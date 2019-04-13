【大人學】我什麼都做了，為什麼他還是不喜歡我？

每年總是會看到追求不成而傷人的案例，也總是讓人看了難過。一場追求失敗，卻賠上兩個年輕人，總是讓人惋惜。所以雖然以下的概念我在一些文章中都有提及過，但還是想再寫一篇。

尤其我希望還沒大學畢業（甚至還沒進大學）的男生能有機會可以看看這一篇。因為如果你在十幾歲時，就能具備跟異性互動的正確概念，你離開學校後可以少吃些苦。但相反的，如果你的戀愛世界觀完全來自於男性直覺或是電視電影，那你離開學校後可能還會經歷數年甚至十數年的碰壁。

我要先說，那些最後會愛到傷害別人的男生，本質很可能都不是壞人。很可能跟你我一樣都是一般人，只是他們用錯了出牌方式，讓自己進入了「承諾升高」（Escalation of commitment）的心理循環。最後在面子與自我認知上過不去，然後走入悲劇的結局。換言之，這些會執著到恐怖的男生，他們很可能都是好男生。從小就被各類愛情文本洗腦覺得好男生必須要「專一認真」。所以他們在初期接近時，就會誇下海口跟女生說「我很喜歡妳，你若給我一個機會，我會一輩子認真愛你一人」。

專一認真沒有不好，但不是這時候用

可是呢，在反覆被女生拒絕下，自己卻開始騎虎難下了。因為他們潛意識會擔心，如果自己中途放棄，甚至去追別人，不就等於承認自己不是一個「專一認真」的好男人了？加上他們通常又缺乏戀愛經驗，所以會把女生過度女神化。他們相信自己當時已經碰到了畢生的摯愛（但很遺憾，這通常都是錯覺），所以覺得自己得用盡全力來吸引對方注意，越被拒絕就越逼自己要苦情堅持。

但這些「用盡全力」往往都是徒勞，反而會因為自己的過度用力，而讓女生越來越害怕。但自己卻因為沉沒成本投入太多，也無法簡單抽離。最後要不是自己的內心被數年拒絕下受了重傷；不然就是因為過程中最終無法自我平衡，而造成女方心理上的恐懼，或是物理上的傷害……

要避免掉入這類騎虎難下的承諾升高陷阱，我的建議是：男生其實從高中開始（國中更好），就該建立一個不一樣的觀點：

請你先忘掉「單一」、「專情」等這類字眼。

這類字眼是等你找到長期伴侶後才該思考的東西。當一個女生根本還沒接受你之前，拿這些字眼出來，純粹只是壓力。而且當你完全沒有交過女朋友時，你根本連怎樣的女孩適合自己都還搞不清楚，就隨意承諾自己會單一與專情，其實根本是不負責任的誇大。

增加社交對象，分散自己對單一女性的注意力

男生如果從來沒交過女朋友，你在思考異性的相處上請不要走「集中策略」，而應該走「分散策略」。講得更白話一些，就是你該讓自己能「跟盡量大量的異性相處融洽」。等你習慣跟女生互動、能自在跟她們吃飯、談話、嬉鬧、甚至講心事，你自然會從這麼一群女生中，找到合適交往的對象。

請記得，跟很多人相處融洽並不是亂、也不是花心，是交往前本來就該有的過程。你身邊受歡迎的男人其實都是這樣。讓女生覺得他們很友善──可能很有社交能力、可能很會說笑話、可能很會耍寶、可能很好親近、可能很善於聊天、可能懂很多東西，所以女生跟他們相處起來沒壓力且又好玩。唯有沒壓力，才會自然地一起聊天、一起做活動、一起讀書、一起寫功課、甚至一起去哪裡走走，然後彼此發現相互吸引的特質，最後開始戀愛並交往……這時候，再來談單一與專情才開始有意義。

換言之，在你思考單一與專情前，你應該先是個跟異性社交毫無問題的男人，這才會讓女人對你放心。

社交有問題的男孩，則是跟上面相反。他們大部分時候不跟任何女生往來，只是注意自己的女神。等到愛意膨脹到無法控制時，會默默寫了情書或是直接告白，希望別人給自己一個機會。他們會說：「你能當我的女朋友嗎？」，或是「我們可以做朋友嗎？」。

但請記得，跟異性做朋友並不需要像寫程式一樣「宣告」，而必須是自然就發生的過程。你若不能自然而然，就不會有做朋友這件事。可是若男生跟異性接觸的機會太少，往往會不知道該怎麼辦「自然而然」。於是他們會嘗試明確告白、會嘗試刻意奉獻。被婉拒後則會不斷哀求、不斷犧牲、不斷送禮物、不斷想做些可以感動對方的行為。雖然背後目的是好的，只是希望自己能跟對方產生連結；但遺憾的地方在於這樣的行為，卻只會讓別人想逃得遠遠的。

當別人不斷逃離下，男生會顧影自憐，覺得自己這麼辛苦、這麼認真，怎麼會不被愛？尤其若犧牲太多、願望太大，就必然會因為自己的苦戀，進而怨恨對方。這是人之常情，我十幾歲時也這麼發生過。只是啊，把問題推在別人頭上，自己終究還是不會受到歡迎的啊！

你的「好」，跟異性喜歡的「好」不一樣

此外，「分散策略」讓你提升社交力以外，也能幫忙自己找出自身的「市場定位」。這意思是說，到底我在戀愛市場上做為一個商品，我是有賣點的嗎？我是可口的嗎？我到底能吸引到哪些族群？這些問題其實是十幾歲的男生最該知道的事情。因為如果發現自己在大部分人眼中是低價值的，十幾歲的你可還有很多年慢慢自我改善。但若等到三十歲時才發現問題，相對也就缺乏時間上的餘裕了。

女生在十多歲這段時間比男生更有優勢之處，在於她會直接面臨到男生的追求。高中到大學有7年的時間，讓女生很明確理解自己的市場區間在哪裡，自己能吸引怎麼樣等級的男生。加上女生隨著年齡增加會越來越成熟漂亮，自信心也會在這時期增高。但男生在這時間點，若沒能讓自己理解市場價值，甚至跟上市場平均，當然會在戀愛上更顯得沒吸引力。

那要怎麼才能知道自己在市場上的相對位置？最合宜的方式，就是「逼」自己跟很多異性往來。然後你會開始理解。明明覺得自己很好，但怎麼都沒人理你？或是，你能讓很多人覺得你有趣？你能跟很多人談心事講夢想？亦或是你是能讓很多人想跟你單獨約會？甚至是雖然有些人對你毫無興趣，但另外一個具備某些特質的異性則總覺得你有趣又好玩？當你得到一定數量的真實互動的回饋下，你其實會很清楚知道，總有些人肯定自己，也總有些人自己是毫無辦法吸引的。這時候，你會理解除了不斷提升自己外，責怪那些拒絕我們的人其實是不合理的。

所以你在越年輕時越應該要分散認識異性。等認識到一定程度，你理解自己市場定位，理解自己喜歡怎麼樣的異性，理解自己該提升的自我價值，然後會能找到一個合宜相處的對象，這時候請再讓自己開始集中專一。事實上，戀愛的起點真的無關你多用心與誠意，而是必須讓你本身先受歡迎，別人才會想讓你靠近。別人想靠近了，你的誠意也才有意義。若別人根本不想認識你、不希望你靠近，誠意只是騷擾，只會帶給別人恐怖。

若還有人覺得以上概念抽象，那我最後再舉個小例子吧。

假設你某天路過一間咖啡店，咖啡店的門口有個老闆在發傳單。你拿了傳單看了看，覺得餐點似乎很普通、DM的照片拍得沒什麼吸引力、價格好像也不划算。你再轉頭看了看店面，店面裝潢沒絲毫吸引人之處，似乎也沒什麼人在裡面用餐。你想說，自己既然還有滿街的咖啡店可以選擇，何必選這間毫無吸引力的店呢？所以你打算無視地走過。

結果這時候，對方突然激動起來，拿出小點心要你試吃。你想說既然沒想進去，那何必吃人家的小點心呢？所以你謝絕了。對方以為小點心不夠，又拿出咖啡希望你試喝。你開始覺得這一切變得真麻煩，尤其擔心你喝了不進去用餐對方會不會更激動？所以你覺得有壓力，就更努力試著要避開往前走，想趕快逃開這理。沒想到他看你想走，居然跑到你前面扯住你，低聲下氣的希望你給他一個機會。他說「我的東西超好，你一吃肯定就會愛上的！」他又說「你完全不給我機會，就否定我，這樣不是很不公平嗎？」

請問，你碰到這種事情，不覺得嚇死了？或最少覺得這人似乎有什麼毛病？只會想避開吧？但這就是女生面臨不喜歡人猛力追求時的心情啊。

這時候，最該做的，絕對不是繼續逼近；不是誠意、不是送東西、不是拜託對方給自己機會。唯一該做、以及唯一能做的，其實是後退。回去把DM設計好一些，把菜單改得更有特色，餐廳門面打理得吸引人一些，然後事情或許才會真正出現轉折。

花若盛開，蝴蝶自來。愛情真的沒有求來這回事的。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航