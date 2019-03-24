晉菜兵法全攻略（中）：平遙牛肉，世界文化遺產古城的另一道風景

過油肉、抓炒里脊、軟炸里脊、焦熘里脊、糖醋里脊、熘肉段、鍋包肉的異與同

過油肉、抓炒里脊、軟炸里脊、焦熘里脊、糖醋里脊、熘肉段、鍋包肉的異與同這幾道基本上都是以豬里脊肉為主食材的料理，成菜後外型類似，但是卻不管在口感或是味道上，都各有各的特色、各具各的滋味。

這幾種里脊料理又分為里脊肉片料理和里脊肉段料理，而且有的要先滑油，有的則是要先複炸過，而有的肉要上漿，有的則是掛糊。

「掛糊」（糊的音要唸「戶」而不唸「胡」）和「上漿」所用的原料基本上是一樣的，其功用也同樣是給食材「著衣」，如果是從糊與漿的稀稠程度、調製方法、用途及特點來說的話，掛糊可說是給食材穿上一件厚外套，而上漿則是為食材披上了件薄衣裳。這是因為掛糊所用的麵粉或澱粉較多，所以糊稠而厚；而上漿所用的澱粉較少，因此漿較之相對稀而薄。

而在調製的方式上，掛糊是先將麵粉、澱粉、水、蛋液等各種制糊的原料，加入一個容器內攪拌均勻成糊狀，然後再將主食材放入糊中掛勻；上漿則是把食材與各種製漿的原料直接加在一起拌勻。而調製的方法之所以不同，怎是因為掛糊主要適於用炸、熘、烹、煎、貼、拔絲、掛霜等烹調方法製作的菜餚，成菜具有鬆軟、酥脆的特點；上漿所製作的菜餚則是適那些適合以滑炒、滑熘、爆炒等方法烹調，而成菜具有滑嫩、柔軟的特點的。

這裡所述的幾種里脊菜品中，又以抓炒里脊、抓炒魚片、抓炒大蝦、抓炒腰花這幾道被慈禧太后稱為「抓炒王」的清宮御廚王玉山所做的這清宮四大抓炒之一的抓炒里脊最為大名鼎鼎。之所以被稱做抓炒，有一說是因為需要急火速炒，因此最後抓幾下就出來，另外也有一說有是因為食材要在澱粉裡反覆地抓而得名，是類似於焦熘的技法，咬下去焦脆，而內部軟嫩。

此外，為了使得里脊肉嫩中求嫩，在掛糊之前，還必須要在蔥薑水裡反覆地抓，不斷地往肉中入水份，這也是抓炒之名的由來。（關於蔥薑水，中國魯菜烹飪大師紀曉峰強調，要抓50下才是蔥薑水：「將帶皮薑【刮皮會去掉大半薑辣味】拍碎，大蔥拍破，放入盆中，加入清水，用手不停抓至少50下，把水抓成淡黃色、濃稠的液體，才能夠起到提鮮去腥的作用」，《味道春秋》80頁。）

先將切好的里脊肉片加鹽、酒、蔥薑水、醬油後不斷地抓。抓炒里脊抓好之後要掛糊而非上漿，而且使用綠豆粉為佳，可使其成菜後的口感更為酥脆，水分多次少量地加，加到用手抓起流瀉下來的程度後，要加一點點油進這個糊中，更增加其成菜後的酥脆。

在肉片掛糊後，燒寬油至6成油溫時，將掛好糊的肉片一片一片地下鍋，並同時把火改為小火，慢慢先將肉炸熟，待肉炸挺住浮起，顏色變得微黃即可撈出，等油溫再升高到七成肉的時候，再下鍋複炸到脆爽後撈出。

烹汁切好的蔥薑米、料酒、蔥薑水、一勺半的醋、一勺醬油和約兩勺的糖，最後再加入太白粉水調勻後即成抓炒汁。正式操作時，直接將調好的抓炒汁烹入鍋中，直接炒製，等汁炒到色澤變亮的時候，便可將炸好的里脊下鍋，淋上少許明油後，翻裹均勻，即可出勺。

而與糖醋里脊相比，抓炒里脊的口味屬於小甜酸口，要以鹹為主味，其次才是酸甜，酸甜口不能蓋過鹹鮮味，而糖醋里脊則是大甜酸口。另外從芡汁上來說，糖醋里脊是汁大芡大，而抓炒里脊講究的是緊汁包芡（「抱汁兒」），芡汁裹住里脊即可，在吃完之後盤子中也不會留下太多的汁。

而熘肉段和鍋包肉則是東北菜，在《東北菜之兵法》一文有討論過。其中的熘肉段是山東人闖關東所演變成的東北菜，自於魯菜的焦熘肉段。熘這種烹飪方式類似於炒，是將切好的食材原料用醃入味後以過油等方式先初步熟成後，再調好的汁澆淋在其上翻拌成菜的烹調技法。而焦熘這種技法又稱為炸熘和脆熘，是將醃好的肉先掛糊拍粉後要先油炸至酥脆，然後再將調好的芡汁入鍋，加入炸好的主料翻拌均匀或直接將芡汁澆淋在原料上熘製成菜。

熘肉段與糖醋里脊不同之處，在於它為鹹甜而非酸甜口味，而與與焦熘里脊不同之處則在於焦熘里脊是掛糊，熘肉段則是上漿炸製，穿的衣服厚薄不同，肉片也是厚薄有別。焦熘里脊肉片較薄而掛糊也薄，熘肉段是稍厚的肉段，上漿也上得更厚，因此在炸完之後保持水份的情況下，吃起來的口感更嫩。不單如此，熘肉段上的漿還得是硬糊，也就是調得濃稠而不稀，抓起來特別得乾，從而形成較硬的麵衣。

鍋包肉則由熘肉段衍生而出，原來叫作鍋爆肉，出自清光緒年間哈爾濱道台府府尹杜學瀛的廚師鄭興文之手。鄭興文是旗人，父親是茶商，在他6歲時隨著父親來到北京之後，隨著父親吃了許多的美味佳餚，遂生習廚之心。14歲時已對美食和烹調極為偏愛。

鄭興文曾在北京一官員家學做官府菜餚，經過幾年的刻苦學習後，出師的鄭興文於清光緒7年（1881）在北京的一條街面上開了一家名為「真味居」的酒家。1907年，受朋友舉薦，鄭興文帶了14位技藝高超的的廚子進入了當時的道台府做主廚，專門給首任道台杜學瀛料理膳食。當時正是中東鐵路興建後的商業繁榮期，道台府官員經常要與外國人打交道，為了招待好來訪的外國使節，鄭興文必須經常變換迎賓菜的口味。

為此，他專門到東清鐵路賓館學習俄式西餐的烹飪之法，把原來中國北方鹹鮮口味的焦熘里脊改成了外國人所喜愛的酸甜口味的菜餚。而食客則是大加讚賞，這一改使哈爾濱成為鍋包肉的起源地，鄭興文稱它為「鍋爆肉」，但是因為外國人發音不標準而講成了「鍋包肉」。而創作出鍋包肉的鄭興文，憑藉這道菜名譽世界，成為大名鼎鼎的「濱江膳祖」，就連他的徒弟也被請進皇宮，成為御廚。而濱江，指的就是哈爾濱。

鍋包肉的另外一個特點是，一般的菜講究的是色、香、味、型。而鍋包肉還要加個「聲」，也就是在咀嚼時，會發出類似吃爆米花時的那種聲音，此乃鍋包肉這是酥脆的證明。

寫到這不禁想到宜蘭三星的特色小吃，原名爆肉，而因為覺得爆這個字筆劃太多而改稱為台語同音字卜的卜肉。雖然官方說法是第一代參考日本天麩羅的方法所創製，但是以切條的豬里脊肉加醬油、糖、香料粉和雞蛋後，再裹上太白粉和麵粉油炸的方式卻反而更像是沒有加芡汁的鍋包肉，畢竟日本的天麩羅不會像中式炸肉一樣先醃肉再上糊。

平遙牛肉

平遙古城位於山西省晉中市的平遙縣，不但是1997年聯合國教科文組織評定的世界文化遺產，清道光四年（1824年）平遙縣達蒲村人李大全與細窯村掌櫃雷履泰所共同創立的「日昇昌」更是中國第一間票號，也就是匯兌銀票和存錢的地方，有如古代中國的銀行。

票號的出現結束了押送現銀的落後形式。而山西平遙古城的大街上，三步一鋪、五步一店的牛肉鋪，則是成了古城的另外一道風景。而在這個由周宣王之重臣尹吉甫，為了抵禦北方民族入侵而建，至今有著近2800年的歷史的中國年代最久、規模最大，以及保存最完整的古城中，有著一種三步一鋪、五步一店的牛肉也冠上了平遙之名。

於清代時已譽滿三晉的平遙牛肉，那紅潤的色澤，鮮嫩的肉質，肉質軟硬的均勻，綿軟而適口的口感，與其鹹淡適中、香味醇厚而回味悠長的滋味，來自於其從殺牛到醃再到煮的繁複製作工序。

在屠宰的第一道工序時，必須要割斷兩根主動脈血管，讓牛血儘快噴湧，儘快放盡牛血，一是不讓牛血滲入體內以保持色澤鮮嫩，二是使牛在屠宰前不過分受驚嚇與緊張，以防止肌肉纖維收縮而造成口感堅韌。

接下來則是剃骨取肉。剔骨時必須將牛的神經組織包骨皮與肌肉組織相連接，把整塊肉按部位取下，絕對不能傷到包骨皮，否則就破壞了平遙牛肉的形整與肉質的緊密度。然後再根據牛的大小分部位，將剔骨後的牛肉分割成16～20塊，分為敦則、二道敦、夾肋、膀頭、脖則、爪則等部位，然後一塊一塊地均勻塗上食鹽，將將之按照先厚後薄的順序分層入缸醃製。

醃製平遙牛所使用的鹽，以平遙西大街寺廟後所產的硝鹽最佳，而且用鹽數量與浸泡時間皆依季節不同而異。每百斤肉冬季用鹽3公斤，夏季5公斤，春秋兩季各4公斤。浸泡的時間則是天熱則短，天冷則長，一般來說，冬季是一個月，春秋兩季半個月，夏季則為5～7天。

下一道工序煮，則是把將醃期已到的牛肉從缸裡取出用清水洗淨，水開後再將肉依照大小厚薄耐火程度分層入鍋。先用大火煮2小時，然後將火逐漸關小煮8小時後關火，再燜2小時出鍋，總計12小時。就這樣，整個製作流程連一般做醬牛肉一定會用到的蔥、薑、桂皮、八角都沒有使用的平遙牛肉便完成了。而平遙牛肉之所以好吃，平遙城下高硬度的鹼性地下水被認為是最大的關鍵。

平遙的牛肉所使用的牛大多來自山西北部或內蒙古，而製作平遙牛肉的牛，必須非病、非殘、非犢，年齡大於4歲，體型為長方形或圓桶形，並且胸前端與尾根部兩側突出豐滿，體重要高於300公斤才能入選。而這樣的標準，則是與一個「刀下留牛」的平遙牛肉傳奇故事有關。

話說清道光18年，平遙縣「興盛雷」牛肉鋪掌櫃為雷金寧，店裡生意十分興盛。一日，忙碌了大半年的雷掌櫃抽空回到老家平遙油房堡村奉母問安。不料，睡到半夜時，竟然夢到有有二名女子跪地，苦苦哀求他「刀下救母」。

雷金寧於夢中驚醒後，再入夢鄉，沒想到又做了同樣的夢。次日天明，雷掌櫃將夢境稟告其母。他的母親想了想，問他說：「莫不是今日夥計們要宰殺的老牛是頭懷著兩個牛犢的母牛?」雷金寧點頭答道：「母親提醒的是，這病、殘、孕、犢之牛，不得相選宰殺，這是咱興盛雷的行規呀。」

於是雷掌櫃趕忙飛奔城裡自家的店中，只見夥計們正要動手宰牛。他遠遠大喝一聲：「刀下留牛！」結果當天傍晚，這頭老牛果然產下一雙可愛的小牛。而上述只是平遙牛肉製作過程中的「相必健：健牛為本」這一點，其它還包括了肉牛宰殺時，講求淨、靜、穩的「屠必靜：刀穩筋連」；「醃必足：窖藏醃足」；「滷必精：老湯煮肉」；與「修必正：去糟取精」。

平遙碗托

碗托亦做碗團、碗坨、碗脱或碗凸，是一種麵食，其名稱的由來，為其蒸好之後由碗中脫模脫出的這個步驟，不過雖說為碗，其實製作碗托的容器多為稍厚的圓形碟子。碗托多為冷食，切成小條後，佐以山西老陳醋、蒜水、醬油、白芝麻、辣油和黃瓜絲等涼拌來吃。只有平遙一帶有著熱炒的吃法，爆香蔥末辣椒粉後，與土豆絲、豆芽、肥腸與碗托與調味料快速翻炒，出鍋前再加一把掰成小段的麻花是其特色。

平遙的碗托由清光緒年間的廚師董宣首創，現在當地名店三圪塔碗脫的經營者正是其第4代傳人。董家的碗托有個公開的秘笈，是加了曬了4、5天徹底濃縮了蔥香後，再下油鍋慢慢炒至蔥末發黑散發香味的大蔥。

山西碗拖分白麵和蕎麥麵兩種，白麵碗拖口感筋道而蕎麥麵碗拖軟糯，而講究韌勁的平遙碗托正是白麵派。碗托是做成麵糊而不是麵團，然後做成麵糊後再加鹽與做好的蔥末調味，而其中鹽的下手要重，這樣蒸出來的碗托味道才會剛好。而蒸好的碗托則可切成各種形狀，可做成月圓形、半圓形、方形、菱形、扇形、條狀、捲曲狀和筒狀。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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