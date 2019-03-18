擇偶經濟學（上）：搞懂伴侶的「金錢性格」，架少吵一半

文：黃琛為

你和你的另一半，有過買房子的夢想嗎？生下小孩後發現根本是痴人說夢；假日時去山中露營？平日生活就已經累得要命；一起背包客環遊世界？最後才發現自己根本負擔不起......

隨著時間推移，我們當初的夢想也隨之破碎，不管你的夢想是大是小，都極有可能在時光的消磨下逐漸母湯。

這些都是我身邊情侶的真實案例，如果你仔細觀察，不難發現這些夢想大多擺脫不了金錢的成分。是的，金錢不能與快樂劃上等號，但不可否認的是，它是我們達此夢想最快速的方法之一。

因此，如何妥善用錢、充分認知自己的「金錢觀」就起到了決定性的作用。情侶之間應該要知道如何討論、做出承諾、彼此聆聽、做出符合雙方需求的計畫。相反的，不懂包容他人金錢觀的情侶，只會冷戰不斷、互相責怪、彼此傷害，甚至彼此藏錢，最後勞燕分飛。

「金錢觀」是什麼？或許我們能從下面笑話看出一些端倪：

有一天，紙鈔與白紙在購物中心相遇，白紙問了紙鈔： 「我們都是紙，為什麼大家卻特別喜歡你？」 紙鈔回答： 「或許我們都是紙，但我一生中從未進過垃圾桶。」

雖然紙鈔的回答有點沒品，但金錢對於現代社會是不可或缺的，有些人有錢隨便花，有些人有錢不敢花，更多人則是沒錢又愛亂花，這些人唯一的共同點是：都不會把錢丟進垃圾桶，為什麼呢？

因為它能給我們「更多選擇」。

美國作家Scott Palmer和bethany是一對夫妻，也是擁有近40年經驗的財務規劃師，他們將人的金錢性格分為五類：冒險者、勤儉者、揮霍者、安全者、漂浮者。或許能作為我們了解自己金錢性格的第一步。

圖片來源：作者提供

在這5種性格中，每一種性格都能幫我們做出很棒的金錢決策，但也可能令人深陷財務危機。這些性格可以幫助我們更好了解自己對金錢的看法，與另一半充分合作，建立起充分信任的關係。

我簡單整理了這五種人格的特徵以及面臨的挑戰，並找出在我們熟悉的電影中，有那些人物有著這些性格的特徵，看看你屬於哪一種金錢性格吧。

冒險者的特徵

重視大局的人：不掛念細微末節

熱愛尋找下個冒險機會：沒有想法是遙不可及

在可能性下感到興奮莫名：他們從某些事物的想法中獲得的興奮感，往往遠甚於那些事物本身。

不怕做決策：不浪費時間口舌，相信一但有重要決策要做，便可能帶來真正的好處。

在可能性下變得盲目：ㄧ但冒險者抓住某個想法時，背後理由、別人的感受，都會被他們棄之不顧。

容易心生怨恨：當好的決策搞定時，雙方固然會滿意，但一樁爛交易卻會製造裂痕與忿忿不平。

沒有耐性：對方如果沒有在風險者的「偉大想法」下「簽名畫押」的話，那麼風險者往往會失去耐性。通常風險者在做決策時，都不會找最受該決策影響的人──也就是他們的另一半──討論一番。

感覺遲鈍：冒險者最討厭被其他人的想法層層包圍，讓他們插翅難飛的感覺，所以他們寧願「先斬後奏」，日後在處理關係上的波瀾，也不願在一開始就尋求妥協。

冒險者能成為一個很棒的配偶，因為他們總是想到未來，對他們來說，

圖片來源：作者提供

《大賣空》中的兩位年輕人Jamie和Charlie，他們創辦的Cornwall Capital基金專門尋找小賭注、但是賠率很大的股票。從財務陷入困境的公司、原物料等，投資範圍非常廣，從2003年在加州車庫創立的11萬初始資金，到2006年做空次貸的3000萬美金，收益率十分驚人。他們兩位有著典型的冒險者特徵。

圖片來源：《大賣空》劇照 Jamie和Charlie在JP Morgan大廳中翻看別人不要的企畫書，沒想到卻撿到了寶

勤儉者的特徵

從省錢中得到快樂：以較少的代價獲得想要的東西而沾沾自喜。

談到財務給人井然有序、負責且值得信任

很少在衝動下花錢：經過詳細的搜尋與規劃後，再花錢。

讓快樂從身邊溜走：如果你是位勤儉者，伴侶卻不是的話，那麼凡事都抗拒花錢的態度，便可能將生活每件事的快樂給「榨乾」，從看電影到度假都包含在內。

過度吝嗇：勤儉者必須度過一段難熬的時光，才會懂得如何割捨自己的錢財，否則在別人眼中就會淪為一個小氣鬼，甚至自私的人。

過度聚焦在財務目標上：勤儉者讓快樂從身邊溜走的最常見原因，就是他們的腦袋裡往往只想的到錢。擁有一個財務目標當然不錯，但也必須適時壓抑自己的焦慮，學會放鬆，享受美好的人生，就像我在前面文章提過的：投資無須與他人比較，只要能達到自己的財務目標，就是好的投資。

想了解風險，可以看看這兩篇文章：

對勤儉者而言，

圖片來源：作者提供

如此，開支謹慎且精明的他們很適合作為伴侶。

揮霍者的特徵

活在當下，不在乎未來可能窮困潦倒，關心如何讓今天更好。

從購物中感到興奮與刺激，購物時產生的快感是他們的精神食糧。

不切實際，「想要」與「需要」對他們來說是沒有區別的。

不思考需求，更不與另一半商談，缺乏溝通只會讓伴侶留下偷偷摸摸的不良印象。

雖然做好財務規劃，但卻很難遵守，導致自己與另一半陷入財務危機中，揮霍者需要經歷一段難熬的時光才能停止這樣做，對他們的另一半來說，也很可能感到無比的挫折。

圖片來源：作者提供

他們不會讓財務成為擋在路上的大石頭，懂得享受人生，可能是一位很棒的配偶。

圖片來源：《購物狂的異想世界》劇照

《購物狂的異想世界》的主角Rebecca，一方面教人如何理財，而另一方面自己又難以自拔的揮霍無度，只能選擇不斷自圓其謊和不聞不問來逃避債務。面對接踵而來的帳單，Rebecca曾經試圖戒掉購物癮，但卻以失敗而告終。於是她必需想盡各種辦法來賺更多的錢補足龐大金額的帳單。她的故事，就好似一位揮霍者的自白。

安全者的特徵

研究員或偵探的性格：不輕易投資未曾見過的東西，事實上，他們會先做毒性測驗，調查方圓十公里的地形，得到營運計畫和所有資料後，才肯花錢。

值得信任：他們很少會把自己的未來置於危險境，這意味著他們不會動用未來還款的資金。

願意犧牲：他們寧願今天將就，也不願意明天開始過苦日子，除非確保未來受到妥善照顧，否則絕不輕易花錢。

過度負面：對風險坐立不安，對所有想法說不，成為控制慾強的人，陷入研究的陷阱中而進退不得：被分析所癱瘓。安全者所在乎的，是如何防止東西買到手後不後悔，到頭來卻可能永遠都現在考慮、分析的狀態而無法採取行動。

扼殺創意：對安全的需求可能讓他們身心耗竭，而不再把目光放在各種可能性上，固守於過往的確定性。

安全者對錢財的縝密規畫和財務處理手法，使得他們有潛力成為好配偶，避掉不少災難。

圖片來源：作者提供

《大賣空》裡第二個加入對賭CDS的團隊領導Greg Lippmann，有著安全者與冒險者的雙重特徵，看到主角Burry大肆購買CDS的行動後，透過自己嚴謹的分析（aka靠華人分析師Carry），馬上知道CDS對看空美國房地產的客戶具備致命吸引力，於是果斷入場。

圖片來源：《大賣空》劇照 好萊塢對華人數學好，英文不好的刻板印象什麼時候才會改掉？（像我，就是英文不好，數學更爛XDD）

漂浮者的特徵

這算是5種性格中集神秘於一身的性格，他們不認為金錢是決策的要素，甚至完全不是。這些人不會對錢感到焦慮，也不會對它著迷，漂浮者有著以下特徵：

基本滿意目前生活：或許簞食瓢飲、居陋巷，日子過得清苦，但卻不在乎，只要能做出自己的選擇，就是快樂的。

重視關係：對他們而言，人際關係和彼此的連結才是最重要的。

樂於出讓財務決策權：在人際關係上，這可能是個極大優勢，尤其另一半擁有其他金錢性格時。

不被金錢激發：大多數的飄浮者，都能活出自己想要的人生，因為他們大都根據自己的需要作出抉擇，而非根據利潤最高的。

欠缺解決財務問題的必要能力：漂浮者很少注意到錢，但錢卻是生活中不可或缺的一部分。由於他們很少做出金錢決策，差勁的決策可能導致結果一團糟。比方像是利率的走勢、債務協調與償還規劃，並不再漂浮者的「雷達」中。

在與錢有關的議題上，漂浮者都頗為淡定，所以他們會是好的另一半。他們不會為財務問題而擔憂，

圖片來源：作者提供

你的金錢性格是什麼？

圖片來源：作者提供 五種金錢性格特性、缺點、挑戰總整理

在上面的描述中，你有發現自己屬於那些金錢性格嗎？有些人可能一看就發現自己屬於勤儉者或冒險者其中一個，更多人則是在5種的金錢性格裡發現自己符合部分2～3種的描述。這是因為在金錢性格中，還細分為主要金錢性格與次要金錢性格，這對你與伴侶間的關係將帶來極大的影響。

下一篇，我們再來討論同時擁有不同的金錢性格、以及不同金錢性格的伴侶之間該如何相處。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航