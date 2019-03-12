迎接人生最後一場械鬥：急診室裡「主動脈剝離」的阿伯

「喔咿～喔咿～」救護車鳴笛由遠而近，忽然嘎然而止。接著開車門、下病人推床一連串的聲響，就像清晨擾人清夢的鬧鐘，雖然耳朵聽見了，但心中拒絕醒來卻又不得不努力睜開眼睛，尤其是在我最想睡覺的凌晨三點半。

病人還沒推進急診，檢傷護理師已經耐不住性子衝向前。

推床上躺的是一位年紀稍長、理著小平頭、灰白頭髮參雜相間的阿伯。他閉著眼睛，時不時緊皺眉頭，不住地呻吟，應該很不舒服。白色短袖汗衫已被汗水浸濕，顯得汗衫下前胸及雙臂的刺龍刺鳳更加明顯。

「我是小魚醫師，你怎麼不舒服？」阿伯沒有回答，只是一直移動著身體，似乎想找一個比較舒服的姿勢。

「他是獨居老人，自己打119報案說不舒服。」EMT大哥繼續說，「他說他夢到被人拿著西瓜刀追殺，嚇醒之後就開始背痛。」

我也常常夢到我在CPR啊，夢醒以後手也沒特別酸XD

「學姊，」當我還在想我平常都做什麼夢時，學弟忽然叫住我。「阿伯說他腰很酸，而且從下背酸到上背。我幫他做個超音波看一下好了。」

咱們學弟真得很不錯，果然靈異臨床病例看的夠多，經驗值累積自然培養出一定的敏銳度。

「學姊，妳看！」超音波探頭下的黑白影像，intimal flap（剝離瓣）像一縷遊魂在主動脈裡飄盪，似乎排迴在幽冥地府與溫暖陽世間。

「Aortic Dissection（主動脈剝離）！」這次換我被嚇醒了。「不用等抽血（腎功能）報告（註），立刻做CT。」

電腦斷層的結果一如所料，只是眼見為憑，讓我們跟家屬說「他隨時會死」這句話時能比較大聲，也讓人不得不接受這殘酷的事實。

學弟連忙通知值班心臟外科醫師，而我則是努力逼護理師聯絡病人家屬。

「小魚醫師，轄區員警說阿伯的子女都在美國，台灣就只剩他一人。」小靜回報最新進度。

「什麼？我最怕住在美國的家屬，要知道最壞的結果不是死亡，是開完刀後半死不活……」心臟外科醫師哀嚎著，尤其聽完越洋電話，阿伯的子女都堅持要開刀之後。

「不如我們直接問阿伯吧？」我說。「阿伯你要開刀嗎？」

抓緊床欄的手浮著青筋，和刺龍刺鳳糾結一起，不難猜想年輕時是怎樣漂泊的大哥。阿伯點點頭，緩慢卻堅定。

「好吧，Prepare好就送開刀房！」

當年遊走各堂口逞兇鬥狠，一句話「幹掉他」決定他人生死的大哥，如今迎接人生最後一場械鬥。

最後的結局，不是最壞的。

註釋：顯影劑會造成慢性腎臟病病人腎功能急遽惡化，所以做施打顯影劑的電腦斷層前，會先抽血檢查腎功能（血液肌酸酐），等檢驗數值出來，再決定是否依病情使用顯影劑。但是懷疑致命急症，如主動脈剝離時，不須因噎廢食，免得耽誤病情。（因為病人隨時會掛掉）

什麼是主動脈剝離（Aortic Dissection）？

主動脈剝離是指主動脈血管壁中層損傷，造成內膜破裂，血液經內膜的裂縫流進血管壁中，將血管內膜和中層分開，讓主動脈裂成2個腔室，真腔和假腔。

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為什麼致命？

主動脈剝離時，血液在真腔、假腔流動，造成身體各器官血液供應不足，影響腦部、冠狀動脈、或腹主動脈的血液供應，引起中風、心肌梗塞、或腸缺血。這有點像夫妻關係出現嫌隙（內膜破裂），小三趁隙而入。本來先生賺的錢（血液）全部交給太太（主動脈／真腔）分配處理，結果現在小三也要錢（假腔）。家裡分配到哪個部分的錢變少，那個部分就會出問題，例如買菜的錢變少，就只好餓肚子（腸缺血）。

另外，假腔血管壁結構改變薄弱，可能造成主動脈破裂或心包膜填塞猝死。

根據International Registry of Acute Aortic Dissection（IRAD）全球累計病患的數據，儘管先進的治療持續發展，主動脈剝離死亡率仍高達20－30％。

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危險因子

高血壓：約2／3的患者都有高血壓。其他突然導致血壓短暫升高，如吸食古柯鹼、高強度舉重或其他劇烈阻力訓練，也可能會導致主動脈剝離。 動脈粥狀硬化 先天結締組織疾病：多見於年輕族群、並且可能有主動脈剝離的家族史。如馬凡氏症候群（Marfan症候群）。 病人本身就有主動脈瘤

其他如主動脈瓣膜缺陷、主動脈窄縮、心臟或心導管術後併發症、血管炎、懷孕或分娩等。

症狀

胸痛（90％的病人）。是最典型的症狀，胸口如肌肉撕裂般疼痛，會延伸到頸部、背部。

主動脈剝離裂到哪裡，那裡血管、器官血液供應就會受影響而產生症狀，如休克昏迷、中風、心肌梗塞、腸缺血、肢體缺血、兩側肢體脈膊強弱不一等。

診斷與治療

一旦懷疑主動脈剝離，電腦斷層掃描是急診的利器，可以方便快速地評估主動脈剝離的範圍、有無血胸、心包膜填塞的情況。

治療方式依主動脈剝離的區域，分為內科藥物或外科手術治療。如果剝離區域包含升主動脈及主動脈弓（Stanford Type A），需要緊急手術治療。因為這一型容易破裂出血及心包填塞死亡。只有降主動脈剝離（Stanford Type B），沒有其他合併症，則以內科藥物治療，加上密切追蹤。如果有併發症（如下肢遠端血管阻塞、器官缺血或梗塞等等）出現，或剝離的區域逐漸形成血管瘤時，就要接受手術治療。

平時需要注意：控制高血壓、預防動脈粥狀硬化，包括生活方式的調整（戒菸、戒酒）、規律飲食及運動。若出現突發性、撕裂性的胸痛，絕對要立刻就醫。

醫護人員需要注意：會踢到鐵板的主動脈剝離病人，大多是主訴背痛，或是表現各器官血液供應不足的症狀，而沒有典型的撕裂性胸痛。這都容易讓醫護人員看到表象就直接治療的陷阱，沒有發現真正的主因其實是主動脈剝離。（說實在的，要拆這個不定時炸彈真的不容易）問病史時，多問一句是否有胸痛、有無危險因子，或症狀和理學檢查並不相符、雙側肢體脈膊強弱不一、胸部X光片看到縱膈腔變寬，都有助於進一步鑑別診斷。

小結

主動脈剝離是胸痛病人需要鑑別診斷、緊急處理的致命急症之一，因為病患表現的症狀千變萬化及疾病的高併發症、高死亡率，一向讓醫療人員診斷治療充滿挑戰，同時也讓家屬及醫療團隊承受巨大的壓力。了解本身是否有危險因子，平時控制血壓、調整生活方式、預防動脈粥狀硬化，才是避免主動脈剝離比較積極的做法。

本文經游文瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航