蔡英文說的「超徵」是什麼？為何不拿去還債？5個QA看懂「經濟紅利」

總統蔡英文在元旦文告上表示，政府規劃要把約400億的「經濟紅利」分享給經濟弱勢者，此舉也引發熱議，許多人質疑國家有錢應該先用於還債，也有很多人認為「弱勢」難以定義，這樣發紅包不公平；多家媒體則報導包括中低收入戶退稅一萬元等方案，行政院今（8）日緊急召開記者會說明，指出目前相關規劃都沒定案、還在研議當中，也會聽取民眾、工商團體和立法院的意見。

1. 什麼是「經濟紅利」？到底有多少？

政府執行年度預算後，必須在年度結束時進行「決算」，也就是看這一年政府的開銷到底有沒有透支，當結果出現全年收入大於支出時，就會產生「歲計賸餘」，也就是蔡英文口中的「經濟紅利」，歷年累計的歲計賸餘，等同政府的「儲蓄」。

根據今天記者會，行政院最新公布的數字，台灣目前的「歲計賸餘」累積為386億，包括：

105年度及以前累積：24億

106年度：151億

107年度：221億（尚未決算，為估計值）

2. 為什麼會有「經濟紅利」？和「稅收超徵」有什麼關係？

財政部長蘇建榮說明，當國家的稅收增加，支出沒有相對成長，自然就會產生「歲計賸餘」。這幾年來，收入增加的主要原因是因景氣回溫、稅制調整，還有實際收到的稅大於本來預估的（即稅收超徵）、國營事業的獲利增加，還有政府「省吃儉用」成果。

至於外界關心為何會「超徵」，財政部長說明，要推估稅收有多少，從編列年度預算，到執行完畢大約會歷時約兩年，這期間如果遇到國內外重大事件、影響景氣變動等都會讓稅收有變化，所以才會導致「超徵」。

根據財政部資料，103年至106年，4年來稅收超徵累計金額已達3652億元，若再加計107年稅收將連續5年超徵。

3.「有錢」為什麼不拿去「還債」？

稅收超徵的結果，依法除了用來還債之外，另一部分則用於減少繼續舉債，財政部受訪時解釋，當政府入不敷出時，就需要舉債，如果超徵稅收，就可以用來減少政府舉債額度，「還債」和「減少舉債」之後，剩下的錢就會貢獻到「歲計賸餘」。

財政部長今天也在記者會上表示，從103年度到107年度，中央政府稅收超過預算數的累計金額估計達4232億元，財政部過去幾年除了努力減少舉債，還償還了5896億元債務。去年107年度，償還了792億元，另外中央政府總預算原本編列舉債1269億元，但因歲入執行良好，並未舉債。

4. 過去也有「經濟紅利」嗎？都怎麼使用的？

依據《預算法》，中央政府若要動用「歲計賸餘」，有以下幾種方式，第一種是編列在下年度總預算，第二是追加預算，第三種是特別預算。

財政部解釋，依照慣例，過去的歲計賸餘（105年度及以前累積24億、106年度151億）都是作為下一年度或以後年度，歲入歲出差短的「彌補財源」，也就是年度預算財源不足時使用。到今年才有「拿出來用」的討論。

不過目前包括前行政院長陳沖等人都提出質疑，指目前台灣的國家債務為5.3兆，平均每位民眾揹負債務為22.7萬元，這筆政府的「經濟紅利」應該先留著作為還債使用，但也有網友分析指出，假如把這筆錢用來鼓勵民眾消費、擴大內需，能產生的經濟效益將比放著不用或是拿來還債還要高。

5. 這次「蔡英文政府」打算怎麼用？

行政院副院長施俊吉表示，蔡英文總統希望能將「經濟成長的果實」分享給大家，並在元旦文告上希望行政院儘速規劃。現在規劃三大原則，分別為促進經濟發展、照顧弱勢扶老攜幼、並且預留一些作為非洲豬瘟防疫經費。施俊吉也強調，此案絕對不是負所得稅，不會把錢發還給人民，也不是發消費券；還有將會是一次性的方案，非經常性的支出。

至於要用哪一種方式來用這筆錢，目前行政院還沒有答案，行政院發言人Kolas表示，由於108年度總預算已經在立法院協商，因此可能109年度才會編列，也就是110年度才會用到；如果行政院要趕在年底總統大選以前實施，就必須以追加預算或編列特別預算方式執行。

核稿編輯：羊正鈺