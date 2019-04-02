比起教科書，更像精美童書——令人驚豔的波蘭小學課本

文：周毖君

波蘭小學課本封面和內容都繪製了漂亮的插圖，有些課文還以漫畫呈現，讓這些教科書比起課本更像精美的童書。

Photo credit：周毖君 波蘭的多科綜合課本（Photo credit：周毖君）

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這些課本中的照片，解析度高、彩度美，還有互動式的圖案，例如頁面上有個圓洞，在這頁看過去是月亮，翻頁後看是地球，於是看起來又像以前小時候讀的小牛頓雜誌。細讀後更發現，這些課本居然沒有分科目。

多科共用課本，減輕書包重量

原來波蘭將小學一到三年級的課程獨立出來，稱為低年級教育（edukacja wczesnoszkolna），這3年中不分科目，除了英文、體育、音樂、美勞、電腦等可以由專業的老師來教以外，其他部分都由導師一個人負責。

波瀾小學的一堂課也沒有規定時間長度，只要符合總時數的要求，每堂課的長度按照班級導師的安排。

課本方面，除了英文課本通常是獨立的一套以外，其他科共用一本，分為幾冊，這樣孩子的書包才不會太重。另外，根據學校自己的規定及廠商的設計，可能會有數學練習本、寫字練習本和自然觀察筆記本等，配合上課使用。

看著這些課本，除了新奇以外，也覺得這樣的教學方式和我印象中台灣的國小教育相當不同。我記得台灣小學的每本課本雖然都不厚，但一天要上的科目及練習本林林總總加起來，讓小學時候的我書包總是很重。波蘭不分科目只分冊的方式，確實可以有效的減少學童書包的重量。

主題式內容培養綜合能力

波蘭小學課本通常都是有主題性的內容，一方面訓練學生的閱讀和書寫，一方面增加學生的知識，培養綜合的基本能力。舉例來說，除了配合季節讓孩子認識自然環境的變化之外，也附上短文，讓孩子練習閱讀；或是在數學練習題中要求孩子寫出算式的文字，讓孩子練習寫字，像是在2＋4＝6的下方寫出「二加四等於六」。

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Photo credit：周毖君 電力供應、非洲居民、「極圈住著什麼動物？」等主題都出現在同一套課本裡（Photo credit： 周毖君）

波蘭課本裡的世界觀好精彩

另外，令我相當讚賞的是，課本中也討論世界上各洲和各國的文化。例如，其中一頁居然出現了中文。 這一頁說的是：小朋友，世界上所有的孩子都學寫字，但你知道世界上有些文字看起來和波蘭文不一樣嗎？底下又更詳細地介紹了漢字的特性，比方說漢字的圖畫性，還有每個字可能是詞的一部份，也可能有獨立的意思等。

又如其中一課叫做「非洲的居民」，裡面列出了幾個非洲的民族並簡單介紹了他們居住的地方及生活方式，例如俾格米人、馬賽人等。將一些基本的世界觀帶入學童的學習中。

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公立小學開始使用免費課本

波蘭教育部幾年前便開始推行免費課本制度（註），從一些地方性的計畫開始實施。而從2017～2018學年度開始，全國所有的公立小學學童都可以拿到免費的課本。這些課本是由政府出錢購買，發配給學校圖書館當作校產使用，學童等於是借閱。每本教科書預計使用3年。若學童歸還時有毀損致無法使用或遺失，必須付費重新購買。

註釋：波蘭過去曾為共產國家，可以很明顯看到許多以傳達「意識形態」為主的教育方針（忠誠、服從的公民）。從90年代到現在，從共產時期過渡到自由經濟市場，不過30年左右，波蘭算是經歷了非常快速的變革，加入歐盟後，許多評分標準也調整至與歐盟相同。目前波蘭的公立學校皆為免費，政府正在積極推行「免費課本」。

新政策剛實施了一年，也出現了許多執行上的問題。例如在課本的借閱登記上，目前看來每個學校各行其政，有的學校由導師計算班級人數後統一向圖書館登記課本，也有的學校是每個學生自己登記借用，第一種方式造成若有課本損毀的情形，責任歸屬不易，第二種方式則曠日廢時，非常麻煩。

另外，在二手課本的狀況上也有許多爭議。不少人反映，去年將孩子的課本收回時，圖書館檢查人員因為一點小小的折到或是髒污便要求父母賠錢，認為學校藉此揩家長油水。也有人認為課本其實本來就是大家的納稅錢購買，根本不能算是免費的，因此認為因為折舊而再收一次錢是不合理的。

這項政策剛實施一年，還有許多未盡之處，因此之後會如何還需要一段時間的觀察。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航