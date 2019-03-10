一手熱咖啡、一手方向盤，開羅計程車天天上演《頭文字D》

記得在國小的時候，有一陣子因為周杰倫自導自演了《頭文字D》，賽車相關主題開始成為當時的哈燒話題，其中，記得當時討論度最高的，就是片中主角的爸爸為了要訓練兒子某種被稱為飄移的技巧，在車上放了一杯水，如果在一系列複雜崎嶇的山路後，水都沒有灑出，那才代表主角融會貫通了這個高深的駕車技巧。

連自小客車都不太會開的我，被這高超的駕車技巧深深震懾，覺得世間怎能有人在如此高速下，還能讓車子如此平穩，不讓水灑出。

殊不知，這令人震撼的經驗，竟然在阿拉伯世界的街頭隨時可以體驗，原來藤原拓海在阿拉伯司機界只是小咖！不過為何這些司機的開車技巧都如此出神入化呢？

水深火熱的阿拉伯街頭

電影中的主角，為了訓練過彎技巧，專程到蜿蜒的山上練習，不過，這種高難度的道路，在阿拉伯街頭隨處可見，也讓所有計程車司機各個都掌握了高超的過彎技巧。

以開羅來說，根據埃及中央公共運輸及數據局（Central Agency for Public Mobilization and Statistics ）在2016年的統計，埃及前三大省份共有320萬輛登記汽車，佔全國34.2％，而其中，首都開羅就有230萬輛汽車，佔全國25.1％。總之，就是全埃及約四分之一的車全部都集中在開羅這個城市裡面！

好，驚人的擁擠道路，再加上埃及街頭不如台灣街頭一樣秩序100分，時常可以看到人車爭道的現象，每天都要面對轉角突然冒出的驢車或三輪車，或者把馬路當大街的路人，因此想在開羅這座城市開車，除了要耳聰目明外，還有隨時準備急煞、過彎、慢快交替前進等技巧，因為隨時可能有從路邊突然出現的行人或失控車輛。

從小練就的鐵沙掌和鐵沙嘴

OK，除了如同F1賽車跑道般的日常街頭，還有另一個原因，讓司機練就了在艱困的交通環境下，車子還能夠四平八穩的高超絕技。

在阿拉伯世界街頭，時常可以看見雜貨店，在阿拉伯語中稱為kishk（كشك），裡面通常販賣簡易的餅乾糖果，還有現煮咖啡或紅茶，這種現煮咖啡是那種喝完會很多渣的阿拉伯咖啡（土耳其人說是土耳其咖啡，希臘人說是希臘咖啡，其實都差不多），用滾燙的熱水沖製。

不像台灣星巴克，熱飲還會為您附上防燙厚紙板，以免燙手，或者為您加上杯蓋還用膠帶封口，這邊的熱飲都是直接大辣辣的裝在紙杯（不防燙），你會看到蒸氣從杯口竄出，當你試圖從店小二手中接過熱飲，你會立刻快速拿到最近的桌子放下，因為熾熱的杯緣，讓人根本拿不住，遑論立刻品嚐美好的咖啡！

不過，這都是因為我們是生在溫室的草莓台灣人，被星巴克的防燙厚紙板給寵壞了，在這裡，所有人都練就了鐵沙掌，即使面對100度高溫的紙杯，也面不改色；再加上計程車競爭激烈，街頭攬客分秒必爭，才沒時間跟你在咖啡桌上慢慢啜飲，司機通常都一手拿飲料，一手掌握方向盤，趁直線前進的空檔趕快暢快的喝一口咖啡。

就是因為每天身處在水深火熱的交通中，以及對一邊開車一邊啜飲咖啡小確幸的追求，造就了每個阿拉伯世界計程車司機不凡的身手，即使是緊急過彎或急煞，手上那杯99.9度的咖啡一滴都不會灑出，看在我們這種開車新手眼中，簡直是神乎其技。

下次造訪阿拉伯世界，看到司機邊喝邊開，絕對不要心慌，要以跟司機一樣淡定和鬧中取靜的態度，看待開車和交通。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航