高虹安助理王郁文當庭控「檢察官說一定起訴、逼我認罪」，檢方駁「借題發揮」

新竹市長高虹安被控任職立委期間詐領助理費貪污案，台北地院今（10）日開庭進行準備程序，涉案前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷都認罪，但高虹安和助理王郁文否認犯罪。王郁文今當庭控訴當時檢察官要他認罪，還稱「上面有指示，起訴書已寫好了，認罪就幫你爭取緩刑」，控訴台灣司法已無公平正義。

不過檢察官表示，王郁文刻意借題發揮營造檢方「選擇性辦案」氛圍，重點是高虹安辦公室的虛報薪酬和繳回公積金制度已涉及違法。

高虹安被控立法委員任內自要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月薪酬、加班費到預算上限，並將虛報或浮報的差額繳回給辦公室，供高虹安自行決定用途。台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費總計詐得46萬30元，依《貪污治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物罪、《刑法》使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

王郁文：我是真的助理也有加班，我犯了什麼法？

上次開庭高虹安的辯護律師，要求勘驗王郁文接受檢察官偵訊時，中斷錄音錄影的16分鐘。王郁文今天一度緊抓著這16分鐘不放。

王郁文表示，在偵訊過程中，檢察官一直說相信他是好人，任勞任怨也不會在背後說人壞話，所以他也一直相信檢察官會做出正確的處分。然而在第三次偵查庭時，檢察官並未提出新的證據和問題，只是不斷地問他要不要認罪，要他承認觸犯《貪污治罪條例》中的詐取財物罪。

王郁文激動表示，「我不是公務員，我是真的助理，也有真的加班，我犯了什麼法？為什麼要認罪？認什麼罪？」他認為檢察官三番兩次勸他認罪，跟他說認罪可以爭取緩刑、其他助理都已經認罪等，讓他內心痛苦。當時在過程中，檢察官問「不然不要錄音錄影好不好？」雖然陪同他偵訊的律師當場表示「沒關係就繼續」，但檢察官後來卻真的中斷錄音錄影長達16分鐘。

王郁文稱，就在這16分鐘內，他們繼續在討論認罪與否的相關法律見解，檢察官一度表示「起訴書已經寫好了」，律師當時半無奈、半賭氣反問「所以都決定要起訴了，這是上面的意思嗎？」檢察官則回答「對，就是要起訴高虹安和這些助理」。

王郁文表示，他沒想過台灣司法會這樣不管事實真相，因為高虹安就要把他們這些助理牽扯進去。檢察官代表國家公權力對付手無寸鐵的小老百姓，讓他非常心寒。王郁文更當庭訴苦，他在那天後日日徹夜難眠，心想假如認罪換得緩刑，至少不用被抓去關，但認罪是否代表著他已不相信台灣司法還有公平正義可言，最終他決定不認罪。

他也說，他希望檢察官當下真的是中斷錄音錄影，而非刻意剪掉那段。王郁文的律師更稱，自己不知道當時有中斷錄音錄影，他們都是事後才發現，偵訊的錄音檔分成兩段。

另外王郁文的律師也要求法院調查勘驗「兔姐」黃惠玟的偵訊筆錄，認為檢察官刻意漏記、記錯對他有利的相關內容。王郁文的律師指出，尤其是關鍵的加班費部分。黃惠玟到底有沒有要王郁文「捐出加班費」或是「告知助理實際上沒加班費」，希望法院能明察事實。

檢察官嘆「借題發揮」，訴訟重點是公積金制度

台北地檢署檢察官廖彥均則表示，王郁文刻意營造檢察官「選擇性辦案」氛圍。他聽了很感慨，檢察官本來就本於職權去調查偵辦每個案件，勸被告承認犯罪並告知認罪可換來的法律結果，這是以犯後態度來考量，本來就是檢察官的工作。被告不想認罪，對犯罪與否的想法認知與檢察官不同，這些完全可以理解，但不應該以此主張檢察官的偵辦調查有問題。

廖彥均也說，假如王郁文真的認為那16分鐘非常關鍵、重要，檢察官在16分鐘內有不當作為，影響了被告的陳述和權益，甚至整個案件的審判，那應該請當時陪同在一旁偵訊的律師出庭作證，還原整個過程。但現在王郁文自己也捨棄勘驗那16分鐘，因為就前後的筆錄來看，王郁文的論述並沒有因此改變、受影響。現在再提16分鐘中斷錄音，只是要借題發揮，公開指責檢察官，讓人認為檢察官沒有好好辦案，刻意要陷人於罪。

高虹安、王郁文連番要求法院勘驗那16分鐘，但法官也在2次準備程序庭時都說明，無法勘驗那段「不存在」的錄音，且當時王郁文有律師陪同偵訊，律師可以阻止不當訊問。另從前後對話看起來，王並未受到那16分鐘的影響，證據沒有自白任意性的問題。也就是勘驗調查這16分鐘發生了什麼事，實際上對於此案的爭點並無意義。

廖彥均直言，王郁文今天聲稱檢察官當時說「上面指示要起訴」、「已寫好起訴書」來以陰謀論捕風捉影。然而這些話到底是不是真的這樣講，都沒有證據。且那已是第三次偵訊，檢察官本來就會先把起訴書需要的犯罪事實和相關資料都先整理好，並和其主任檢察官進行討論，王郁文的指控也可能不是實際情況。

最後廖彥均也說，王郁文一直指控檢察官的偵查方式有問題、司法不公義，卻忽略了重點所在。即高虹安和王郁文雖然不認罪，但是他們都承認，辦公室確實有公積金制度，也就是辦公室的確會要求助理們繳回「多給的薪資」。甚至高虹安自己也承認這樣的作法有「道德瑕疵」。現在這場訴訟的重點就在於，這樣的做法究竟是道德瑕疵，還是法律瑕疵，「如果真的毫無問題，另外3名助理為何都認罪？」

最後法官要求王郁文的辯護律師回去整理相關證據，針對黃惠玟的偵訊筆錄，清楚列出有哪些地方檢察官漏記、記錯、要補記或是更正的地方為何，並說明這些對王郁文有何影響，法院才能決定這些是否要列為到時正式開庭審理的證據。

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核稿編輯：羅元祺