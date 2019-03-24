晉菜兵法全攻略（下）：名菜「太原頭腦」，居然是吃統治者的腦？

太原頭腦

這道名稱奇特的太原風味小吃和早餐，最初是由明末清初的著名文人與醫學家傅山，在明朝滅亡後，隱居故里，侍養老母所創製，原名「八珍湯」，其中的八珍指的是黃芪、良薑、羊肉、煨麵、藕根、長山藥、酒糟、醃韭菜，是一種湯糊型態的滋補藥膳食品。

後來有位朵姓回民從甘肅遷到太原，在太原的南倉巷開了個飯館，經營賣雜割的羊肉店，起初生意冷清，當時傅山在其附近南肖牆開著一家診所，見其生意不好，地將「八珍湯」配方傳給他，並給這間飯館起了「清和元」的名字。

而「頭腦」這道詭異的菜名就是衍生自「清和元」這個店名，因為後來每當傅山給體弱需補的人看病時，便告訴他們去「吃清和元的頭腦」。也就是指去吃清朝和元朝這些外族統治者的頭腦，而「八珍湯」也就這樣易名為「頭腦」了。

事實上，傅山便將八珍湯的配方及其製法傳授給姓朵的羊肉館後就將之起名為「頭腦」，還特地在店招「清和元」這三個大字的上邊又寫了「頭腦雜割」一行小字，合起來就是「頭腦雜割清和元」。

而由於過去太原人天不亮就起來吃頭腦，稱之為「趕頭腦」，因為天色昏暗需要掛燈籠照明，所以經營頭腦的店門前都會掛一盞紙燈籠作標誌，這個習俗則一直流傳至今。

喝頭腦的時候會配著「帽盒」或「燒麥」一起吃。其中的帽盒是太原的一種短圓柱形，中空，是用不發酵的麵粉加入椒鹽捏成兩片空殼，合在一起烤製的麵餅。喝頭腦時會把帽盒掰成小塊，泡在頭腦裡吃。或是就著羊肉燒麥佐食。

【晉北菜】

定襄蒸肉

民國19年的中原大戰是蔣介石完成北伐統一中國後所爆發的最大內戰，這場由於蔣介石主張「軍隊中央化」而大幅削弱軍閥實力，導致閻錫山、李宗仁、馮玉祥等地方軍閥聯合反南京中央政府而爆發的大戰，各方投入兵力超過130萬。最後在張學良率領20萬大軍入關協助蔣介石，中央軍包圍山西、陜西，張學良佔領河北，閻錫山、馮玉祥通電下野，所部被蔣中正、張學良改編，最後以雙方死傷共30萬的結果告終。

其中勢力範圍為山西省的閻錫山，出生於山西省五臺縣，現屬定襄縣的河邊村，他在戰敗後逃往天津，並在隔年潛回山西大同。閻錫山潛回大同的一個月之後，918事變爆發，蔣介石為了抗日，而與和昔日反對他的勢力和解。並在民國20年12月的國民黨第四次全國代表大會上，恢復了閻錫山的中央執行委員的職務。次年更任命為太原綏靖主任。

民國23年11月9日，蔣介石與宋美齡等人由南京抵達山西定襄縣河邊村拜訪閻錫山。閻錫山以第二戰區司令長官的身份，於當天中午在閻府東花園宴請了蔣介石夫婦，當天他們吃的菜色為「五盔四盤」。所謂的五盔，指的是紅燒豬肉盔、紅燒牛肉盔、蘿蔔丸子盔、紅燒豆腐盔、紅燒土豆盔；四盤指的則為定襄蒸肉盤、清烹蓮菜盤、豆芽粉絲盤、涼拌海帶絲盤。

其中的定襄蒸肉是以混合了蔥絲、薑絲、鹽、花椒粉、五香粉所醃好的豬肉條，與蒸好壓成泥的馬鈴薯（肉與馬鈴薯的比例為1：1）以及約5勺的麵粉和水一同拌勻後蒸製而成。

其實早在民國13年，印度詩人泰戈爾應梁啟超、蔡元培之邀訪問北京時，原本泰戈爾計劃要從北京轉至大連，然後再搭船到日本，不過在徐志摩的介紹下，他改了行程到了山西太原，參訪太原的鄉村建設。而閻錫山當年也是以這五盔四盤來招待泰戈爾。

莜麵栲栳栳

莜麵栲栳栳又名莜麵窩窩，其原料莜麥又稱為裸粒型燕麥或裸燕麥，主要在內蒙古中西部，山西省中北部、陜西省北部與河北省西部磨成麵粉後做為一種主食食用。而莜麵栲栳栳的「栲栳」二字則原指用柳條或竹篾編成的圓形盛物器具。

莜麥到莜麵，必須經過「三生三熟」的過程。這三生三熟的第一生，是指將莜麥收割下来後脱粒的生籽粒。而第一熟則是只要將莜麥磨成粉，須先將麥粒炒熟。而將炒熟的麥粒磨成莜麵，就又變成生的了，這就是「二生」。而要將莜麵粉在和成麵不能用簍冷水而得用滾水，則是第二熟。

和好的麵要趁熱蒸熟成「壓餄餎」或是「莜麵魚魚」，還有這裡所說的，捏一小團莜麵後，做出起一片薄薄的莜麵片，然後在手指上繞成筒状，豎着立在蒸籠的的紗布上，形成許許多多看起來像是一個挨著一個的小圓筒，外觀如同蜂窩的的莜麵窩窩。而這樣所做出來的莜麵製品，不管是餄餎、魚魚或是窩窩，則是第三生。接下來就再將之蒸熟後，莜麵才正式可以吃，而這便是三熟。

由於莜麥所含蛋白質和脂肪量皆為五穀之冠，莜麵的營養成份更是其它麵粉營養成份的7倍以上。因此在大同地區流傳著「40里莜麵，30里糕，20里蕎麥麵餓斷腰」這樣的一句諺語，指的就是吃了莜麵之後可以走40里的路程，而吃了蕎麥麵則只能走20里。

【晉東南菜】

高平十大碗與晉城十大碗

山西省的高平市在春秋時期本屬晉國，戰國時代則稱為長平，屬於趙國。西元前262年的長平之戰，秦國大將白起便是在此大敗趙軍，並且在此坑殺20萬趙卒（一說40萬）。因此這裡又稱為長平水席的「高平十大碗」，有著戰國四大名將之一的趙將廉頗（其他三人則分別為白起、王翦、李牧） 率領千人著白衣返回長平設靈堂祭拜死難趙國將士，百桌祭祀的筵席卻由於大雨傾盆而降，使供桌上碗中的食物全成泡在湯裡，而後世做成水席以悼念死者的傳說。

這十道碗菜中一碗一個味道，而除了軟米飯、扁豆湯、天和蛋等三道甜品之外的主要食材則全為豬肉。過去農村人宴請賓客做十大碗的時候，往往都會在殺一整頭豬。而豬肉的各個部分都會在十大碗中使用。而除了甜品之外，其它道菜的烹飪手法其實一樣都是汆，都是將原先用炸、蒸、烹等方式做成半成品，然後再以高湯汆。

這十大碗中的第一道菜「水白肉」是將切成片狀的豬瘦肉用蛋白、鹽、花椒粉、太白粉拌勻後放入開水中汆，肉片放在水裡燒微一煮就變為白色而得其名。「核桃肉」則是將肉切為塊狀，加入雞蛋、太白粉、花椒八角粉、鹽、麵粉等拌勻後，下油鍋炸至金黃色的一道菜。口感爽滑，湯鮮味美的「魷魚湯」、常見的「酥肉」。

甜食「天和蛋」的天與甜諧音，和為和氣生財，有著甜美與和氣的寓意天和蛋的主要食材為地瓜和麵粉，其做法跟餃子皮相似，將蒸熟的地瓜紅薯搗成泥狀後與麵粉揉成團後搓成條，然後切成橢圓狀，再下油鍋色炸成金黃便可出鍋了。

「軟米飯」也是三道甜食之一，配料為軟米、紅棗、花生米、桔餅、玫瑰醬、白糖，鍋上火加水把軟米放入鍋中，順一個方向攪拌，等軟米發黏以後，加入紅棗、花生米、桔餅、玫瑰醬、白糖來回攪勻後盛入盆中蒸一小時即可。

鬆軟鮮美、香甜可口的「扁豆湯」、湯汁清澈透明，丸子外表圓潤光的「滑水氽丸子」、芥末味強烈刺激的「雞絲粉皮芥末湯」是將雞胸肉切成粗絲後用薑蒜泥醃，然後在大骨湯中加入粉皮、醃好的雞肉、木耳、醬油、醋、鹽後，再加菠菜、蒜苗絲和薑末，最後出鍋時淋入芥末即可。

高平人在做十大碗的時候，將豬的身體的每一個部位幾乎都要用到，而豬大腸也是做十大碗的一種食材。一般十大碗的最後一碗都是用「腸子湯」來作為收尾，將豬腸腸衣洗凈，然後切絲，放入開水中煮熟後，加入高湯、胡椒粉、青菜、蛋皮、蔥花就出鍋了。

Photo Credit: SY @ CC BY-SA 4.0 長平之戰

現在的高平市為地級市的晉城市轄下的一個縣級市，而晉城市也有著自己的「晉城十大碗」。晉城十大碗的頭菜則是「木耳圪貝」，是以綠豆粉、蛋白、豬油、木耳所作的一道扣菜、「燒大蔥」為大蔥與肉絲用氽、炸、炒、蒸的工序所製成的一道扣菜、「毛頭丸」是以羊肉、粉條和太白粉做成的一道蒸菜，由於看起來像是剛長出來的毛頭小子的頭髮，故得此名。

過油肉則是前文介紹過的晉城「大米過油肉」，「小酥肉」是用五花肉加雞蛋和太白粉經過炸、煨、烹調而成的一道肉酥湯香的一道碗菜。「糊卜肉」是由豬五花肉經過炸、燉、蒸製而成、「糖醋溜丸」是將肉泥加雞蛋和太白粉所做的現炸肉丸，入糖醋為底味的湯中勾芡裝碗，外焦里嫩，酸甜適口的一道料理。

「油圪麻」為用麵粉、醋、食用鹼經過發酵後炸的的碗菜，「天鵝蛋」是用糯米、紅白糖、玫瑰、菊餅和果仁經過氽蒸、炸等方法製成的一種甜食，「甜飯」則是以糯米、地瓜、花生仁、梨、玫瑰、菊餅、棗、等經過氽蒸製成的甜菜。

陽城燒肝

而晉城市另一個轄下的縣陽城縣，則是以其燒肝這道料理聞名。

陽城燒肝吃起來像是油炸糕。所謂的「燒肝」是用新鮮的豬肝，以5：2的比例將與大蒜一起剁碎混合，再加入適量的蔥薑末、鹽、花椒粉、蛋、甜麵醬、玉米粉攪拌均勻後，將之放於豬網油鋪平裹起後先炸定型後再蒸製而成。然後要吃之前，再將燒肝切成片狀後放入油鍋中炸至金黃，然後撈出裝盤，撒上蔥絲，配著山西老陳醋吃。

陵川黨參燉土雞

陵川黨參燉土雞中的黨參作為藥膳使用，性平味甘，具有補中益氣之效。而在山西則是以其東南部與忻州地區出產的黨參最受歡迎。山西黨參主要包含三大種類：其中有最重可達400克左右，人稱黨參之王，參條纖長，質厚味純，皮黃肉紅，如果橫斷參條，可見明星點點之「虎頭鳳尾菊花心」的平順潞黨參；忻州地區五台山的台黨參；與因為出產於紫團山而得名的紫團參。

明代李時珍雖然在《本草綱目》中將把黨參列入人參的條目之内。但其實以植物學的分類来看，黨參屬於桔梗科，而人參為五加科，雖然從醫藥效能上來看，二者功用相近，但人參的藥用價值是大於黨參的。

不過山西晉城陵川地區的陵川黨參因其橫斷面呈「五花形」，而被稱為「五花芯」，除了油性大而無渣滓，含糖量和藥用價值更是比比一般黨參要高出1～1.5倍。因此當地民間自古就有「一棵五花芯，強如十斤參」之說。也因此，當地廚師會以陵川黨參搭配當地的土雞燉製料理了。

黃芪煨羊肉

黃芪煨羊肉中的黃芪與黨參一樣（「芪」音「其」），一般作藥膳用。黃芪產於華北與中原地區，山西便是其中一個重要產地。其中的繁峙黃芪被譽為「黃芪王」，外表勻稱順直，皮光纖細，色澤黃亮，粉性大而空心小。當地廚師亦是以山西盛產的黃芪來搭配羊肉燉湯。

【醋與山西】

南宋吳自牧於其仿《東京夢華錄》的按照四季變化描述南宋末年臨安之風俗、郊廟、人物、技藝等之《夢粱錄》提到「柴、米、油、鹽、酒、醬、醋、茶」等開門8件事後，雖然酒於元代被剔除而成了開門7件事，卻已成了中國百姓每日為生活奔波奮鬥之準則。

在中國4大名醋中，以糯米為原料烏醋的鎮江香醋原本是1840年，於江蘇丹徒經營鐵炭行出身的朱兆懷始創的「朱恆順糟坊」以糯米為原料釀製的「百花酒」。後來此酒被清地方官採用為「貢品」獻入宮中後，酒業興盛。到了1850年，朱氏易牌號為「朱恆順糟淋坊」，以酒糟加入穀殼發酵，釀製香醋，這是鎮江第一家醋廠，成了今天鎮江香醋的真正起源地。

產於四川閬中（「閬」音「朗」）的保寧醋是中國唯一的藥醋，以麩皮、小麥、大麥和糯米為原料，再用砂仁、麥芽、元楂、獨活、肉桂、當歸、烏梅、杏仁等中藥材，取嘉陵江冬水精釀而成。保寧醋沒有山西老陳醋那麼酸，也沒有鎮江香醋那麼香甜，但有著獨有的酸甜融合度。

保寧醋的釀造方式源於自一個來自山西的難民索義廷釀老陳醋的手藝。他到了四川後後來被一富人請去釀醋，因為他釀出的醋，在當地很受歡迎，因為閬中在明清時為保寧府治就取名為「保寧醋」 永春縣位於福建省西南部、晉江東溪上游，是泉州市下轄的一個縣，其選用糯米、紅麴、芝麻、白糖為原料所製成的永春老醋又叫福建紅麴醋，色澤棕黑、濃酸不澀、醇香濃郁。

中國4大名醋之首的山西老陳醋是之所以是4大名醋之首，除了山西做醋的歷史大約有3000年之久之外。另外就是清順治初年（1644年），山西的燻醋、果醋、米醋等隨著晉商的快速發展而名聲遠播後，山西介休的王來福在清徐城創立了「美和居」醋坊，在白醋的基礎上增加了燻醋工藝，發明了「冬撈冰、夏伏曬」的工藝。而由於「冬撈冰、夏伏曬」的釀造方式需要長時間的發酵，因此山西醋因便因其陳放時間越長而品質越佳，因此而有了「山西老陳醋」之名。

也因為山西人善釀並且酷愛吃醋所以素有「老醯兒」之稱。醋古時被稱為醯，而釀醋的人叫「醯人」，釀醋的醴叫「老醯」。因此，吃醋也不叫吃醋而叫「吃醣」。由於山西人嗜醋如命，又因為「醯」和山西的「西」字同音，所以外省人就稱山西人為「山西老醯」了。

過去山西可說是「家家有醋缸，人人當醋匠」。直到現在，山西全省還有著100多家的醋廠，著名的除清徐老陳醋之外，還有陵川玉泉老陳醋、壺關辛寨老陳醋、榆次南堡老陳醋。而除了老陳醋之外，還有著名特醋、雙醋、陳醋、特醋、晉醋、味醋、熏醋等不同種類的醋。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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