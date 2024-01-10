招待里長赴中旅遊依《反滲透法》起訴，檢察官如何判定「只是去玩」或「影響選舉」？
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警調偵辦違反《總統副總統選舉罷免法》、《反滲透法》的標準，主要追查受中國官方等組織資助，而招攬、策劃國人赴中接受與選舉有關之招待，以致影響選舉公平性的「主要行為人」或「主謀」，並非只要受邀前往參訪、旅遊者就一律法辦。
大選進入倒數階段，中國介選的爭議事件頻傳，在疫情解封後，「赴中招待旅遊團」為本次選舉重點。全台各地都有地方人士，如商圈理事長等招攬里長、親友以低廉價格加入赴中旅遊團，吃住全免甚至還補貼機票，旅遊期間接受統戰和選舉宣傳，呼籲支持特定候選人或是下架特定政黨。
檢察官近日依《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》等罪起訴數名負責牽線的人士。赴中旅遊接受落地招待行之有年，高等檢察署也說明，並非所有兩岸間的旅遊交流都會觸法，有多個偵辦重點包括接觸的人士、旅遊的時間，以及行程價格是否遠離行情。
赴中旅遊團費超便宜，已有多名牽線人士被起訴
擔任大高雄里長交流協會總幹事的黃男，自去（2023）年起多次與國台辦人員合作，招攬團員赴中接受落地招待，且團員身分最好為里長或農漁會成員。黃男談妥行程後透過社區網路招攬團員，去年9至12月陸續率團前往北京、廈門、武漢等地，並由中國台辦機關全額資助餐飲、住宿、參訪行程等費用。
行程穿插安排社區參訪及交流，宣傳「兩岸和平、反台獨、兩岸一家親」等言論，並期望團員支持主張相關理念政黨，台辦人員則藉機詢問參團人員政治傾向，或利用餐敘敬酒機會，宣傳總統選舉。且黃男帶團前往中國，每邀一個成員可獲取新台幣2000元至4000元不等報酬。
另外還有一件為基隆吳男，招攬基隆市里長及親友等共33人於去年11月參加6天5夜山東旅遊團，依當時行情，每人來回機票就要支付約9800元，此團每名團員全程旅費僅5500元。行程結束後，煙台市台辦除資助每名參加者機票4300元，還另給12名里長每人人民幣1100元（約新台幣4690元）款項，依匯率換算，里長幾乎整趟行程無須付費。
北市也傳出多名里長接受招待，陸續前往中國上海等地旅遊，這些里長及親友分布於台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區，自去年6月起，接受上海台辦等單位邀約，約分成7團陸續前往上海、青島、哈爾濱等地旅遊，行程約7天6夜或6天5夜，團費僅新台幣1萬餘元。台北地檢署日前也搜索、約談41名里長，其中3名以5萬到8萬不等金額交保。
根據多個地檢署新聞稿，團員赴中接受落地招待，過程中有中國台辦人員陪同，當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由中方全部支付，中方並安排高檔飯店及豐盛飲食招待。飯席間有不少中方官員到場，發表「兩岸一家親、兩岸和平、支持九二共識、某黨是自己兄弟、要支持改變現狀，能恢復兩岸交流的政黨、不要支持某黨和主張祖國分裂的政黨、不要支持主張台獨的政黨、不要支持會帶來戰爭的政黨、大家要團結，支持某黨，希望某黨可以勝選」等論述。
根據高等檢察署統計，截至去年底為止，《反滲透法》的相關案件已有85件、155人涉案，目前仍加強查緝偵辦中。
檢方偵辦重點為何？只是被招待去玩也不行嗎？
高等檢察署說明，基本上有幾個要點來決定是否會依法起訴：
- 中方接待之機關、層級、職稱是否牽涉中國官方或其附隨組織，如「中國共產黨中央委員會統一戰線工作部」人員
- 台灣地區發起人、招攬人、聯絡人及參加人是否具有參選或輔選身分
- 台灣地區參與赴中旅遊的費用，有無退回或依其行程與市價不相當
- 村里長等赴中旅遊收受金錢或不正利益，主觀上是否有與選舉相關之認知（明知或默認都算）
- 村里長赴中參訪或接受招待時間與選舉間的緊密性
高檢署也強調，警調偵辦違反《總統副總統選舉罷免法》、《反滲透法》的標準，主要追查受中國官方等組織資助，而招攬、策劃國人赴中接受與選舉有關之招待，以致影響選舉公平性之「主要行為人」或「主謀」，並非只要受邀前往參訪、旅遊者就一律法辦。單純兩岸或國際交流，與選舉活動無關，且無違法疑慮者，並非司法追訴對象。
但此次在選舉期間，許多村里長赴中接受招待，與選舉時間緊密連接，中國有目的性的資助旅遊、食宿、交通等相關費用，並做選舉指示或暗示，很明顯跟選舉有緊密關聯性，企圖影響或動搖有投票權人之意願，當然對選舉會產生實質影響。已經明顯違反我國法令，此與單純兩岸交流性質迥然不同。
多名議員提出警告：縣市政府應該加強提醒
台灣基進台南市議員李宗霖表示，中國落地招待團行之有年，最近頻繁出現的里長招待團只是冰山一角，質疑得靠個案檢舉才有辦法遏制中國對台灣統戰滲透，是否等里長被完全滲透才會發現大事不妙。建議縣市政府應加強情資掌握，只要里長前往中國一律報備；中央也應推動法規制定，里長招待團不只是對價關係及賄選，更是國安問題。
民進黨台北市議員簡舒培也說，他在質詢時要求，市府秘書長與民政局必須提醒里鄰長，參與中國「落地招待團」可能違反選罷法，但民政局在11月28日的發文，卻只淡淡的提及，「里長赴中國大陸出差或旅遊時，要遵守《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《總統副總統選舉罷免法》以及《公職人員選舉罷免法》的相關規定」，完全不願清楚說明「落地招待團」的違法風險。
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核稿編輯：羅元祺
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