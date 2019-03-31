歷經滄桑、眼神憂鬱的神秘軍師——徐庶

徐庶，字元直，在三國中可說是一位充滿謎團的神秘人物。

首先，徐庶的真名並不是徐庶，據《魏略》記載：「庶先名福，本單家子，少好任俠擊劍。」徐庶原名「徐福」，是個寒門子弟，但小說家誤解了「單家子弟」一詞，所以在《三國演義》裡，徐庶的本名莫名其妙變成了「單福」（為了方便，下文依然稱為徐庶）。

江湖在走，假名要有，徐庶過去是個喜好擊劍、行俠仗義的浪蕩少年。曾經因為替朋友報仇而被官府逮住，官吏問他姓名、動機，徐庶閉口不答，於是他被帶往市區行刑，在這個危急時刻，他的兄弟同夥跳了出來，上演了「劫法場」的戲碼，驚險逃過一劫。

不過，經歷此事後，徐庶忽然有所感悟，揮劍不能改變什麼，讀書才有機會改變社會，他放下刀劍，從此開始認真向學。

徐庶的求學之路並不順利，起初，其他同學聽聞他混過幫派，沒有人願意和他當朋友，很可能還遭到了排擠和霸凌，但徐庶沒有任何怨懟，他每天第一個走進教室打掃，每堂課用心聽講，對於經學也漸漸讀出了心得。看到這裡，不難看出徐庶與劉備的相似之處，兩人都當過流氓，也都是浪子回頭，想做一番大事業，日後兩人相遇一見如故、言語投機，似乎也不讓人意外。

且說徐庶讀書時期，他以謙恭的態度待人，終於交到了第一個肯和他說話的好朋友石韜；後來中原動亂，許多穎川的讀書人南下避禍，徐庶和石韜便來到荊州，一同進入了「水鏡書院」。

在水鏡書院中，最有名的當然是天才學生諸葛亮，從《魏略》的片段中看來，孔明年輕時有明顯的中二病症狀，自負而特立獨行，徐庶等人讀書「務於精熟」，在段考前拼命畫螢光筆背書，孔明卻「觀其大略」，隨便翻翻書就能得到好成績，有時清晨還會聽見諸葛亮一個人「抱膝長嘯」，不知道他在鬼叫些什麼。

諸葛亮曾對徐庶、石韜、孟建說道：「同學們！你們日後大概都可以做到郡守、刺史吧！」三人反問他的志向，諸葛亮卻笑而不答。 說真的，想要與這個時期的孔明當朋友並不容易，當時他自比為管仲、樂毅，但在其他人眼中他比較像神經病，只有徐庶等人相信諸葛亮的才能。

水鏡先生司馬徽與龐德公住得近，當時司馬徽、龐統、諸葛亮常常跑到長輩龐德公家聚餐聊天，徐庶也是常客，可見其關係深厚。在司馬徽、龐德公兩位老師心中，徐庶就算比不上臥龍，但肯定是一位值得驕傲的學生吧。

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在水鏡書院的日子，大概也是徐庶一生中最快樂的時刻，每天和夥伴們一起耕讀、一同高談闊論，何等快活；只是美好的時光終究會過去，當荊州牧劉表過世，曹操揮軍南下，一場大戰即將爆發，這群年輕人也面臨人生的重大抉擇。

孟建說道：「我、我有點想家了……」 畢業典禮上，孟建說他想回歸北方，此言也觸動了其他人。諸葛亮笑道：「中原士大夫那麼多，若有心建立功業，大可在其他地方遨遊，何必非得回家鄉呢？」

填志願、找工作，本來就沒有標準答案，孟建選擇在曹魏當官，後來富貴顯達，也算是人生勝利組；當時許多荊州士人北上依附曹操，徐庶則有不同的打算，他前往新野見劉備。故事說到這裡，許多觀眾都會認為徐庶原本是劉備集團的人，後來遭到曹操欺騙、威脅，為了母親才轉投曹營，但真的是這樣嗎？

《三國志・諸葛亮傳》曰：時先主屯新野。徐庶見先主，先主器之，謂先主曰：「諸葛孔明者，卧龍也，將軍豈願見之乎？」先主曰：「君與俱來。」庶曰：「此人可就見，不可屈致也。將軍宜枉駕顧之。」由是先主遂詣亮，凡三往，乃見。

其實，三國故事說徐庶先在劉備陣營當軍師、其後在曹營「終身不設一謀」，這兩件事都是有問題的。

首先，劉備不曾上表加封徐庶任何官職，在《三國志》中，關於徐庶的記載只有寥寥幾筆，實在不像劉備生命中第一位軍師，反而像是只負責上門來推薦諸葛亮的，劉備解完任務、得到孔明以後，就沒有徐庶的戲份了。《三國演義》描寫徐庶識破曹仁的「八門金鎖陣」，大勝曹軍，一則是為了戲劇效果，一則是鋪陳軍師的重要性，為諸葛亮接下來出場做準備，但這些只是小說情節，不可盡信。

當然，從以上故事看來，徐庶本來就是一位文武全才的人物，而生平事跡不詳，更增添了傳奇色彩；他主動拜訪劉備是事實，劉備也非常看重他，不過徐庶是否曾在戰場上出謀獻策，只能交給觀眾們自由想像了。

依我猜想，徐庶確實曾在劉備身邊當過「諮詢顧問」，但還沒有明確的臣屬關係，諸葛亮一開始也是如此，出師表中曾說「三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳」，孔明替劉備分析天下局勢時，同時亦是在觀察未來的老闆，而他為劉備的言談和對應感動，最後終於下定決心、追隨劉備。

那麼，為何徐庶沒有照這個流程加入劉備陣營呢？既然他對劉備有好感，卻將諸葛亮推薦給劉備，自己轉身離開，這又是何苦？

《三國演義》說曹操抓了徐庶的母親，並用偽造的書信騙得徐庶北上，徐母見到徐庶又羞又氣，將兒子痛罵一頓，隨後上吊自盡。這段故事前半段與《三國志》記載相符，讓許多觀眾信以為真，但後半段純屬虛構。

仔細推想，當時諸葛亮尚未成名，何況是徐庶，曹操怎麼會知道他有本事呢？假如使用欺騙的手段，徐庶又怎會甘願待在曹魏呢？更別說徐庶最後官至右中郎將、御史中丞，若不發一言、不獻一策可以坐上這位子，那未免太匪夷所思了。

《三國志・諸葛亮傳》曰：先主率其衆南行，亮與徐庶並從，為曹公所追破，獲庶母。庶辭先主而指其心曰：「本欲與將軍共圖王霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益於事，請從此別。」遂詣曹公。

對照《三國志》原文，殘酷的真相就浮出水面了──曹軍確實擄獲了徐庶的母親，但沒有威脅欺騙之事，別忘了，劉備這趟亡命之旅，連自己的老婆、孩子都丟了（幸好有趙雲開啟無雙模式救人），在曹軍眼中，大概只認得劉備的家眷，其他婆婆媽媽是誰的媽媽，恐怕沒有人在意，徐庶雖有心跟隨劉備，但親眼看到劉備軍團差點滅團，又失去了自幼相依為命的母親，他怎麼能不動搖呢？

徐庶指著心口對劉備說道：「我本憑著這顆心，選擇了將軍，有意和將軍共圖王霸之業，然而現在與母親分離，心神已亂，我在將軍身邊也幫不上什麼忙，請讓我就此拜別吧。」徐庶這番話，有兩種不同的解釋方式。

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如果你以懷疑的角度看待，「已失老母」可能只是徐庶離去的原因之一，嚴格說起來，徐庶通過了面試、但尚未正式為劉備工作，現在發現這公司充滿危機，前途一片黑暗，不如趁早抽身，像孟建、石韜那樣在曹魏做官，或許才是明智的選擇，甚至可以質疑他早就有向北投奔曹操之心。

這種說法一點也不浪漫，讓徐庶帥氣的形象破滅，但實際情形若真是如此，倒也沒有什麼好苛責的，反而像關羽、張飛、趙雲、諸葛亮那樣死心塌地跟隨到處打敗仗的劉備才是不正常的吧。

另一種解讀，徐庶這番言語並不只是官方文章，他是真心想要和劉備、諸葛亮建立不朽功業，無奈上天捉弄，在最後關頭，他還是屈服於現實，選擇回故鄉與老母相聚，另求發展，忍痛與劉備告別。

說書人更傾向相信後者，當初身在穎川、或在荊州，徐庶並沒有主動求仕，對他來說，曹操老闆顯然不是第一順位，徐庶渴望的是一位能夠真正相知相惜的明主，然後，劉備出現了──至於和劉備相遇，到底是幸或不幸，那就很難說了。

徐庶後來在曹魏為官，並沒有留下什麼輝煌的事跡，在史冊之中，徐庶的名字再次被提起，只剩下最後一處。

《魏略》曰：逮大和中，諸葛亮出隴右，聞元直、廣元仕財如此，嘆曰：「魏殊多士邪！何彼二人不見用乎？」庶後數年病卒，有碑在彭城，今猶存焉。

多年以後，諸葛亮用兵隴右，聽到了故友消息，石韜官至郡守、典農校尉，徐庶則做過右中郎將、御史中丞，孔明搖頭嘆道：「以他們兩人的才幹，也沒有得到大用，魏國真是人才濟濟啊！」 御史中丞為御史臺的長官，俸祿千石，並不是什麼小官，而是監督、彈核百官的重要職位，司馬懿也做過御史中丞，若說徐庶沒有受到重用，似乎有些說不過去，但為什麼諸葛亮有此感嘆呢？

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我想，這就是這個故事最令人感到哀傷的一點──徐庶與我們何其相像，曾經滿腔熱血、想要改變世界，然而，在現實的壓力之下，回首才發現，自己已經被這個世界改變。

現在的生活難道不好嗎？不，無論是官位、富貴，其實都是應該滿足的了。但是，為什麼，在夜深人靜時，彷彿仍然可以聽見玄德大人那句熟悉話語。 「你有夢想嗎？」 如果當時堅持理想、如果當時抓住了機會，現在的我又會是如何呢？或許，每個人心底都曾經有過這樣的念頭。

《真三國無雙》遊戲中將徐庶刻畫成一位歷經滄桑、眼神憂鬱的角色，雖然在真實歷史中，徐庶未必是如此心境，但若要說徐庶為什麼哀傷，好像也是可以理解的。 當你的昔日同學不是臥龍、就是鳳雛，再回頭看看自己，還真是挺哀傷的。

本文由大豫言家授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航