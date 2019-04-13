過太爽的官二代：「遊戲王」諸葛融

如果富二代、官二代過太爽會發生什麼事呢？讓我們看看諸葛瑾的兒子諸葛融的故事。

諸葛瑾的長子為諸葛恪，次子諸葛喬，當初因為諸葛亮尚未生兒子，向哥哥諸葛瑾求諸葛喬為子，諸葛瑾也很夠意思，真的將諸葛喬送去過繼給諸葛亮當養子。

通常長子可以繼承父親爵位，但諸葛恪受孫權重用，很早就已經封侯，次子又過繼到了別人家，所以諸葛瑾的爵位由第三子諸葛融承襲。

諸葛融地位高，但左右無事，於是他自己安排了許多行程；秋冬時節就習武打獵，春夏之際就大邀賓客前來宴會，平民們看好了，這就是人生勝利組的生活。古代開趴有什麼好玩的嗎？看看記載，能玩的東西可多了！

《三國志・諸葛瑾傳》曰：每會輒歷問賔客，各言其能，乃合榻促席，量敵選對，或有博奕，或有摴蒱，投壺弓彈，部別類分，於是甘果繼進，清酒徐行，融周流觀覽，終日不倦。

每次在家開轟趴，諸葛融就會問所有賓客，你會玩什麼遊戲呢？然後將喜歡同類遊戲的客人併桌，各桌便這樣玩了起來，有賭博、摴蒱、投壺、弓彈等等。

摴蒱是投擲五顆有顏色的木子，以顏色決勝負，類似現代的擲骰子，投壺是眾人比賽將箭桿投至酒壺内的遊戲，弓彈就是以彈弓瞄準目標射擊；城裡人果然會玩，諸葛融家中這些玩意，根本和今日的夜市有得拼啊！

眾人一邊玩樂，旁邊侍候的人還會端上果子、好酒，給你VIP等級的享受。

話說各桌玩得激烈，至於諸葛融自己又在幹嘛呢？ 他就像個熱衷各種遊戲的桌遊店老闆，一下看看這桌、一下看看那桌，興致盎然地看著大家玩樂，整天走走看看也不厭倦。 諸葛瑾本身非常節儉，但諸葛融穿的衣服都是最華麗、最蝦趴的，與父親大不相同。

當然，這樣奢華享樂的日子不會太長久，後來諸葛恪被誅殺，朝廷派人來逮捕諸葛融，諸葛融聽說軍隊過來，猶豫徬徨，不知如何決斷，自行服毒而死，三個兒子也都被誅殺。

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這麼說諸葛瑾一家不就沒有後代了？

不，還記得那個過繼給諸葛亮的二兒子諸葛喬嗎？因為孔明有了自己的兒子諸葛瞻，所以諸葛喬的兒子諸葛攀後來重歸親生祖父諸葛瑾一支，於是諸葛瑾家得以延續後嗣。

諸葛亮和諸葛瑾都是一代英才，可惜兒子沒有什麼傑出的表現，諸葛亮之子諸葛瞻戰死沙場上，至少也是為國奉獻至最後一刻；至於諸葛融這樣的人物，毫無大志，他心中最大的目標，大概就是成為遊戲王吧……

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