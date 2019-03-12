找伴侶就像選股票，你喜歡「短線技術分析」還是「長線價值投資」？

美女表姊的交友選擇，像用中短線技術分析操作股票

不知道大家都是如何選擇朋友或是男女朋友的呢？

我有一位表姊，年輕的時候長得非常漂亮，大大的眼睛像關之琳，每年情人節，追求者送到她們家的花數量非常多，把家裡地板排滿了都無法走路。

表姊的交友策略：大範圍選擇＋篩選最好的＋看錯就砍

像這樣的美女追求者眾，她採取的交友模式是比較廣泛的去認識很多人，然後遇到個性或各種條件不適合的就快速篩選掉，最後留下最適合的。

這樣的模式就像生物演化、繁衍的策略一樣，沒有好不好、對不對，只有自己適不適合用的問題。

經過不斷的篩選之後，最後表姊找到一位喜歡且適合的人結婚。表姊夫是一位上進聰明的青年，而且很疼她，兩人目前育有一子，婚姻過的很幸福。

大賺小賠也賺錢

短線技術分析策略：大範圍選擇＋篩選最好的＋快速停損

如果在股市中，這樣的方法，就像是一種中短線的技術分析操作方式：一次用系統選入符合條件的多檔個股（例如：20週線、KD高檔鈍化），然後分散資金一次買入很多支。

若買入股票之後走勢不如預期，就馬上停損、換股操作，若操作的好，大賺小賠也是能贏錢。

一開始就選擇固定範圍，再花時間慢慢了解

Emily的交友選擇：長線價值投資，選擇長期認識的好朋友，持續的交往

因為個性上的原因，我很難執行上面那種方法，不管在交友上或投資上都一樣。

我身邊的朋友多是認識多年的老朋友，雖然目前因為各自忙工作、家庭事務，見面的次數不多，但久久約一次，感覺還是跟以前一樣彼此了解熟悉。我喜歡老的事物、老的朋友，經過時間的洗刷之後，真正能留在身邊的人，都是最了解彼此的人。

這些老朋友是怎麼產生的呢？有些是小時候的鄰居、有些是學生時代的同學、有些是教會的朋友，還有一路以來工作的同事。

我的交友模式，是在一個固定的範圍內，花很多時間慢慢地去了解一個人，並慢慢的成為朋友、慢慢的成為摯友，甚至慢慢地變成家人。我現在的老公就是這樣，​他曾經是我的同事、同一個教會的教友，也是我最好的朋友，我們從認識到結婚，將近9年。

圖片來源：作者提供 艾蜜莉的婚紗照。

所以我在投資上用的方法也是一樣，多是早已選定固定範圍的標的了（台灣50、中型100成分股），然後再把裡面「公司的業務自己能了解、經營優良的」，列入軟體「艾蜜莉觀察名單」中。

人無完人，股票也不用追求完美的財報

有缺點的人就不能當朋友嗎？人都是多多少少有缺點的，有些缺點在交往之前就會發現，但有些缺點在交往之後才出現。缺點會影響到兩人之間的關係嗎？

這時候我會檢視這些點，例如：某個朋友是善良的好人，但她不喜歡出門，所以總是很難約出來玩。但仔細想想後，我覺得這樣的缺點是可以接受的，因為這不影響到她的人格本質，她不喜歡出門，所以我想她的時候去她家一起喝咖啡、看DVD。

回到股票來說，統一算是經營穩健的企業，但打開艾蜜莉定存股的「體質評估」頁，會發現它雖然顯示為「正常」，但仍有3項不良項目。

此時我們並不用因為它有3個「缺點」，就放棄這檔股票，而是去檢視這3個缺點的成因，會不會影響到企業長期穩健的經營，如果不會，又遇到便宜的價格，我會很樂意買進並持有。

朋友失意落難的時候，用耐心陪他一起度過

我喜歡趁利空的時候，分批用便宜價買進績優股，很多人看到股票下跌10％或20％，就開始恐慌、想停損。但人生與股票一樣起起落落，很少人永遠一帆風順的。因此，除了少數的情形，確定這家優良企業會永遠衰敗之外，我不會因為一時股價下跌就停損股票。

圖片來源：作者提供 統一2015/2/6艾蜜莉定存股體質評估頁。（資料來源：艾蜜莉定存股／2015.2.6）

雖然有人說「不要跟股票談戀愛」，但有時候選股票、選朋友、選伴侶的道理還真是相同。了解自己的個性與投資屬性，就能找到自己最適合的選股、投資模式。

本文經艾蜜莉-自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航