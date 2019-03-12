古希臘當兵薪水值多少？不同幣值換算給你看

貨幣的出現，代表了以物易物的原始交易，無法滿足人類交易的需要。隨着古希臘進入古典時代，其與周邊地區的交易日漸頻繁，而貨幣經濟也漸漸成熟。商貿發達的城邦如雅典等都擁有自己的貨幣體系，方便進行不同的交易。貨幣與交易的成熟，大大改變了傳統的農業社會，在不同的方面改變了古希臘的歷史。



在古希臘能發現到最早的貨幣鑄於公元前6世紀（古風時代），而且並不是希臘人自己所鑄，而是從小亞細亞的利底亞（Lydia）和以弗所斯（ Ephesus）等地區傳來，估計是希臘人從交易中得到這些貨幣。古希臘世界的貨幣壓倒性的以銀貨幣比較多。金的貨幣主要來自於亞洲，例如上述從小亞細亞而來的貨幣就是琥珀金【注1】，又或是亞歷山大的後繼者王朝在亞洲所鑄的金幣。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ CC BY-SA 3.0 公元前6世紀的利底亞琥珀金幣

在古典世界最常見的貨幣是銀。當時的產金量很低，故此金的價格非常高，日常生活難以全部以金作為交易媒介。相對而言，銀是一種相對而言較為普遍的貴金屬，價值處於一個合適於日常使用的水平。

在古典時代，青銅並沒有作為貨幣使用。主要是青銅有很多其他的實際作用，例如製作盔甲武器等，故此以此作為貨幣反倒會為社會帶來不便。銀除了作用貴金屬之外基本上沒有什麼出眾的功能，作為貨幣正是恰到好處。



古希臘的貨幣制度分成三大支流：雅典（阿提卡）制、哥林斯制（Corinthian）、和埃基納制（Aeginetan）。基本上都是以下的制度：

1塔蘭同（希：talanton；英：talent）＝60米那（mina）＝6,000德拉克瑪（drachma）＝36,000奧波勒斯（希：obolos；英：obol）

古希臘貨幣最基本日常的單位是「德拉克瑪」（drachma），在希臘文的意思為「填滿手掌的」，而在改用歐元前的現代希臘，也使用「德拉克瑪」作為貨幣單位。一個雅典德拉克瑪等於4.3克的銀，哥林斯約為2.9克，埃基納制為6.1克。幣值可以用以下的兌換率計算：

雅典：哥林斯＝2：3雅典：埃基納＝100：70雅典：哥林斯：埃基納＝10：15：7

一個德拉克瑪可以再分成6個更小的單位，稱為「奧波勒斯」（obolos，本意為「分開」）。根據不同制度，一個奧波勒斯的重量也不一樣，雅典的奧波勒斯是0.72克。而一個奧波勒斯又可再分成8個卡爾蓋斯（chalkos，本義為「黃銅」），重量不足1克。

而德拉克瑪往上的單位為「米那」（mina，名字借自近東）。1米那相當於100德拉克瑪【注2】，以雅典制計算則是430克銀。而60個米那又等於一個「塔蘭同」（talanton，希臘文原意為天秤），相當於25.8公斤銀。

不過也需注意，這些單位只是計算用，也可理解成重量單位。在提到面值時，尤其是「塔蘭同」這種大單位時，很多時只是指相等重量的銀。而實際的銀幣也有很多種。例如在雅典，2德拉克瑪（didrachm）和4德拉克瑪（tetradrachm）的銀幣被認為最為普遍。

Photo Credit: Walter Crane @ public domain

貨幣經濟的發達，象徵了商業發達。古典時代，希臘人以東地中海為中心，不斷擴張其交易圈和經濟，漸漸使希臘人得以脫離傳統的農業社會，發展出更先進的文化和工藝。隨着這些發展，一些不依靠農耕生活的人口，以及「薪金」這概念才應運而生。



古希臘文獻有不少資料提到薪金，可供我們參考。在雅典，一個工人的周薪約為2德拉克瑪。而士兵一般以日薪支付，金額依兵種和情況而定。例如在修昔底特的記錄中，430年中的波提狄亞（Potidaea）攻城戰，一個重步兵每日可得1德拉克瑪（包括其隨從每人可得2德拉克瑪）。比較起其他例子，這個金額異常地高，可能是由於攻城戰的傷亡率問題，也可能基於開戰之初，雅典用財比較大方。

後來的例子似乎比較穩定，不論輕重，步兵的日薪為埃基納制3奧波勒斯（0.5個德拉克瑪），與攻城一戰的薪金對比，為5：7。騎兵的薪金更高，可以達到步兵的雙倍（1埃基納德拉克瑪）至於4倍（2埃基納德拉克瑪）。

注1：琥珀金（electron / electrum）乃天然的金銀混合金屬，也可能包含銅等。按其成份外表可是金銀色或銀色。

注2：根據亞里士多德的《雅典政制》中，梭倫改革幣制使1米那由70德拉克瑪轉為100；而將塔蘭同由63個米那改為60米那。

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