家庭暴力犯罪來看，依據法務部司法官學院2017年的犯罪狀況及其分析，自2008年至2017年的家暴被害人，仍以女性為多數（圖四），並以2010年最高（49,163人），2017年計41,912人，較2016年減少2.4%、但較2008年增加7.6%。此外，值得注意的是，男性被害人自2008年的3,604人增至2017年的7,815人，增加幅度116.84%。

台灣的家暴犯罪近10年呈現增長趨勢，被害人仍以女性為大宗（但男性被害人數增加幅度高），加害人則以男性為多，依據法務部統計，2008年至 2017 年家暴案件偵查終結人數，自2008年4,682人攀升至2017年9,911人，家暴加害人平均年增率為8.7%，男女比例約6：1（表1）；但家暴案件執行裁判確定有罪者，以判處拘役占64.3%最多；其次為六月以下有期徒刑占27.0%，兩者合佔逾九成。

Photo Credit: 法務統計資訊網 表一：地檢署偵辦家暴案件偵查終結人數（單位:人、%）

家庭暴力的產生是來自於加害人與被害人之間的權控關係，以拘役或短期刑去懲罰加害人，難以讓加害人改善其犯行，更可能增加被害人的人身風險。因此，國家應使家庭暴力相關罪刑，與違反保護令罪的效力更具有制裁性，並強化對於家暴加害人處遇計畫的認知教育。

UNODC《2018年全球女性兇殺報告》啟示我們省思性別、家內關係，使女性承受更重的被害風險–「家，女性最危險的生活場域」，警示政策制定者，關注家內的性別歧視、虐待、權控衝突等問題。

這並不是斷言「女性＝被害人」或「男性＝加害人（施暴者）」除了UNODC所建言的各項政策措施外，我們還可以從對「人」的尊重來思考問題，無論是女人或男人，如果我們能夠尊重自我／他者的主體性，學習辨別關係間的「心理界線」，面對己身的不安全感、警覺環境的風險性、意識到社經文化的既有影響（如男主外女主內、長子繼承家業等）……，我們也能更懂得如何保護自己、遠避危險情境。

最重要的是，家暴問題涉及家內「衝突」或「暴力」間的纏繞糾葛，無法僅靠司法系統的保護令、處遇或科罪量刑解決。因此，為達成家庭與親密關係的修復、妥善處理衝突情境，應打破「加害」與「被 害」的二元對立，經由對家暴通報案件的分類、分級，以家庭為中心，提供不同程度的實務方案，教導相對人與被害人學習處理衝突情境，並挹注相關的協助資源，如此才能有效防堵女性受暴、遭殺害等不幸發生。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航