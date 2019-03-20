英國人到底是English還是British？聯合王國為什麼翻成「英國」？

近日，文翠珊政府的脫歐方案在國會遭到否決，令英國脫歐增添更多變數。支持脫歐的英國人，其中一個理據是要守護他們所認識的「英國文化」。不過，其實，我們今天所講的英國，以至於英國人的概念，是經歷過多次歷史重大的變化，才告漸漸形成。要了解英國的根本，我們不妨從「什麼是英國人」的問題開始探討。

今天所謂的「英國」是「大不列顛與北愛爾蘭聯合王國」的簡稱。從國名而言，此國頂多簡稱成「聯合王國」（UK），但中文中卻很神奇地譯出了名字上根本沒有的「英」字。要了解這個有趣的譯法，我們必須從國名中的「不列顛」一詞講起。

「不列顛」到底是什麼？

「British」這個字，來自於「Briton」或是「Britain」（威爾斯語稱為Prydain）【注1】。其語源估計來自於凱爾特語，意即「畫上圖畫 / 紋身的人」。這也許是因為凱爾特認為當地的居民（尤其是男性戰士）都喜歡以菘藍等染料塗於身上裝飾（有玩過世紀帝國II的朋友，應該會記得「菘藍武士」）。

Photo Credit: 《世紀帝國二》，微軟遊戲工作室發行 菘藍武士

不列顛這個稱呼，在希臘文獻中早已存在，是對於整個不列顛群島【注2】的總稱，故此又常以複數形式出現。「不列顛」除了可以作地理概念外，亦可以作為對群島上所有的族群的統稱，中文可作「諸不列顛」。羅馬時代，建立不列顛行省（Britannia），自始成為定稱。

由於不列顛群島主要由兩個大島組成，所以希臘科學家托勒密出於方便曾稱較大的島為「大不列顛」，而較小的島為「小不列顛」【注3】。故此，「大不列顛」亦漸漸成為主島的名稱。

那「英國」又是什麼？

概然在羅馬時代已稱這些島嶼作不列顛，那麼「英國」這個名稱又從何而來呢？這得從後來的日耳曼移民潮講起。從公元2世紀開始，原居於歐洲大陸中東部的日耳曼諸族，開始大舉向西歐移民，亦即是所謂的民族大遷移。

其中，以居住於今德國北部丹麥一帶的的盎格魯族（Angles），以及德國的撒克遜族（Saxons）為首的日耳曼諸部族，開始從海路越洋至不列顛島。這些日耳曼人以武力趕跑了原居的凱爾特人，佔領了大不列顛島的中南部中心地帶：盎格魯人主要定居於東部，後來英國內的地區東盎格利亞（East Anglia）便得名於此；而撒克遜人則主要居於南部，今日中南部的「Middlesex」、「Essex」、「Sussex」、「Wessex」等地名，便因此得名（意思分別是中、東、南、西撒克遜）。

而這些遷到不列顛的日耳曼人後來便總稱為「盎格魯撒克遜人」（Anglo-Saxons），而日耳曼人的佔領區則取盎格魯人的名稱稱為「盎格魯蘭」（Englaland），後來進一步簡化成為我們今天使用的「英格蘭」（England）。【注4】

不過，在不列顛諸島上，並不只有日耳曼人而已。被趕走的凱爾特人一部分在愛爾蘭島、而留在大不列顛島的，則分成兩大區域：在西邊的威爾斯，在北部的蘇格蘭。威爾斯長期存於分裂狀態、而蘇格蘭後來則成功統一成為蘇格蘭王國。這三個政權互不統屬，而英格蘭則只是三者之一。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ CC BY-SA 4.0 愛德華一世

12世紀之後，英格蘭已漸漸征服愛爾蘭。而13世紀時，英格蘭的愛德華一世征服威爾斯，威爾斯成為親王國並由英格蘭國王派王儲充任，成為附庸。一直到亨利八世（Henry VIII）通過《威爾斯法律法令》（Laws in Wales Act 1535 and 1542）威爾斯才成為英格蘭的一部分。

蘇格蘭與英格蘭長期分庭抗禮，要到17世紀初，蘇格蘭國王詹姆士（作為蘇格蘭國王他是六世，作為英國國王他是一世）繼承了英格蘭王位，兩國才進入共主時代（即國家依舊分治，但領主為同一人）。1707年的《聯合法令》（Act of Union）才將英、蘇結合成為「大不列顛王國」。（蘇格蘭如果要獨立，便要推翻這條300多年的法令）。

然而，由於英格蘭勢力遠比蘇格蘭強大，所以在結合後，英格蘭的主導地位還是十分明顯。雖然已改名為大不列顛王國，但英國人在清朝到訪中國時，尚自報國號為「英吉利」，故此往後中文才習慣簡稱之為「英國」。

這段複雜的歷史還產生了一個有趣現象。在英語中，大部分的國家的「人民」與其「語言」都是使用同一字根（即便不是完全相同的字）。然而，英國人在英語則為完全不同的字眼：前者多稱作「British」，而後者則為「English」。（形容詞所用的「Anglo」則來自於盎格魯人的名稱）。

後記

還記得在我在大學當助教時，有一位同學在中世紀英國史的報告中使用「British」表達英國人。當下我曾指在中世紀這樣講並不準確，卻引起全班同學一頭霧水。在今日的語境下，英國人是「British」這點的確毫無爭議；然而在中世紀，這種說法卻甚為草率。如果在中世紀，可以使用「English」或是「Englishmen」。

注1：按威爾斯語的發音，不列顛的古音應為「P」（希臘文亦以「P」開首），至拉丁文時才音轉成為現在流行的「B」音開首（「B」、「P」、「V」這幾個唇音在本身就時常出現音轉）。

注2：不列顛群島主要有兩個大島及周邊一些小島組成，位於歐洲大陸西北方的北海。最大的島嶼後來稱為「大不列顛島」（Great Britain），而次要的島嶼則是愛爾蘭島，此外還有如曼島等諸多小島。

注3：法國西北部的布列塔尼（Brittany）的族群和文化與不列顛群島同源，所以亦被稱為「小不列顛」（Lesser Britain）。

注4：從410年羅馬人退出不列顛，一直至9至10世紀之間，這些日耳曼人建立不少王國，後來剩下七國主要王國，史稱此為「七國時代」（Heptarchy）。886年，七國之中的西撒克遜王國（Wessex）在艾爾弗雷息（Alfred the Great）的帶領下成功稱霸七國，他並自稱為「全盎格魯撒克遜人的王」。此後，「英格蘭」（England）漸漸成為一個統一王國。

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