台灣香蕉的昔日風光：一年出口40多萬噸，占日本市場82%的霸氣

1930年代，處於日本統治下的台灣，物產輸出地多以日本為主，香蕉即與米、糖並列為3大輸出品。民國（以下同）34年台灣光復後，兩岸恢復交通，台蕉開始輸往大陸地區，35至38年間，台蕉輸出大陸的數量多達外銷總量的94%。

同一時期零星輸往日本的台蕉係駐日美軍採購自用，但當時各部會對於台蕉輸日仍有疑慮，經濟部為此作成決議，明定香蕉如係售予駐日盟軍總部自用，非對日貿易性質且出口商遵守我國結匯及輸出入管理委員會之限制，即准赴日進行貿易活動（圖1）。38年，大陸情勢不穩，台蕉輸往大陸各地數量銳減，促使政府與民間開始思考香蕉輸日的可行性；同年8月的海平輪遇險，載運台灣香蕉至福州遭共軍拘獲，呈現當時台海情勢險峻。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：橫濱美軍第八軍總部透過台商購買台產香蕉

隨著38年5月首批香蕉輸日成功獲准，台灣省政府核准自同年12月起開始辦理香蕉輸日易貨，台灣省青果運銷合作社聯合社旋即向台灣省政府農林處檢驗局申請輸出香蕉交換日本的鮮蔬、海鮮、罐頭等農漁產品並獲得許可。42年簽訂「中華民國與日本國間貿易辦法」之附件「貿易計畫」明定，香蕉為台灣輸出日本的品項之一，台灣則以輸入日本的肥料、機器、車輛等物產作為交換。45年，大阪僑校透過我國駐日大使館商務參事處，提出輸入香蕉以籌措所需經費之請求（圖2），可以想見台灣香蕉在日本受歡迎的程度。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：大阪僑校請求香蕉輸日以籌措經費

看好香蕉輸日的龐大商機，自詡為蕉農代表的青果合作社與輸出商組成的青果輸出公會相互較勁，企圖搶食大餅，雙方爭執不斷，其中輸出公會成員多在日設有商社，在初期取得極大優勢，輸日香蕉占9成以上；合作社雖居於劣勢，仍多方運作並屢次向政府投訴。為解決爭端，行政院外匯貿易審議委員會（以下簡稱外貿會）乃於47至48年間，多次核定產銷雙方輸日香蕉裝運比例，惟青果合作社獲配之比例仍遠低於青果輸出公會。

為了增進輸日香蕉的品質，政府及民間各界對香蕉保存、運輸乃至包裝等相關事務，先後提出改善建議或方法，如：青果聯營會向台灣省政府交通處建議香蕉載運時應加裝帆布，以避免香蕉遭日晒雨淋；高雄港香蕉冷氣庫籌建工作小組函請台灣省鐵路管理局，配合香蕉冷房啟用時程，進行周邊鐵路之舖設作業；台灣鐵路貨物搬運有限公司提出輸日香蕉裝車之觀摩計畫；經濟部則訂定外銷香蕉包裝容器竹籠紙箱檢驗暫行標準，律定香蕉包裝紙箱的樣式及規格（圖3）。53年外貿會編印的「香蕉增產計劃暨有關產銷辦法彙編」，含括增產及品質改進、病蟲害防治、運輸改善、青果運銷合作社改進香蕉輸出運銷及計價辦法等相關方案、計畫及法令，具體而微地呈現政府部門對香蕉輸日的重視。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：香蕉紙箱的樣式及規格

52年，日本實施貿易自由化，各香蕉生產國紛紛進軍日本；菲律賓政府於53年間派員來台考察，並邀請台灣農業專家駐菲指導，以精進該國農業技術。59年，經濟部對於日本開放其他國家香蕉自由輸入、對台灣香蕉則僅准按配額進口的不公平待遇，請外交部持續向日本政府交涉，已可嗅出日本貿易自由化對台灣香蕉外銷事業的衝擊。此後，台灣香蕉在日本市場的占有率逐漸萎縮，103年，台灣香蕉出口只有4000噸，僅占日本市場1%，已不復最高峰時期，一年出口40多萬噸，占日本市場82%的霸氣【註】。

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註釋：有關台灣香蕉在日本市場的占有率逐漸萎縮，可參見呂國禎，程晏鈴。〈超商香蕉的全球化戰爭〉，《天下雜誌》第578期（民104年8月），民106年1月5日檢索。

參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航