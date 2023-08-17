前台南經發局長陳凱凌涉貪，坦承犯行有悔意獲減刑為8年，藍營批太輕
我們想讓你知道的是
台南地院認為陳凱凌貪圖不法金錢及利益，利用職務上機會收受現金、接受酒店飲宴及性招待，並就來源不明財產，故意不提出合理說明，無視法紀，但最終坦承犯行，表現悔意。
前台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉收受現金、性招待，認罪聲請交保屢遭駁回，台南地方法院昨（16）日認定，陳凱凌坦承犯行表現悔意，符合減刑規定，判刑8年，褫奪公權5年，可上訴。
陳凱凌日前涉及收受現金、酒店飲宴、性招待及使公務員登載不實、公務員財產來源不明等罪嫌，台南地檢署日前查出，陳凱凌任內涉嫌向廠商詐取了180萬元，還有 酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等共14萬2200元，且又因購屋隱匿296萬餘元，其中財產來源不明226萬餘元。被告除陳凱凌外，還有建設公司陳姓負責人、不動產代銷公司翁姓負責人等2人也被起訴。
台南地院：自白犯罪符合減刑規定
陳凱凌在即將出任南市經發局長前，就向過去擔任大眾捷運股份有限公司總經理期間，所認識的中部一名從事營建工程的黃姓廠商，以未來可用職權讓其承包工程為由，索取現金花用，上任後更是多次開口要錢。陳凱凌也要求黃姓業者招待他到有女陪侍的飲宴場所，後來還6度到台中以「外叫小姐」方式喝花酒及性交易。包養酒店小姐、帶出場的性交易的錢通通由黃買單，每次費用約2萬至3萬元。
黃男本來打算參與七股科技工業開發案，直到2021年2月才驚覺七股工業區的開發案早被其他廠商標走，剩下的綠能產業園區、沙崙科學園區都不是自己所能承攬的工程。後來在陳的要求下，黃男請朋友開設的顧問工程公司投標，得標後，陳要求黃男友人公司交付回扣，黃男最後自掏腰包代付，才發現自己受騙。
另外，陳凱凌還以買成品屋的方式，與建商、代銷公司聯手，提出高報總價要求，並向不知情銀行辦理超貸。銀行誤認房屋買賣價格為2568萬元，核准貸款2180萬元，貸款核准後再由建商將多出的現金296多萬元，在接待中心交給陳凱凌。
台南地院昨天下午宣判，陳凱凌所觸犯的罪行如下：
- 「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，處4年6個月，褫奪公權5年
- 「公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪」，處2年6個月，褫奪公權3年
- 「公務員財產來源不明罪」，處2年，褫奪公權2年
- 「3人以上共同詐欺取財罪」，處1年2個月
- 《犯洗錢防制法》第14條第1項之「一般洗錢罪」，處10個月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。
總共合併應執行8年，褫奪公權5年。陳凱凌已繳交犯罪所得180萬元，及未扣案犯罪所得441萬282元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
台南地院認為陳凱凌貪圖不法金錢及利益，利用職務上機會收受現金、接受酒店飲宴及性招待，並就來源不明財產，故意不提出合理說明，無視法紀，但最終坦承犯行，表現悔意。此外，台南地院認定陳凱凌在偵查中坦承收受現金，在審理中繳交新台幣180萬元，又自白洗錢犯罪，符合減刑規定。
另外同案被告鼎立不動產代銷公司負責人翁東明，犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付100萬元。
陳凱凌去年底羈押禁見迄今，本月開庭時主張已擔承犯行，同案被告均認罪，配合繳回180萬元。陳凱凌曾以尚有年邁父母及稚子要照顧為由，當庭聲請具保停押，但被駁回；昨天再次要求交保，不過台南地方法院認陳涉犯7年以上重罪，重罪常伴逃亡的可能，依他過往經歷，可見陳有籌措現金經濟能力，可能畏罪逃亡，因此有繼續羈押必要。
陳凱凌曾任新竹市都市發展處處長、桃園大眾捷運總經理、高雄市捷運工程局局長、高雄市建設局代理局長、高雄市副秘書長、高雄市環保局代理局長等職務。他是高雄市政府時期少數擔任超過五個單位首長人物之一，任職短則數個月，較長達一至兩年不等。
謝龍介和國民黨：判太輕
對於判決結果，南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，相較於議員詐領助理費案，最後被判決超過8年的人比比皆是，陳凱凌這案的量刑過輕，跟社會期待差距太遠。蔡育輝更不滿檢察官只起訴貪瀆、性招待，質疑這是「一刀切開」陳凱凌與民進黨前中執委郭再欽共同涉入的台南光電業者行賄案，「難道是為了總統選舉嗎？」
曾經檢舉陳凱凌的台南市議員謝龍介透過臉書發文表示，日前陸軍金門防衛司令部少將參謀涉侵占7990元的洗衣機，一審遭重判12年，陳凱凌收賄180萬元，還多次接受酒店飲宴和性招待，結果卻只判8年，顯然不符比例原則。謝龍介說，難道真的「竊鉤者誅，竊國者侯？」又或者「貪污要人幫，黨證辦對張？」
謝龍介提醒，台南市也不只陳凱凌貪瀆案，還有靈骨塔桃山宴案、88槍擊案、光電案等，都在等待撥雲見日，正義遲來的那天，期待檢警調勿枉勿縱、再接再勵。
延伸閱讀
核稿編輯：邱宜君
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。