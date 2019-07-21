曾滯留桃機超過100多天，中國異議人士劉興聯、顏克芬轉赴加拿大尋求庇護

（2019年7月21日 13:00｜更新：黃筱歡；核稿：楊之瑜）

為躲避中國迫害來台，去（2018）年9月2名中國異議人士來台尋求政治庇護，在桃園機場停留超過100多天獲准入境，而兩人也先後於今年5月、7月飛往加拿大，結束在台停留超過200多天的日子。隨著香港「反送中」運動發酵，越來越多中國及香港人士來台尋求政治庇護，台灣該如何處置這些尋求庇護者，也受到外界矚目。

《中央社》報導，64歲的劉興聯與44歲顏克芬去年9月27日持中華人民共和國護照從泰國過境台灣，表示自己是遭中共迫害的異議人士，盼申請政治庇護。兩人滯留桃園國際機場管制區4個多月，今年1月30日先出境至第三國，再透過永久和平發展協會以專業交流名義邀訪，31日入境，等待轉送第三國。

劉興聯的擔保人、華人民主書院董事主席曾建元證實，劉興聯已在昨（20）日晚上搭乘23時35分的華航班機前往溫哥華，與他一同來台尋求政治庇護的顏克芬，則在2個月前，已於5月18日先離台前往加拿大。若不計中間短暫出境一天，劉興聯前往加拿大前已滯台超過290天，顏克芬則滯留台灣233天。

曾建元日前表示，顏克芬是以專業能力獲准移民加拿大，而劉興聯之所以比顏克芬晚了2個月才前往加拿大，是因為等待身體檢查報告，目前身體健康狀況已達到加拿大政府接受的標準。64歲的劉興聯曾在大陸監獄受過刑求，加上年紀較大，身體狀況不佳，但在台期間有接受醫療，持續養病。

有越來越多大陸及香港人士來台尋求政治庇護或盼協助前往第三地，曾建元認為，無論是政府或民間，目前的處理應對還是以個案為主，沒有形成機制。

香港「反送中」抗議持續延燒，怕香港政府「秋後算帳」，據傳有10多位參與示威香港人，已抵達台灣，希望尋求政治庇護。目前在國外進行外交參訪的總統蔡英文為此表示，「會基於人道做適當的處理」，不過長期關注政治難民的台灣人權促進會秘書長邱伊翎6月間曾撰文指出，台灣沒有《難民法》，雖然《港澳條例》中規定「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，但台灣至今在《入出國及移民法》中，對於「尋求庇護者」並沒有任何一條可以予以「暫停遣返」的審查機制及具體條文。

而日前曾在網路上發表「反習」言論的中國留學生李家寶，學期結束簽證將於今年7月到期，擔心回中國後會被冠上「煽動顛覆國家政權罪」等罪名，4月時曾赴移民署，以政治庇護為由提出專案長期居留申請，獲陸委會核准以「專案研修」為名，在台停留6個月。

（以下內容原刊於2019年1月31日）

原標題：2位曾滯留桃機百天尋求「庇護」的中國人，昨晚以「專業人士」入境

（中央社）兩名持中國護照的男子去（2018）年9月過境台灣時，聲稱遭迫害申請「政治庇護」，滯留桃園機場管制區4個多月，兩人昨（30）日飛往第三地並在深夜入境台灣，4個多月的等待有了完美結局。

64歲的劉興聯與44歲的顏克芬（又名顏伯鈞），去年9月27日持中華人民共和國護照從泰國過境台灣時，聲稱遭迫害申請政治庇護，兩人滯留桃園國際機場管制區4個多月。陸委會日前表示，將先安排劉興聯與顏克芬兩人出境至第三國，再以「專業交流」名義入境，等待轉送第三國。

劉興聯與顏克芬昨天順利飛往第三地，並在深夜入境台灣，讓長達4個多月的等待有了完美結局，兩人在入境後，由台灣友人從機場接走，並將顏克芬與劉興聯分開接往已安排好的住處安置。

先前一度傳出兩人可望於26日入境，但後來因故未成行，顏克芬及劉興聯日前受訪曾難掩失望的表示，原本以為可以入境台灣過除夕了，朋友也安排了聚餐及泡溫泉等行程，但終究還是落空。現在順利入境台灣，不但能和朋友聚聚，也可以開心過春節。

顏克芬當時宣稱，自己長期關注人權問題，但因觸及中共利益而遭列為異議分子，從此便遭中共當局鎮壓、追捕，後來他在2015年2月偷渡到泰國。劉興聯則表示，自己因積極參與中國民主維權活動招致當局不滿，多次被抓捕，2016年5月趁著保外就醫的機會逃出，兩人就此待在泰國接受庇護。

兩人日前在移民署的協助下，被安置於機場管制區內的休息區，劉興聯先前受訪曾表示，每天只看到休息室內的燈光，生理時鐘都混亂了，「有時候不知道自己是活在白天或晚上」，這段時間從未出現過什麼快樂的夢，夢中總是出現一些寄人籬下的情境。顏克芬也說，他多次夢見掉到海中，等待救援，夢中很煎熬。

顏克芬則告訴中央社記者，日常生活的食衣住行都在休息室，三餐會有專人按時送來簡單的饅頭夾蛋及便當，不是什麼大魚大肉卻也不虞匱乏，生活「還能過」，不過因為休息室就是兩張可放下的躺椅，姿勢無法舒展，偶而會覺得胸口悶、壓力大，「好久沒有睡到床上了」。

Photo Credit: 中央社

去年12月受訪時，面對台灣九合一選舉剛落幕，曾說，選舉開票當天，看到很多台灣旅客關注台灣的選情，那是他們無法體會的；他們只能從網路得知台灣的選舉結果，對於無法入境台灣，體驗真正民主的情況，感到有些遺憾。

兩人都說，這段時間，每天都寫日記，寫下生活點滴，並且輪流使用同一部電腦，一人用電腦時，另外一個人就看書。兩人表示，已經有2、3年沒有與家人、中國的朋友聯絡了，因為怕聯絡後，親友受到牽連，只好忍痛不聯絡，「很多事情想都不敢想」。

現在兩人總算是順利的入境台灣，並在台灣友人的協助下前往安身之處，終於可以好好的睡一覺，吃些「重口味」的美食解解饞，未來希望能暫住台灣等待美國或加拿大的政治庇護資格。

提供中國人「政治庇護」，台灣準備好了嗎？

對於近來頻繁出現中國異議人士跳機台灣，尋求轉送第三國。陸委會主委陳明通25日接受媒體採訪時，有記者提問，中國維權人士黃燕才離台，劉興聯、顏克芬就可望入境，是否有所關連。

對此，陳明通表示，兩起事件「一碼歸一碼」，任何人要進入台灣，都必須遵守台灣的法律管轄權，得到政府允許才可以入境。他說，劉興聯、顏克芬跳機並不符合法律允許，但從人權角度也了解尋求政治庇護人士的訴求，因此才透過「專業人士交流」的變通方式讓他們入境。

陳明通表示，政府必須考量平衡、兼顧法律與人權，因此才會延遲了100多天才讓他們入境。是否有國安疑慮，目前也有各方面評估。至於將這些人士送往第三國，是否會造成該國的困擾。他說：「第三國願意接，當事人也願意去，是歡喜甘願的事。」

陸委會副主任委員兼發言人邱垂正日前接受採訪時也坦言，兩岸條例的條件非常嚴格，至今沒有具體案例適用。為配合難民法立法，陸委會已提出兩岸條例準用相關規定的修正草案，目前在立法院尚待審議。

但邱垂正指出，受限於中國的資訊封鎖，查核中國人士遭受迫害的具體事證，確實有困難，即便未來《難民法》及兩岸條例相關配套修正案通過，都需要經過一套非常嚴謹的過程，才能提供政治庇護。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢則表示，從道德層面而言，如果尋求庇護者真的有在中國遭受政治或人權迫害的事實，台灣當然有必要考慮接受這些人。但他認為，提供中國人士「政治庇護」，勢必牽動兩岸「政治定位」的敏感神經，「這就不僅是單純的道德人權問題」。

王信賢表示，政府必須考慮到兩岸關係特殊性，若接收尋求政治庇護的中國人士，屆時將對陸方釋放出什麼樣的訊息、政府要如何論述、台灣的政治能量又有多少，這些才是最大的困難。

《新新聞》報導，扁政府時期逃亡到台灣、非法入境被收容的中國異議人士有陳榮利、燕鵬等5人，於馬政府時期與另4名法輪功信徒被准長期居留；2018年初台美共助反共青年王睿赴美；蔡政府同年5月則批准中國維權律師黃燕入境台灣居留至今。

與馬、扁時期奔台的中國異議人士相較，劉、顏兩人維權方式溫和，卻仍受中國政府迫害，是中國國家主席習近平2012年就任後典型的政治受難者。

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核稿編輯：楊之瑜