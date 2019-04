希特勒的兩次重傷：納粹首領一戰時期鮮為人知的另一面

作為國家社會主義的化身,以及第三帝國的最高統治者,希特勒集鎮定、智算、果斷等各種天賦在身,可謂是近乎完人的存在;然而,優秀的天賦助長的還有他那深不見底的野心,在無法控制的野心唆使下,整個世界被他帶入了無盡的深淵,德國成為了他烏托邦幻想的魁儡工具,人民成為了他恐怖統治下的犧牲者。

最終,希特勒的名字由此從英雄轉為暴君的代名詞,十惡不赦的殘忍屠戮,成為了世人對他的唯一印象。也因此鮮少人知道,其實在加入德國工人黨(納粹黨前身)之前,希特勒也曾與一般人一樣,每天為了三餐著想,沒有崇高的志向,甚至可以稱得上只是時代下的一位不知名的小人物。

1913年的春季,希特勒因為雙親逝世,加諸未能考上藝術學院,一路流浪到了德國的慕尼黑,如同在維也納一樣,希特勒也只是一貧如洗的流浪漢,沒有親朋,也沒有職業,然而歷史的發展往往是戲劇性地發展。1914年戰爭爆發,同年8月3日希特勒上書巴伐利亞國王路德維希三世,申請參加巴伐利亞兵團,這次申請獲準,也就是希特勒人生舞台的關鍵,正如他日後所說:

10月21日,希特勒隨著自己的聯隊乘著火車高唱凱歌開往前線,在寫給慕尼黑友人恩斯特・赫普的信中,希特勒描述了在伊普雷第一次參戰的情景:

不過很快,希特勒就體驗到了戰爭的殘酷:

希特勒冒著猛烈的砲火找到了一名軍醫,兩人協力將副團長拖到急救站。據希特勒說,他所在的第16步兵團僅存軍官30名,士兵總數不到700,倖存比率只有五分之一,但進攻的命令不斷下來,最終德軍以慘痛的代價奪取了伊普雷。

此次攻勢結束之後,英法兩軍為了防止德軍繼續突破開始建築壕溝,德軍在幾次衝鋒被擊退後,也有樣學樣地挖起壕溝,兩軍陷入了敵不動我不動的膠著。希特勒此時已經不是普通士兵了,而是被上級選中擔任了個傳令兵的職位,這個職位死亡率非常高,總是要爬出戰壕,暴露在敵人的視野中,才能往於後方及前線當中。

曾有一次,希特勒在準備跨出壕溝傳令時,見了4位準備突襲的法國士兵,希特勒馬上拔出手槍,嚇得毫無預料的法國士兵立刻把槍扔了,舉手投降,希特勒因此受到表揚,長官馮・圖波夫上校誇獎道:

此事經過了兩個月之後,希特勒得到了一級鐵十字勳章,一次世界大戰中要獲得鐵十字勳章是較為困難的,但是希特勒僅是一名下士,卻得到了上級也得不到的殊榮,這使希特勒頗為驕傲。在後來的從政生涯中,希特勒總是會在胸口佩戴三枚勳章:一枚是納粹黨黨徽、一枚是一戰後期獲得的中傷勳章,最後一枚則是這次獲得的一級鐵十字勳章。

希特勒很喜歡養狗,這個習慣是一戰的時候養成的,他曾在戰壕裡抓到了一條英國軍人養的白色小狗,給了潦倒孤寂的他一點安慰。這條小白狗原屬英軍,在陰錯陽差之下跳進了希特勒的戰壕。希特勒將狗抓住,花了許多時間將它馴服:

希特勒給它取名叫「小狐狸」,並教它諸如爬梯子之類的把戲。從此之後,希特勒與小狐狸從不分離;晚間時,它就睡在他身旁。

後來每當希特勒談到他的愛犬,總是眉飛色舞,好像甚麼政事都被拋諸腦後一樣,由於希特勒多次提及,史料上不乏有許多關於小狐狸的記載橋段:

小狐狸對一飛舞著的蒼蠅所作的反應時,他是何等神往。首先,它全身發抖,好像受了催眠術一般,像老人一樣皺起眉頭,然後,突然一躍而起,朝他猛吠。

希特勒吃飯時,小狐狸就坐在他身旁,目不轉睛地註視著他的每個動作。希特勒不給它東西吃,小狐狸便會坐立起來,看著主人,好像在說,我怎麼辦?

後來,希特勒的部隊經歷了一場損失慘重的戰鬥,希特勒幸運生還,但受創的16軍團早已疲憊不堪,被上級命令退出戰場,調往阿爾薩斯休整。在搭上軍用火車時,有個鐵路官員對小狐狸的可愛舉止為之傾倒,向希特勒出價200馬克購買他的愛犬。

希特勒怒氣沖沖地回答說:「你出20萬我也不賣!」不料,在部隊下火車時,希特勒竟找不到小狐狸。迫於跟上隊伍,希特勒根本無法四處找尋。

大概與此同時,另一個「豬玀」用槍挑開了他的背包,偷走了裝有速寫畫、油畫和水彩畫的箱子。照當時看來,小狐狸、繪畫當屬希特勒在戰爭期間為數不多的依靠,兩度受侮辱和心靈受創,對希特勒的人格發展多少起了些加速的動作。

希特勒的武運很好,在過去數月中,希特勒多次差點送命,卻總是化險為夷。等到希特勒變得有名後,曾接受一名記者採訪,在問到有關一戰的看法時,他驕傲地說:

沒有任何人能證實這段故事的真實性,所以不排除有希特勒自吹自擂的成分,不過他運氣真的一直很好,直到戰爭結束時,希特勒只有在前線重傷過兩次,一次是在索姆河一次德軍的失敗攻勢,希特勒當時處於無人區,身負重傷(據說是睪丸受到槍彈擊中),正當希特勒一瘸一拐,狼狽走回陣地時,有一位英軍士兵(坦迪)發現了他,並拿著步槍朝他指著。

希特勒顯然已經精疲力竭,既沒有舉槍也沒有驚慌失措,只是毫無表情地盯著坦迪,似乎在等待已無可避免的最後時刻。

坦迪日後回憶起當時戲劇性的一刻,「我讓他走掉了。」希特勒略略點了點頭,然後就慢慢走遠了。

希特勒在索姆河的傷勢一直未有定論,有些人認為希特勒是睪丸被擊中,以至於在第二次世界大戰時,英國人為了戳希特勒的痛處,特地發明了首《希特勒只有一顆蛋蛋》之歌,歌詞是這麼說道的:

希特勒只有一個蛋蛋(Hitler has only got oneball)

戈林有兩個,但都非常小(Goring has two but very small)

希姆萊情況很相似(Himmler has some thing similar)

可憐的戈培爾閣下則一個都沒有(Poor Old Goebbel has no ball satall)