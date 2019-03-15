降血脂的明星食物「燕麥」，是挑厚的好還是薄的好？

燕麥不僅是懶人料理的食材首選，更有著許多營養素和功效，其中又以高膳食纖維含量著名，每100公克含有8.5克，是同等重量地瓜的3.5倍，白米的12.1倍，每天來一碗可以補上台灣人最缺乏的膳食纖維，是可融入飲食中的保健食品。

除此之外，燕麥含有β-聚葡萄糖，這是一種以特殊鍵結存在的糖類，人體無法消化吸收，能作為膳食纖維使用，所以進一步讓燕麥具有強大的降膽固醇功效，也讓燕麥被CNN評選為十大護心食物。接下來，來看看好食課整理的懶人包吧！

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燕麥的降膽固醇功效，主要有以下3個機制：

抑制肝臟膽固醇生成：人體膽固醇最主要的來源是肝臟，膳食纖維能夠被腸道細菌發酵，產生「丁酸」等短鏈脂肪酸，這些短鏈脂肪酸具有水溶性，可以直接吸收到肝臟，抑制肝臟的膽固醇關鍵酵素「HMG-CoA還原酶」的作用，所以能減少體內膽固醇的生成。 包覆油脂減少吸收：膳食纖維具有包覆油脂的效用，能減少吸收。 促進肝臟代謝膽固醇：人體膽固醇主要的代謝途徑為「生成膽汁」，膽汁會進入腸道幫助食物消化，部分膽汁能於小腸末端回收到肝臟再利用。而膳食纖維可以與膽汁混合後從糞便排泄，肝臟為了人體所需要的膽汁量，而加速代謝膽固醇，幫助減少人體膽固醇含量。

除此之外，膳食纖維與β-聚葡萄糖能調節腸道菌相，進而幫助體內膽固醇的代謝與平衡。

怎麼挑選燕麥？

雖然燕麥有許多膳食纖維、β-聚葡萄糖等幫助調節膽固醇的營養素，但因為加工、調味等等方式都會影響功效。因此建議想要透過吃燕麥調節膽固醇的人，要認明具有小綠人標章且清楚標示β-聚葡萄糖含量的商品，才是功效保證。不僅如此，過去也有發生過燕麥農藥違規事件，所以選擇具有農藥檢驗合格的才是安心保證。

燕麥有薄有厚，會影響營養價值嗎？

感覺上薄的燕麥片比起厚的燕麥片，營養價值好像比較低，但這是個迷思。燕麥片為了食用方便，在加工製程上會經過蒸煮、碾壓等步驟，所以造就厚度不同的燕麥商品。

只要足量燕麥、含有足夠β-聚葡萄糖、有小綠人標章認證，就會有同樣的營養和功效價值喔！

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責任編輯：朱家儀

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