晉菜兵法全攻略（上）：沒打過來福的常威，與他發明的醬梅肉

【晉中菜】

醬梅肉

醬梅肉是晉商莊菜代表菜，也是粉蒸肉、小酥肉等晉式三蒸中的第三蒸。而這道菜與晉商常家的創業始祖常威有關。這個常威自然不是電影《九品芝麻官》裡「我看見常威打來福」，並且迷姦戚秦氏，還把戚家13口加一隻狗全殺掉的那個常威。而是出自車輞常家的清朝山西富商常威。

所謂的車輞常家，乃是出生於山西晉中市榆次區東陽鎮車輞村，從乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統7代，沿襲150多年的山西商人常家。常氏始祖常仲林，於明朝弘治年間，從山西太谷縣惠安村遷來榆次，原本是依靠為當地大戶放羊為生。在經過幾代人的不懈努力之後，家道漸豐。常氏從第6代開始經商，到第8代常威，更發展成近代晉商中最大的商業集團之一。

常威生於清康熙20年（1681年），20歲時隻身徒步赴河北省張家口經商。他恪守晉商一貫節儉勤勞的傳統，雖身帶川資，卻堅持不動用，只靠著沿途替人卜卦所得解決食宿。經過約10餘年艱辛積累，終於從靠背着褡褳做小買賣的「行商」，發展成為擁有自家小店面的「坐商」。因當時僅經營晉產「大布」，門面取名為「常布鋪」。

幾年後，他的3個兒子均隨父來到張家口。老二萬旺在當地置地務農；老大萬玘和老三萬達成為父親的左右手，父子3人同心協力，歷經10餘年奮鬥，使常氏在張家口的事業迅速發展。到常威告老還鄉時，常家在張家口已設立「大德常」和「大德玉」兩個字號，分別交由萬玘和萬達經營，常氏兄弟發展成為張家口地區的兩大商業集團。

常萬圮去世後，常萬達繼承了父兄開創商貿事業。18世紀中葉，俄蒙對產於中國南方地區的茶葉需求與日俱增。儘管這一時期，中俄雙方先後簽訂了《中俄尼布楚條約》《恰克圖條約》，明確把恰克圖定為兩國通商之地。

乾隆年間，中俄《恰克圖條約》已經簽訂了10多年，然後貿易額數一直在數萬盧布沒有進展。這時，目光敏銳，膽略過人的常萬達看出了其中蘊藏的巨大商機，於是他籌集所有可籌集的資金，並將張家口經營的「大德玉」字號改為茶莊，利用清政府給赴俄邊界貿易商人開創的一切便利，把握市場情況，研究俄國需求，決定以榮葉貿易為主，兼營絲織品、瓷器、手工藝品等。

他所開闖的「萬里茶路」，投了巨資在福建的武夷山購買茶山，在採摘加工後，再經由陸運、水運與駝運等行程7000餘里路程，到達恰克圖進行交易。後來又逐步深入到俄國境內，乃至歐洲列國，全程達13000餘里。山西財經大學教授孔祥毅就說：

實際上，馬克思談到中國有兩篇文章，其中有一篇就是《恰克圖貿易》。這篇文章裡，馬克思做了很多的統計數字。據我所翻閱的資料考證，在恰克圖貿易的中國商人有20多家，其中兩家是非山西籍的，好像是北京一家，新疆一家。剩下全部是山西人，就是恰克圖貿易是由山西人壟斷的。

而山西大學經濟管理學院院長劉建生則也說：

從恰克圖貿易來講，在這個問題上，最早研究的是渠紹淼先生。他在《山西外貿志》未刊稿裡面收集到一條很珍貴的史料，也就是格蘭頓將軍周遊世界以後，國人問他什麼足以向大家稱道？



他說，足以向大家稱道的是，猶太人在世界上經商頗為有名，但是胡服辮髮之中國小商人，迫使猶太人讓出了很大一部分市場。這裡所指的胡服辮髮之中國小商人，主要就是山西商人。因為恰克圖貿易主要是山西商人壟斷的。



而山西商人壟斷的恰克圖貿易市場，當時佔到了俄國對外貿易的49%，佔到中國出口貿易的19%。

這裡談的醬梅肉是一道腐乳醬與五花肉同蒸的山西菜。這道菜就是我們上面所談的常威誤打誤撞所發明的。常威晚年將生意交給兒子們經營後，自己則是專心教孫子讀書。在與孫子們吃飯時，常威發現這些小朋友似乎嫌五花肉太膩，常常挑出來不吃。

一次有人給他送來一腐乳醬，常威靈機一動，將白肉蘸著腐乳醬吃，竟然變得鹹香而適口。於是他便叫家裡的廚子每次做五花肉時都要加腐乳醬一起蒸，久而久之，這道菜便在在晉中一帶傳播了開來，成了一道山西的經典菜色。

不過至於這道菜中間的「梅」來自何故，則是沒有個說法，不過山西大同有一道和這道菜做法類似，但是是與杏乾同蒸的叫「杏梅肉」的菜中間也是有個梅字，也同樣不知何故。只能猜測可能是因為成菜如梅色而得名了。

醬梅肉的作法是先將帶皮的五花肉塊冷水下鍋後，加蔥、薑片先煮30分鐘，然後取出放涼切片備用。接下來調腐乳汁，將3塊腐乳醬加鹽，多一點的糖，以及加了花椒、八角、桂皮與陳皮的花椒水混合在一起，然後將切好的五花肉片一片一片地沾上腐乳汁，再皮朝下一片片依次排入碗裡，封上保鮮膜後大火蒸40～50分鐘即成。

在《北京小吃兵法》一文中，曾經提到褡褳火燒的褡褳二字，是因為其外形如同古時人們用來裝錢物的一種長方型袋子「褡褳」而得名。而褡褳在山西又被稱為「捎馬」。現在山西常家祠堂中供奉的「捎馬」已經供奉了一百多年，而這捎馬的主人，便是被稱為常氏「發跡祖」的常氏8世祖常威。

過油肉

太原10大名吃之一的過油肉，看起來像是一般的蒜薹木耳炒肉片，但融入了山西菜特有的用醋方式，加上汁芡適量透明，不薄不厚，稍有明油這樣的成菜要求，而使得這道菜在1950年代末在山西出現後，很快地就在不斷地改良和擴散下，成了現在山西菜的首席代表。

以太原為首的晉中菜，是由包括了以曹家大院與孔祥熙宅院為代表的晉中市太谷縣；1997年聯合國教科文組織評定為世界文化遺產的平遙古城，亦為晉商發源地的平遙縣；以及以電影《大紅燈籠高高掛》中的喬家大院聞名的祁縣等地的大字號錢莊與票號等舊式金融組織的私家菜，在吸納了其它菜系的烹調方法後所逐步形成的。

過油肉是以前流傳到民間的官府菜，但是要到1957年2月，太原市的市飲食公司組織專家評審，將名廚吳萬庫所做的過油肉被評為太原十大名吃之後，這道源自山西省東部平定陽泉市平定縣的菜，才逐漸出現在太原與其它山西城市的各大餐館。

而在隨之而來的60與70年代，動亂之後的改革開放的80年代時，由於張殿華、白寶山、方明鎖等山西名廚積極地參加全市、全省及全國的烹飪大賽，並獲得了金獎後，才讓過油肉這道菜的名字走出了山西。自此之後，只要是打著山西菜招牌的餐館，也都非得有過油肉這道菜不可。

一般而言，過油肉所選用的部位是豬的里脊肉，不過其實最好是特別選「元寶肉」這個位於豬的後腿的內側，在腱子肉更上面的豬臀部的內部，肉質細膩而軟嫩的純瘦肉部位，一隻豬只能取得長約20公分，重約0.6公斤的2小塊。而這個部位由於為半球型，形似餃子，所以取名為元寶肉，而台灣則因為這個部位的外形類似老鼠而稱之為「老鼠肉」。

過油肉衍生到現在有著許多不同的版本，雖然說配菜的選擇繁多，但基本上還是以，有加白菜的、有加洋蔥和黃豆芽和辣椒的，但最正宗地道的還是以冬筍和新鮮野生黑木耳為基本配料，不過現在大多以蒜薹取代了冬筍片。

我們都知道山西菜善用醋，而做山西菜在用醋時又可分為「暗醋」、「響醋」和「點醋」。所謂的暗醋，指的是在烹調前或是烹調初期烹入醋，目的是取其酸味，並且增加食材的酥爛度。而所謂的響醋之所以響，是因為是在烹調過程中加入熱鍋時所發生的響聲，而其目的是取其香，並消除食材的腥味。而如果是在起鍋前烹入醋的話，則稱之為點醋，這時烹入醋則是增加了菜品的風味。

第一次在家做過油肉的時候，做的是山西第二大城大同市的特色美食「三晉過油肉蓋飯」。這道菜的特色是將蒜薹換成了大黃瓜片，並且搭配用老抽炒的炒飯為底。做這道菜時先用鹽、雞精、胡椒粉、酒來醃切片的里脊肉，再用全蛋和麵粉上糊，不過也有廚師只用蛋黃，為得是取其成菜時金黃色的外貌。

而由於這道菜以「過油」而得其名，因此對這道菜而言，最重要的就是火候和油量的掌控。油要多要寬，而油温則是以7成熱為佳，油温太高則肉片外焦内生、油温太低則脱糊，而7成的油溫則正可以讓肉片達到柔嫩滑口的口感與金黃透量的色澤。

肉過完油後，先炒加了老抽的白飯墊底備用，然後正式操作。先下大蔥片炒，然後下蒜末、酒 、老陳醋（第一次暗醋）、木耳、大黃瓜片、老抽、鹽、雞粉，炒勻後入過過油的肉片，然後勾欠，而這個芡只要讓肉勾上薄薄的一層即可，不可太多，只求提亮。此時再加第二次醋，也就是點醋，然後淋上一些香油或蔥油再次提其亮度，達到明油亮芡之效後，盛於老抽炒飯之上便完成了。

在東接河北，南鄰河南的山西省東南部城市晉城市則以充滿湯水的「大米過油肉」獨樹一幟。這道充滿地方風味的大米過油肉與一般的過油肉不同之處，除了多湯水外，還另外添加了蕃茄。此外，分兩次下蒜末，分別取其焦香味與其蒜香味也是一大特色。在烹飪的工序上，前面都與一般的過油肉的方法一樣，只是在烹入過油過的肉片後，要加入水煮開勾芡過，再下二次蒜末後再點醋。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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