《憲法訴訟法》三讀通過：憲法解釋法庭化與新制的兩大疑慮

文：蔡正皓律師（台大法研所畢、大壯法律事務所律師）

2019.01.07案件更新： 根據司法院新聞稿，總統於2018年01月04日公布《憲法訴訟法》、大法庭制度（包含《法院組織法》、《行政法院組織法》）等三個法案。其中大法庭制度將於公布後6個月，即2019年07月04日開始施行；而《憲法訴訟法》則將於公布後3年即2022年01月04日開始施行。

司法院12月18日發布新聞稿，公告立法院三讀通過《憲法訴訟法》修法，將為我國憲法解釋制度帶來新紀元。《憲法訴訟法》的前身，就是現行《司法院大法官審理案件法》。《憲法訴訟法》針對前述法規的諸多條文大舉更動，同時設定三年後施行，綜觀其條文，確實對現行釋憲制度有不少變動。究竟《憲法訴訟法》具體做了哪些變革，本文以下將稍作解析。

一言以蔽之：憲法解釋法庭化

《憲法訴訟法》修法的核心精神，就是使得我國《憲法》的審查制度更趨向法庭化。過去的司法院大法官是採取「會議」模式進行憲法審查，也就是我們常說的大法官會議。然而，憲法審查作為國家司法權最高階層的行使，居然是用閉門會議方式進行，而不是用司法權最基本的法庭形式進行。在某程度上確實難以讓人信服。舉例來說，根據現行《司法院大法官審理案件法》第13條後段規定，只有在大法官覺得必要的時候，才會召開言詞辯論，讓當事人、利害關係人和相關政府機關到場說明。其餘大多數情況，當事人在提出釋憲聲請書之後，就只能搓著雙手、在家等公文，連大法官一面都見不到。

現行《司法院大法官審理案件法》共有35個條文，其中分成兩大塊：「憲法解釋與統一解釋」和「政黨違憲解散案件」，其中前者才是目前大法官的主要任務，後者在台灣並沒有實際實踐。然而，如果我們仔細看現行法規定，對於解釋案件的規定，要不是很空泛（譬如第13條規定大法官可以調立法資料來參考），就是大法官內部規定（例如第15、16條規定，大法官會議多久開一次、由誰來當會議主席），跟大家想像中的「法官審案子」天差地遠。而在台灣幾乎沒有實踐實例的政黨解散案件，卻是以「憲法法庭」型態進行，而且有著與《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》類似的程序規範，諸如聲請書和判決書的形式（第19、27條）、應經言辭辯論開庭審理（第21條）和大法官可以進行搜索扣押（第23條）等等。

而現在通過的《憲法訴訟法》，最主要的工程就是在解釋案件中納入詳盡的程序規範，並且讓大法官也以法庭的形式處理憲法解釋案件。《憲法訴訟法》中大量導入了類似《民事訴訟法》與《刑事訴訟法》的規範體系，例如大法官的迴避、書狀的格式要求、言詞辯論與法庭公開原則、以及以「裁判」取代過去的解釋等等，甚至在第46條規定在規範未盡之處，直接準用行政訴訟法規定。在在使得未來的憲法法庭，從組成和程序上，更加接近司法審判。

具體個案的審查與「第四審」疑慮

《憲法訴訟法》另一個令人眼睛為之一亮的變革，就是聲請憲法訴訟的事由。《憲法訴訟法》在第1條整理六個憲法法庭所處理的案件，包括大家熟知的憲法解釋和統一解釋，以及政黨解散、總統彈劾案等等，再分別於後續條文針對各種類型規定各自的程序規範。而其中最關鍵的，是人民聲請憲法解釋的事由，在《憲法訴訟法》第59條規定，人民在用盡救濟途徑後，可以向大法官聲請宣告法令或「裁判本身」違憲。

在現行的《司法院大法官審理案件法》中，人民只能夠在用盡救濟途徑後，主張確定判決所適用的法令違憲。但在《憲法訴訟法》中，人民可以進一步主張該則判決本身違憲，聲請大法官做出違憲裁判。而這推翻了過去我國違憲審查只限於「抽象審查」的局面，而使得大法官可以進行「具體審查」，更傾向德國聯邦憲法法院的型態。人民不只可以向大法官主張最後確定判決適用的A法條本身違憲（抽象審查），更可以主張A法條本身沒有違憲，但原本的法官用違憲的見解適用這條法律（具體審查）。

我國司法院憲法法庭｜Photo Credit: Jiang CC By SA 3.0

然而具體審查伴隨著兩大問題：第四審疑慮以及大法官負擔過重。第四審疑慮的部分，是因為我國原則上屬於三級三審制，以最高法院為終審法院，案子一旦經過終審判決定讞後，就會產生確定力，不能夠輕易推翻。但如果開放大法官對具體個案的審查，就有可能過度浮濫，形成實質上的「第四審」，架空了最高法院或其他終審法院。隨之而來的，就是人們在判決結果不盡人意的時候，就會想要進一步向大法官提出聲請，最後導致全台灣所有案件一併擠到大法官面前，要求只有17人的大法官處理全國成千上萬的案件。

針對這個疑慮，《憲法訴訟法》的條文並沒有特別處理，而是在立法意旨強調「憲法裁判不是第四審，而是一種特殊救濟制度」。然而，這個特殊性並沒有體現在《憲法訴訟法》的法規當中，只有空泛的「具憲法重要性或貫徹聲請人基本權利所必要」要件，和大法官成立審查庭決定是否受理的程序（第61條）。具體的操作和判斷標準，法律條文可說付之闕如，未來實踐起來究竟會不會導致大法官受理標準不一、或大法官案量爆滿的情形，可謂憲法訴訟新制的一大挑戰。

憲法法庭的特殊制度設計

除此之外，《憲法訴訟法》也針對憲法訴訟的特性，設計了一些在一般訴訟中沒有的制度，本文以下列出幾個比較值得注意者。

首先是第18條規定，大法官一旦受理案件後，就應該將當事人聲請書和答辯書公開，一方面滿足人民知的權利，另一方面讓有志之士可以參與下述的法庭之友制度。但值得注意的是，由於現在憲法訴訟也開放針對具體個案的審查，所以聲請書和答辯書內容不可避免會提到當事人之間的事務。在這種情況下，要如何兼顧公開要求和當事人隱私保障，也是未來必須解決的問題。

其次是第20條的法庭之友，這是一種源自美國的制度。也就是在公開聲請書及答辯書後，大法官必須進一步通知專家、學者，可以到庭發表法律或專業意見，以供大法官參考。例如審理環保案件時，可以讓環保專家或環境法權威教授到庭提供意見。

再者，是大法官的裁判格式。不同於現在的大法官解釋，由全體大法官共同具名、撰寫，導致時而發生解釋文思緒不連貫的情況。《憲法訴訟法》也仿照美國聯邦最高法院，由大法官其中一人具名主筆，其他人可以提出意見書加以補充或反駁。

最後，是對外開放的閱卷制度。一般訴訟的卷宗資料，原則上除了當事人以外是不能聲請閱覽的。但因為憲法訴訟具有足以影響全國的效力，在某些情況下，確實可能會有非案件當事人的其他人，有閱覽相關資料的必要，因此《憲法訴訟法》第23條特別規定，如果非案件當事人的第三人，如果得到當事人同意或確實有利害關係，也可以聲請閱覽憲法訴訟的卷宗。

《憲法訴訟法》的修訂，是將大大改變我國大法官的運作實務，但同時也可能帶來許多值得關注的問題。有鑒於大法官的決定往往牽一髮而動全身，其未來的發展，也值得每個國民繼續關注。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航