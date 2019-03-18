小學一年級的「警察」課：為什麼德國父母不會用警察來嚇小孩？

警察來學校上課

這天很特別的，學校的課表上寫著「警察」的課程。

每天早上，學校的老師都會讓小朋友到教室前面圍坐地上，與學生談今天要上的課程。而今天小學一年級班上早上的晨談中，老師說有兩堂課會有警察過來。他們先談交通規則，第二堂是和學生一起搭公車，繞行附近的街區，把公車上的規則和一年級的小學生說清楚講明白。聽完老師說明，班上學生都興奮的歡呼起來，因為今天會有敬佩而難能可見的警察會來。

到了第二堂課，果然有一個生滿白髮的慈祥警察先生，穿著深藍色制服來到學校。學生見到給他的歡呼不亞於幾個禮拜前的聖誕老公公。說真的他走路的模樣還真和聖誕老人有些神似。警察先生一到教室，就脫了他的帽子。看到小朋友的第一句話就說，「大家好，你們怎麼認出我是警察的？」一年級小孩說「看帽子啊！」他還問，「那我帽子上有什麼？」於是大家一陣靜默，沒有人舉手了，舉了手被點叫到的，也說不出個所以為然來。於是他把藏在身後的帽子給了大家看，大家才看到是一個亮晶晶如星星一樣的警徽。他還說，當然我們也要穿這種特別的衣服，這種特別的衣服叫做制服。我仔細看看他的裝備，他還有帶警棍，還有佩槍。不過他可沒有拿來嚇壞小朋友。他又在問「你們知道為什麼我們要穿制服與帶帽子？」一年級小孩被他問呆了，這次沒人出聲。

情境操演

他就叫了一個可愛的小女生，看起來很柔弱的樣子，請她來前面。他問了問名字，得知她叫菲蘭德，然後就說：有一天菲蘭德和媽媽在大賣場逛街，她很認真地在看玩具時，媽媽走到別的地方去了，或不知道為什麼找不到媽媽了。她很害怕不知怎麼辦，要找警察幫忙找媽媽。所以，警察需要穿很明顯而可以被辨示的衣服，讓大家可以一眼認出來。

這位警察先生還問了問大家，有什麼職業的工作需要穿制服，讓大家很容易就辨識出來的。小朋友這次非常高興地搶著舉手，有的說醫生穿白色，丟垃圾的清潔隊穿具反光功能的橘色，讓司機可以明顯可見。

接著警察先生在黑板上畫了街道，街道兩旁有行人與自行車的走道。他要小朋友出來畫人，並問行人應該走哪？自行車又應該走哪？黑板上他還加畫了斑馬線還有紅綠燈，補充行人應該如何過到對街去。他還特別提醒小朋友，如果和父母騎自行車，除了要戴上安全帽外，小朋友在10歲以下都不可以騎到自行車道，更不可以騎到車道上，因為大人騎自行車很快，即使是騎在腳踏車道，也會讓小朋友發生危險。

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四年級必考自行車駕照

他另外補充，德國小學生在四年級還會由警察再來上一次交通規則的課程，然後讓四年級學生騎自行車考駕照，稱作考自行車駕照。每個德國小學生都要通過交通規則考試，不會騎自行車的學生也可以用滑板車（scooter）代替，目的是在讓學生完全熟悉交通規則。

通過交通規則考試，德國10歲以上的小學生才能自行騎自行車到學校或任何地方，否則父母是要負責任的。這也是德國小學生第一次會面臨的生命課題。最後警察還找了小朋友，角色扮演如何停聽看，如何把手伸出來給司機示意，讓小學一年級學生就知道，如何當個遵守交通規則的行人，是保護自己與別人最重要的課題。小朋友就在這一問一答與扮演角色中歡樂地學會了簡單的交通常識。

實際體驗公車行駛

第二堂課，今天來學校的四位警察包括一位女警，帶著大家上公車。學校特別派了一輛與一般公車無異的公車來學校，教導小學生如何在公車上守護自己與別人的安全。

首先，上車的禮貌自然不能少，然後公車司機要大家不要推擠，無論是站著還是坐著都務必要抓好握桿。為了證實抓握的重要性，他還在特別選了沒有什麼人車的路上，來了個警告式的小規模的緊急煞車，讓小學生感受到煞車時，人會往前衝的衝擊力道。

德國人講究實務，所以學什麼事物，只要是可以做到的，他們就會把情境做到最逼真，讓人從實際事物中領悟而非用教條或訓導的方式來教學。而這樣也真的是馬上見效。緊急煞車後，每個學生都著實地嚇了一身冷汗，讓大家體悟到在公車上緊緊抓握的重要性。下車時，警察特別要小學生注意左右來的人與自行車輛，在確認沒有來車的情況下才能下車。

德國警察在德國學生的心目中，是個非常熱心幫助人角色，更是教導生命安全的守護天使。德國的父母，也從來不會在小孩哭鬧時，用警察來嚇小孩。因為每個警察在父母心目中，仁慈地像聖誕老人，這樣的警察形象，根本也不會有嚇阻的作用。這樣的警察才是人民真正的保母，因為他在人生的第一年級，就讓小學生體悟到遵守交通規則，守護生命的重要。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航