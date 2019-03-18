擇偶經濟學（下）：伴侶對「錢」的態度不一樣，該如何相處？

文：黃琛為

在上篇文章，我們介紹了5種金錢性格，分別是：冒險者、勤儉者、揮霍者、安全者、漂浮者。在了解你的主要、次要金錢性格後，你會發現，這些性格正潛移默化影響著你。

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舉例來說，我的主次要金錢性格為冒險者、漂浮者。我發現從大學開始，所做的決定都存在不可預測的部分，小到嘗試新餐廳、參加不同meet-up、大到獨自申請香港、中國的交換機會。

這些嘗試中，失敗不在少數，例如我大二時，買完選擇權後跑去考《社會學概論》期中考，回宿舍後發現被強制平倉，這時我的漂浮者性格就派上用場了，我不但發了一篇廢文嘲笑自己，當天晚上還若無其事去吃家聚（要知道，雖然只有3000元，也是當時的我快半個月的生活費了）。

主要、次要金錢性格間的互動

以我自己來舉例，我的漂浮者金錢性格（或叫「不負責任」）能與其他4種金錢性格相處融洽，所以它能接受我冒險者金錢性格的先斬後奏的冒險行為。但如果今天有一個人的主要、次要金錢性格為愛花錢的揮霍者及重視保障的安全者，該怎麼辦？

在美國作家Scott Palmer和bethany的研究中，已得知某些金錢性格之間會產生「反動力」，一旦主要金錢性格與次要金錢性格出現不協調時，許多人便會經歷內在衝突。

以我朋友Cassy來說，他正是這種人。上個月我陪他去Costco買藍芽喇叭，結帳時他除了喇叭外，還隨手拿了一台平板電視、藍光播映器和Switch，他的理由是：都買了喇叭，就要補足其他設備才能好好享受呀！好一個揮霍者的自白......於是我們開上高速公路準備回家。

「我剛才究竟在幹嘛？為什麼花了那麼多錢？下個月保單到期，要再繳錢了，我繳不出來怎麼辦？」

於是，我們又開下高速公路，把藍芽喇叭之外的東西全部退貨。

這就是不同金錢性格間「反動力」的展現，不同金錢性格與需求互相拉扯的結果。下面，我們將金錢性格分為2大類，進一步分析。

不同的金錢性格該如何相處：自我篇

分類的方式為：將金錢看作是手段的金錢性格為第一組，將金錢看做目的的金錢性格為第二組。

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第一組有冒險者、揮霍者、漂浮者，他們有著以下特性：

將金錢視為手段

碰到錢時，他們不會經歷太多恐懼和焦慮

第二組有勤儉者、安全者，他們有著以下特性：

將金錢視為目的

碰到錢時，往往會在恐懼和焦慮中掙扎不已

如果你的主次要金錢性格分別在不同組，那就有了所謂的「反動力」，這樣的好處很多，但是，大多數人更注意到它所帶來的挑戰。

例如我前面講到的朋友Cassy，他在買藍芽喇八的決策過程裡，就面臨了揮霍者與安全者兩組不同金錢性格間的反動力，要怎麼辦呢？

最好的方式是停下來思考，看看有那些互相衝突的思維模式，如何能幫助你創造出生活的平衡。一旦看清你的主要、次要金錢性格是如何一起運作，就一定能往前取得進展。

不同的金錢性格該如何相處：伴侶篇

最後，我們來聊聊不同金錢性格的伴侶、家人之間，因該如何相處。

1、學習對方的語言

了解自己的金錢性格後會賦予你極大的洞察力，以及為何你會對金錢抱持著那樣的看法。同樣，了解另一半的金錢性格，也會讓你洞悉伴侶的思維模式。

如果你有獨自在國外旅行的經驗，一定能了解周圍人和你說著不同的話時，感覺有多麼孤獨。可是，當你發現有人和你說著一樣的語言時，這是多麼大的一個慰藉啊。

假如你的伴侶是個冒險者，當他今天和你說了某個極具潛力的計畫，如果你能二話不說地回答：「那還等什麼，快上吧！」這就是在說他的語言，對他而言，這不但是信任的表現，也是展現愛與尊重的最佳方式。

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2、將心比心，日行一哩

除了了解伴侶的金錢性格，我們也可以來個簡單好玩的遊戲：複製伴侶的金錢性格。

請花上周末2天的時間，各自依據伴侶的金錢性格生活1天，但過程中不能尖酸刻薄，比如和揮霍者性格的伴侶說：「好無聊喔，來亂花錢好了～」，看看能否挖掘你過去所不知道的另一面。

由於人無時無地都在做金錢決策（是的，除了繳保險費、水電帳單外，每天吃什麼早餐、搭乘什麼交通工具出門，也都屬於金錢決策的範疇），這個練習的目的，就是在訓練你與伴侶之間的同理心。

因為我們與伴侶在一起後，往往會停下腳步，而不再發掘彼此。在一起後，我們與伴侶十分熟悉，忘了另一半仍是「一口深井」，等待著我們挖掘。他／她可能充滿了怪癖、夢想和點子，值得你進一步發掘與鼓勵，因此，何不把目光繼續放在她／他身上？

既使他守財奴的窮鬼個性讓你咬牙切齒，她滿山遍谷的折價券讓你抓狂，我們也千萬不能讓「歲月神偷」將我們與伴侶最初編織的夢想竊取一空，有關與你與摯愛的美夢、有關於你倆攜手共建的夢想。

總結

我們在「擇偶經濟學」系列文章提到了：

上篇：

不重視金錢觀的嚴重性：如何妥善用錢；充分認知自己的「金錢觀」就起到了決定性的作用，如果情侶之間知道如何討論、做出承諾、彼此聆聽、做出符合雙方需求的計畫。相反的，不懂包容他人金錢觀的情侶，只會冷戰不斷、互相責怪、彼此傷害，甚至彼此藏錢，最後勞燕分飛。

5種金錢觀的特性與面臨的挑戰：

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下篇：

主要、次要金錢觀的反動力：最好的方式是停下來思考，看看有那些互相衝突的思維模式，如何能幫助你創造出生活的平衡。

不同金錢個性該如何相處：學習對方的語言，說他的語言，對他而言，這不但是信任的表現，也是展現愛與尊重的最佳方式。將心比心，透過遊戲訓練你與伴侶之間的同理心。

你們可以讓這些夢想回到身邊，藉由了解你與伴侶之間的金錢性格，就像是在夢想銀行開戶，讓你與伴侶踏著堅定不移的步伐，往更好的金錢關係與婚姻前進。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航