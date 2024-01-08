邱顯智批前時力黨主席黃國昌「賣友求榮」，林于凱不滿退黨：你才應該捫心自問從政初衷

民眾黨不分區立委候選人黃國昌日前指時代力量是「小綠」，也曾強調自己不可能當「小綠」，讓昔日戰友、時代力量立委候選人邱顯智不滿拍影片反擊，指「站著說話不腰疼」，自己不去打拚卻嘲笑他人，更稱黃賣友求榮。時代力量高雄市黨部主委林于凱隨即宣布退黨，並質疑邱顯智在2022年時也沒有參選新竹市長，害時代力量錯失關鍵機會，並指邱公開罵黃，並不會讓時代力量更好。

在黃國昌於去年11月退黨後，時代力量又有4人陸續退黨。包括前新竹縣議員連郁婷、時代力量前秘書長白卿芬、前時代力量決策委員高偉淇，以及林于凱。其中有部分退黨的成員目前已加入民眾黨的輔選工作。

邱顯智：2022公開挺黃珊珊害時代力量

邱顯智指出，他到現在還在選新竹市立委，宋國鼎在苗栗對幹藍綠、王婉諭在竹北，民進黨也派出年輕人跟她爭，一直到現在他們都在這裡，從來沒有改變。黃國昌講時力是小綠是「站著說話不腰疼」，自己不願去打拚，卻嘲笑其他犧牲奉獻的人。

邱顯智表示，黃國昌說時力是小綠，所以才加入民眾黨，但明明是為了自己前途做這樣選擇，不要再來抹黑，當初為何選前最後一刻跑去支持黃珊珊？就是為了2024布局，要走就光明正大去走，反過來指責時力是小綠，這叫做賣友求榮。

邱顯智強調，黃國昌說，他不會對時代力量口出惡言。但是他最擅長的，就是含沙射影，用當年旺中集團對付他的小綠標籤，來打擊時代力量。四年前如此，四年後也是如此。

邱顯智指出，黃國昌不會不知道時代力量被稱作小綠的最主要原因，就是國防外交、主權立場與民進黨相對一致，而8年前、4年前到現在，在新竹拚戰到底、力抗藍綠的是時代力量，而過去八年來，民進黨在立法院最強的競爭對手，始終是時代力量，而不是國民黨、民眾黨，「所以我實在不知道，當年不敢戰、現在躲在舒適圈的你，有什麼資格嘲笑為了時代力量犧牲奉獻、努力奮戰的人？」

另外邱顯智稍早前也爆料，戰國策傳播集團董事長、民眾黨不分區立委候選人吳春城，與永豐集團長期配合，阻擋黃國昌一直在努力推動的《揭弊者保護法》立法，甚至鎖定黃國昌創立的吹哨者保護協會，還有時代力量的動向。吳雖稱不再參與公司業務，但邱顯智發現，吳春城去年12月還參加戰國策會議照，質疑黃國昌相信吳春城，「是加入民眾黨就忘了怎麼蒐證？」

林于凱退黨：這樣罵黃國昌對時代力量有何幫助？

時力高市黨部主委、前高市議員林于凱昨天在臉書發文表示，邱顯智發布的影片「真心話之初衷篇」，對時代力量前戰友、民眾黨不分區立委提名人黃國昌嚴厲批判，熟知內情的人會無法置信，這樣的話居然出自邱顯智。

林于凱說，相信邱顯智是參考幕僚意見，精心設計的精彩演出，「如果要回到初衷，我認為邱顯智應該要問問自己，要談雙標之前，先問問自己誠信在哪？如果覺得民眾黨不OK，那麼2022新竹市長之戰，為何沒有遵循承諾出來一戰？」

林于凱表示，時代力量還是有很多優秀的政治工作者在努力，「但這種精心安排的對前黨員的攻擊，不會讓時代力量變得更好，也不會讓台灣第三勢力更茁壯」。

林于凱表示，他尊敬邱顯智在民間司法救援的努力，但政治上一再刻意對外放話、在司法偵查階段對未受判決的黨員落井下石、在應遵守承諾時沒有擔負起承諾的責任，「這才是你應該要向外界說明的，你的從政初衷是什麼？」

林于凱說，仍期待台灣社會給予真正守護基層人民權益的政治人物支持，「包含王婉諭及邱顯智，他們還是人民需要的立委」，但對於單一政黨，已不存在實質信任的對話，讓他打從內心無法繼續團隊奮戰。林于凱表示，即日起辭去時代力量所有職務，退出時代力量，但他表示未來即使不再有黨員身分，還是會用行動支持願意替弱勢發聲的政黨及政治人物。

林于凱出身公部門，曾經籌組「台灣公務革新力量聯盟」，集結年輕世代公務員一同推動能夠永續的年金制度改革。



投入時代力量運作後，林于凱擔任時任立法委員黃國昌的法案助理。後來擔任時代力量高雄黨部執行長，並在2018年1月宣布返鄉參選高雄市三民區市議員，主張推動公部門與民間協力，跨領域合作溝通，以1萬5000票左右當選。



議員任職期間，林于凱持續關注議會監督、產業發展、公共托育、環境保護、路權強化、勞動保障等六大議題，以理性監督問政出名，林于凱認為訴諸情緒對於公部門無法產生太大作用，唯有抓住法理。2022年欲競選連任市議員，但僅拿到9788票未能連任成功。



68歲的前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏在去年7月投入高雄市立委選舉，林于凱便擔任郭的競選總部發言人，協助郭倍宏打選戰，而對手正是以前也同為時代力量市議員的黃捷。如今兩人都因不同原因退出時代力量。

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核稿編輯：翁世航