雖然中國不願意，「地方社群與原住民平台」仍在聯合國氣候大會正式成立　

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；彭瑞祥 審校

為了在聯合國氣候談判中集體表達意見，原住民團體在波蘭卡托維茲達成協議，成立「地方社群和原民平台」，然而，代價是必須承諾國家主權優於原民權利。

聯合國氣候變遷大會COP24的第一週議程期間，「地方社群和原住民」如何參與聯合國氣候談判成了一個具爭議性的問題。

中國官方堅持，這項原住民社群間的協議，可能侵犯國家權力，他們不想讓圖博或台灣藉此尋求承認和規避北京。

與會談判代表指出，中國認為「地方社群」一詞定義不明，中國只有官方認可的少數民族，沒有所謂的原住民——然而事實上，該宣言並未提及「地方社群」，因此中國爭論的論點並不存在。

為此，原住民代表認為沒有必要在此討論平台上劃定國家主權，因為聯合國2007年的原民權利宣言已經明確闡述了這一點。「身為原住民，我們不希望在案文中使用這種語言（國家主權），因為會限制真誠的交流，」來自查德的非洲原民協調委員會成員Hindou Oumarou Ibrahim說，「為何一紙文件可以定義我們是誰、做什麼事？這不公平。但是，如果僅是作為讓其他人同意的條件，我們沒有任何其他選擇，這是我們接受的原因，我們還可以忍受。」

最後，卡托維茲的談判代表同意說，當談到地方社群時，所謂的「地方社群和原民平台」不會「授權或鼓勵」任何「會破壞主權和獨立國家」的行動。

來自中國的一位代表在8日的全體會議上對結果表示歡迎。「中國政府尊重並歡迎原民積極參與氣候行動，我們鼓勵他們分享知識和經驗。多方代表關切此決議的背景。但是參與談判的各方，包括原民，都本著這種精神表現出更大的靈活性和寬容，這有助於我們克服一個又一個的困難。」

photo credit: REUTERS/Rogan Ward/達志影像

根據聯合國氣候變遷綱要公約，原民佔世界人口的比例不到5%，但保護了80%的生物多樣性。如今，這個新平台經過了3年的談判協調，終於如願在卡托維茲會議成立。

平台的作用是，為原住民及尚未明確定義的「地方社群」，奠定參與減緩與調適氣候變遷的基礎對話基礎。有了這個平台，未來3年將展開許多實際工作，也讓COP24中原民的話語權比以過去的氣候大會都要大得多。

平台將利用對環境和自然資源的歷史性理解，例如如何利用風來預測天氣變化，保護森林和生物多樣性或耕種可用土地（這些知識過去通常以口頭而非書面形式傳遞），作為政府減碳承諾的參考。

該平台將有來自聯合國7個公認原民地區的代表以及七個國家代表。這些成員現在必須制定計畫，確定2021年前原住民和地方社群如何交換資訊和經驗。同時，聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）秘書處將考慮由誰來代表地方社群，並考慮任何要求參與的新團體。

來自印尼外海馬魯古群島的原民全球核心小組成員Ghazali Ohorella表示，原住民團體原本希望他們的權利在整個《巴黎協定》中得到承認，而不只是在這個平台上。平台為UNFCCC秘書處承認的原住民創造了一個「永久性的空間」，只是仍需要與談判中的《巴黎協定》「規則手冊」串連。

參考資料

氣候之家 （2018年12月11日），Indigenous peoples gain foothold in climate talks

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航