習近平用不存在的歷史神話，逼台灣「合作」完成民族復興大業

文：趙君朔（有個雲霄飛車式的人生，曾很輕鬆的進了不太好進的美國學校博士班，以為自己會是華文社會科學界的明日之星，又因為一個烏龍，更「輕鬆」的被踢出來，開始闖盪亞洲江湖，到處求人下單，到目前為止的心得是「我32歲以前到底活了什麼？」）

中共總書記習近平1月2日在《告台灣同胞書40周年》紀念會發表有關兩岸統一問題的講話，在台灣和海外華人政治網站都引起了非常熱烈的討論，在國際上也受到相當矚目。迄今各方的解讀大致可分成兩類：第一種強調台灣獨立的國格和民主體制，無法和中共長期訴求的在一國兩制下統一相容。第二種則是強調中共對達成統一的渴望日漸急迫，手段也日益明確，因此台灣恐怕要承受更大的壓力。

本文則會先拆解整個習講話的結構，針對各點進行評論，並試圖解釋為何在中共的力量、國際地位已經和40年前大不相同的今天，其重要的政治宣示還是如此的刻板和背離事實，這也是為何這談話在台灣和國際上的反應是如此負面，並討論談話中少數有新意的幾項內容的可能涵義為何，對台灣接下來的政治走向的可能影響為何。

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習這篇不算短的紀念講話可以分為兩個部分，第一部分是強調中共建政以來有多想、如何、以什麼為指導原則與構想以及在國際上如何訴求兩岸的統一。第二部分則是在談接下來要達到統一的五個面向。第一部分習以六個70年中共如何如何，以歷史性的論述強調其決心，但他提到的，非常多不是歷史事實。

首先，他說「我們團結台灣同胞，推動台灣形勢從緊張對峙走向緩和改善」，但事實是中共在1949－1958屢屢試圖以武力統一台灣，是實力不足才被迫放棄，到了1979年才放棄嘴硬，由人大委員長葉劍英元帥發表《告台灣同胞書》提出和平統一的九方針。再來，習強調「70年來，順應兩岸同胞共同願望、推動打破兩岸隔絕狀態……」 ，這敘述完全了枉顧歷史事實，兩岸隔絕，首先是中共自己在1949－1979鎖國大搞迫害無數人命的政治運動，又在1989天安門事件後遭到西方國家抵制，是台商主動大舉赴對岸投資，才開啟了中共第一波經濟榮景。

習接著說：「70年來，我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國的基礎上達成『兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的』九二共識……」這裡是徹底的移花接木，扭曲事實。最初會有九二共識一詞，是1992年海基會、海協會在香港舉行第二次處長級工作會談時，對於正式談判前是否要先在「一個中國」上加以定義有種種爭議，最後採取模糊處理。「共識」兩個字針對的不是一個中國，而是指雙方對不爭論一個中國的涵義有共識，然而這個「共識」只是當時為了讓事務官性談判能順利進行的便宜措施，並非白紙黑字的政策綱領，但在此又被偷渡成雙方同意的高層次指導原則。

再來是說，「70年來……推出和平解決台灣問題的政策主張和『一國兩制』科學構想，確立了『和平統一、一國兩制」』的基本方針」，這再度無視於兩岸從1949－1979是處於軍事對峙的明顯史實，並把一國兩制套上了不知所云的「科學」兩字，兩岸關係的性質用最基本的常識也知道是政治，而目前為止放眼全世界高層次的政治議題恐怕還找不到什麼能「科學」解決的前例，如果真的能用科學解決，還需要大家隔海吵成一團嗎？

第五個70年更是厚顏無恥的捏造歷史，習說「我們高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，在和平發展共處五項和平基礎五原則上，發展同各國的友好合作，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局……」中共在1979改革開放前，打過死傷慘重的韓戰、和蘇聯發生武裝衝突、和越南、印度也都打了不光彩的勝仗，但對印尼在1965－1966年的大規模屠殺華裔不聞不問，同時也長期支持東南亞各國共產黨的地下活動、擾亂區域安定，現在可以臉不紅、氣不喘的說自己70年來都是高舉和平，真的讓人嘆為觀止。

最後還說，「70年來……堅決維護國家主權和領土完整……確立一切反台獨鬥爭的重大勝利。」然而，正是江澤民主政時期在2001和俄羅斯簽定條約，認可海參崴屬於俄羅斯並放棄了高達100萬平方公里的領土；2017年和印度發生邊界衝突時，天天耀武揚威的中共竟然只敢以丟石頭來維護領土主權完整。另外，台灣各種研究機構進行的嚴謹民調，都顯示出主張統一的百分比持續下降，對於台灣民心如此，也能說成是確立重大勝利，真的讓人滿臉問號。為什麼一個天天高唱改革開放、支持國際規則的政權經過了40年的「進步」，在一個發表重要公開聲明的場合上還能如此枉顧事實，用一連串空洞、情緒性的口號來爭取另一個政治實體的認同？這點，筆者會在文末再次探討。

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在談到如何促統時，習提的五點可以概括成：兩岸要攜手邁向統一才能完成民族復興的大業、要在一個中國原則上和各黨派、團體人士對話溝通來探索兩制的台灣方案，保障台灣同胞的私人財產、宗教信仰和合法權益，並在過程中堅持一個中國、和平統一但對台獨分裂分子保留動武的權力。具體作為，則是要推動兩岸經濟合作制度化，推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸臨近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。最後，則是謀求實現兩岸心靈契合，增進和平統一之認同。

如果用更白話的來說，就是只要支持和中共統一的一個中國原則的人，我們都可以合作，一起研究兩制要怎麼搞來保障台灣人的權益和幸福，但搞台獨的小心被我們打，可以進行各種社會層面的合作讓兩邊的制度趨於一致，這樣也能在心靈上相契合。

這段話如果對照兩岸今天的現實，只能說是讓人毛骨悚然。首先，表面上說誰都歡迎來談，但實際上就是要先認同我訂的規則，不認的就可能開打。其次，習說新制度可以保障各種權益，但問題是台灣人目前這些權益大體上都有不錯的保障，實在不知道為什麼要重新去和對岸協商來保障一樣的東西。如果要在文化、醫療、社會保障上合作，那最明顯的恐怕是在這三項都明顯勝過對岸的台灣被拉低、還要被關進管制無所不在的網路長城內，對習慣了高度政治自由、良好就醫品質和社會福利和多元文藝活動、網路討論的台灣人民來說，這些「合作」，以及「達到心靈契合」真的是匪夷所思！

所以總的來說，用一些根本不存在的歷史神話為前提，逼迫台灣人進行「合作」以完成民族復興大業中的國家統一，就是習談話的重點。而寧可漫無邊際的堆砌形容詞來畫大餅也要達目的，的確如高雄市長韓國瑜所說「不要懷疑中共收復台灣的決心。」

然而，具體上要怎麼做，從以上的分析看來，中共應該很難如願，因為談話中提到的各點中共都沒什麼誘人的籌碼，一出手就脫不了統戰的陰影。但也因為中共在內政千瘡百孔的陰影下，更有收復台灣的決心，接下來勢必會有一連串的動作要串連他眼中認同一中原則的人，而這勢必在台灣內部會引起更大的紛爭和對立。

蔡政府務必要審慎應對，在促統人士和對立陣營衝突升高時，要能適度冷卻局勢，不要中計掉入「台灣都在搞意識形態，不顧民生」的刻板印象陷阱中。另一方面，要加速利用國際經濟情勢對我有利的籌碼，趕快將台灣經濟拉出谷底，這樣對岸再打經濟牌掩護統戰的說服力就很低。蔡總統在習談話完後非常快速又不卑不亢，以明確事實、而非空洞口號為根據的回應就是個成功的範例，讓大家看到在不同政治體制下兩個領導人的講話就是如此的不同，更反襯了統一的的不可行。

最後回到最關鍵的問題：為何理論上已經融入國際社會，也有相當社會開放的對岸，會相信這樣缺乏實質內容的政治宣傳能打動台灣人？第一個答案是這個談話其實根本是對內宣傳的成分居多，正如同40年前葉劍英的《告台灣同胞書》也是在對內強調以狂熱的民族主義窮兵黷武，搞的民不聊生的時代已經過去了，現在開始要把重心轉到和平發展經濟民生。

而這一次，習宣告的，一樣是個轉向，可惜不是好的轉向，習是試圖把國內的焦點從經快速下滑、美共貿易戰看不到快速平息的陰影中轉開，配上在牆內的人民早已聽慣這種連篇空話，只要有幾個統一、復興的關鍵字就像看到威而鋼其他的可以忽略不看。說到底不只是我們，整個國際社會中主要國家的政經精英都該問問自己？中國龐大的市場固然誘人，但如果一味看重對岸的經濟潛力而不尋求改變這個高度扭曲的體制，長期來看會是人類社會之福嗎？

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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