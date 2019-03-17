NHK晨間劇暗藏大量「假面騎士」？小鮮肉攻佔媽媽市場之謎

一個是專為家庭主婦、媽媽客群設計的NHK晨間連續劇（朝ドラ），另一個則是小男生們很愛看的「假面騎士」（仮面ライダー），你知道NHK晨間連續劇裡不少演員，都曾經演過「假面騎士」系列，接著才轉戰晨間連續劇的媽媽市場嗎？

連NHK現正熱映中的晨間連續劇《まんぷく》（暫譯《萬福》，講述杯麵之父、日清杯麵創始人安藤百福〔漢名：吳百福〕之妻的故事）男主角長谷川博己，都在部落格上寫到：「和前一部晨間連續劇《半分、青い》相比，覺得《まんぷく》的男演員們年齡層高了一點？」、「但這部的演員群還有一個值得注意的特點 ——《まんぷく》裡有不少假面騎士演員！」

長谷川博己還列出《まんぷく》當中所有曾和假面騎士有關的演員名單，保證讓大家看完一定嚇一跳心想「什麼？這個人也是（假面騎士）？」

有哪些假面騎士軋過晨間連續劇一角？

以NHK現正熱映中的《まんぷく》當中，就有：

瀬戶康史：假面騎士KIVA

菅田將暉：假面騎士W

要潤：假面騎士AGITΩ（アギト）的假面騎士G3

片岡愛之助：假面騎士鎧武，客串假面騎士マルス一角

濱野謙太：假面騎士DRIVE，飾演西城究（不會變身、也不是假面騎士）

前SKE48的松井玲奈：假面騎士Build，飾演才賀涼香

NHK朝ドラの仮面ライダー率 pic.twitter.com/FtNT1Wf7XX — 野獣郎 (@Thunderkiss87) 2018年12月26日

在晨間連續劇《まんぷく》這一幕當中，集結了菅田將暉、要潤和瀬戶康史3名前「假面騎士」，這個畫面一出來便引起Twitter網友們的好奇。

在《まんぷく》前就有大量「假面騎士」

但除了《まんぷく》之外，在NHK晨間連續劇過去的作品當中，也有不少曾經在假面騎士系列擔任要角的演員。例如：

2011年《糸子的洋裝店》中，已有妻小卻和女主角糸子關係曖昧的周防龍一，就是由「假面騎士555」的綾野剛飾演。嚴格來說，綾野剛在「假面騎士555」不是扮演正義一方的假面騎士，而是假面騎士的敵人，但這樣的反派形象意外融入《糸子的洋裝店》的形象，在當時一度讓周防龍一的角色人氣飆高。

另外像「假面騎士龍騎」的須賀貴匡演過《鬼太郎之妻》（2010）和《糸子的洋裝店》（2011），以及「假面騎士Fourze」的福士蒼汰演過《小海女》（2013）、「假面騎士Drive」的竹內涼真和「假面騎士Ghost」磯村勇斗都演過《少女的時代》（2017），還有《まんぷく》前一部《半分、青い》男主角佐藤健同時也是「假面騎士電王」主角等。

不只「假面騎士」，還有「超級戰隊」

撇開「假面騎士」系列，如果換成同樣是「特攝」的「超級戰隊」系列（スーパー戦隊），像「侍戰隊真劍者」的松坂桃李也演過《小梅醫生》（2010）和2017年的《笑口常開》、「天裝戰隊護星者」的千葉雄大也演過《笑口常開》。「特攝」是「特殊撮影技術」（Special Effects，SFX）的簡稱，意指利用電影特殊攝影技術製成的電視劇及電影。

另外還有「獸電戰隊強龍者」的竜星涼演過《少女的時代》（2017）、「烈車戰隊特急者」的志尊淳也有出現在去（2018）年初的《半分、青い》。

為什麼晨間連續劇很愛「假面騎士」？

長谷川博己認為，一方面「假面騎士」每年都會出新作品，能發展出自己一套的「假面騎士」系列演員，演完「假面騎士」變成人氣演員的不在少數。另一方面，小朋友在家看「假面騎士」或「超級戰隊」時，多半會有家長陪著一起看，這時候「特攝」的觀眾群就不會只有小男孩。

舉例來說，2001年《週刊女性自身》就曾經出過一篇標題為：〈星期天一早起來看到「晨間英雄」覺得怦然心動！小朋友、媽媽、姊姊們都超愛的「假面騎士空我」、「未來戰隊時連者」帥哥圖鑑〉的文章，接著在2002年《Hanako》和《週刊朝日》都接連報導地方媽媽們心中的「帥哥騎士」小鮮肉特輯。

2000年正好是「假面騎士」的分水嶺，在2000年《假面騎士空我》以後的「假面騎士」被分為「平成時期」，除了在故事設定上捨棄不少「昭和時期」留下來的傳統，同時也捧紅不少「假面騎士」出身的男演員，這些演員除了出現在媽媽取向的晨間連續劇當中，不少前「假面騎士」在電視劇、電影都有不少代表作。

平成「假面騎士」改變晨間連續劇客群

自由作家木俣冬認為，雖然無法判斷NHK一開始找「假面騎士」來演晨間連續劇是刻意的，還是因緣際會下覺得須賀貴匡和綾野剛很適合《鬼太郎之妻》（2010）或《糸子的洋裝店》（2011）。

但2017年《少女的時代》找來竜星涼、竹内涼真和磯村勇斗三名前「假面騎士」，讓NHK晨間連續劇的客群不再只以女性閱聽者為主，SNS上不分男女都在討論《少女的時代》，讓晨間連續劇變成親子同樂的家庭路線，今（2019）年4月的《なつぞら》也找來「假面騎士Fourze」的吉澤亮，飾演女主角的朋友。

未來即便平成時代落幕，但平成時期的「假面戰士」們和晨間連續劇的關係應該還會持續下去。

參考資料

本文同步刊載於石川カオリ的日本時事まとめ翻譯

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航