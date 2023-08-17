前台南經發局長陳凱凌涉貪，坦承犯行有悔意獲減刑為8年，藍營批太輕

前台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉收受現金、性招待，認罪聲請交保屢遭駁回，台南地方法院昨（16）日認定，陳凱凌坦承犯行表現悔意，符合減刑規定，判刑8年，褫奪公權5年，可上訴。

陳凱凌日前涉及收受現金、酒店飲宴、性招待及使公務員登載不實、公務員財產來源不明等罪嫌，台南地檢署日前查出，陳凱凌任內涉嫌向廠商詐取了180萬元，還有 酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等共14萬2200元，且又因購屋隱匿296萬餘元，其中財產來源不明226萬餘元。被告除陳凱凌外，還有建設公司陳姓負責人、不動產代銷公司翁姓負責人等2人也被起訴。

台南地院：自白犯罪符合減刑規定

陳凱凌在即將出任南市經發局長前，就向過去擔任大眾捷運股份有限公司總經理期間，所認識的中部一名從事營建工程的黃姓廠商，以未來可用職權讓其承包工程為由，索取現金花用，上任後更是多次開口要錢。陳凱凌也要求黃姓業者招待他到有女陪侍的飲宴場所，後來還6度到台中以「外叫小姐」方式喝花酒及性交易。包養酒店小姐、帶出場的性交易的錢通通由黃買單，每次費用約2萬至3萬元。

黃男本來打算參與七股科技工業開發案，直到2021年2月才驚覺七股工業區的開發案早被其他廠商標走，剩下的綠能產業園區、沙崙科學園區都不是自己所能承攬的工程。後來在陳的要求下，黃男請朋友開設的顧問工程公司投標，得標後，陳要求黃男友人公司交付回扣，黃男最後自掏腰包代付，才發現自己受騙。

另外，陳凱凌還以買成品屋的方式，與建商、代銷公司聯手，提出高報總價要求，並向不知情銀行辦理超貸。銀行誤認房屋買賣價格為2568萬元，核准貸款2180萬元，貸款核准後再由建商將多出的現金296多萬元，在接待中心交給陳凱凌。

台南地院昨天下午宣判，陳凱凌所觸犯的罪行如下：

「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，處4年6個月，褫奪公權5年

「公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪」，處2年6個月，褫奪公權3年

「公務員財產來源不明罪」，處2年，褫奪公權2年

「3人以上共同詐欺取財罪」，處1年2個月

《犯洗錢防制法》第14條第1項之「一般洗錢罪」，處10個月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

總共合併應執行8年，褫奪公權5年。陳凱凌已繳交犯罪所得180萬元，及未扣案犯罪所得441萬282元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

台南地院認為陳凱凌貪圖不法金錢及利益，利用職務上機會收受現金、接受酒店飲宴及性招待，並就來源不明財產，故意不提出合理說明，無視法紀，但最終坦承犯行，表現悔意。此外，台南地院認定陳凱凌在偵查中坦承收受現金，在審理中繳交新台幣180萬元，又自白洗錢犯罪，符合減刑規定。

另外同案被告鼎立不動產代銷公司負責人翁東明，犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付100萬元。

陳凱凌去年底羈押禁見迄今，本月開庭時主張已擔承犯行，同案被告均認罪，配合繳回180萬元。陳凱凌曾以尚有年邁父母及稚子要照顧為由，當庭聲請具保停押，但被駁回；昨天再次要求交保，不過台南地方法院認陳涉犯7年以上重罪，重罪常伴逃亡的可能，依他過往經歷，可見陳有籌措現金經濟能力，可能畏罪逃亡，因此有繼續羈押必要。

陳凱凌曾任新竹市都市發展處處長、桃園大眾捷運總經理、高雄市捷運工程局局長、高雄市建設局代理局長、高雄市副秘書長、高雄市環保局代理局長等職務。他是高雄市政府時期少數擔任超過五個單位首長人物之一，任職短則數個月，較長達一至兩年不等。

謝龍介和國民黨：判太輕

對於判決結果，南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，相較於議員詐領助理費案，最後被判決超過8年的人比比皆是，陳凱凌這案的量刑過輕，跟社會期待差距太遠。蔡育輝更不滿檢察官只起訴貪瀆、性招待，質疑這是「一刀切開」陳凱凌與民進黨前中執委郭再欽共同涉入的台南光電業者行賄案，「難道是為了總統選舉嗎？」

曾經檢舉陳凱凌的台南市議員謝龍介透過臉書發文表示，日前陸軍金門防衛司令部少將參謀涉侵占7990元的洗衣機，一審遭重判12年，陳凱凌收賄180萬元，還多次接受酒店飲宴和性招待，結果卻只判8年，顯然不符比例原則。謝龍介說，難道真的「竊鉤者誅，竊國者侯？」又或者「貪污要人幫，黨證辦對張？」

謝龍介提醒，台南市也不只陳凱凌貪瀆案，還有靈骨塔桃山宴案、88槍擊案、光電案等，都在等待撥雲見日，正義遲來的那天，期待檢警調勿枉勿縱、再接再勵。

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核稿編輯：邱宜君