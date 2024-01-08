邱顯智批前時力黨主席黃國昌「賣友求榮」，林于凱不滿退黨：你才應該捫心自問從政初衷
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在黃國昌於去年11月退黨後，時代力量又有4人陸續退黨。包括前新竹縣議員連郁婷、時代力量前秘書長白卿芬、前時代力量決策委員高偉淇，以及林于凱。其中有部分退黨的成員目前已加入民眾黨的輔選工作。
民眾黨不分區立委候選人黃國昌日前指時代力量是「小綠」，也曾強調自己不可能當「小綠」，讓昔日戰友、時代力量立委候選人邱顯智不滿拍影片反擊，指「站著說話不腰疼」，自己不去打拚卻嘲笑他人，更稱黃賣友求榮。時代力量高雄市黨部主委林于凱隨即宣布退黨，並質疑邱顯智在2022年時也沒有參選新竹市長，害時代力量錯失關鍵機會，並指邱公開罵黃，並不會讓時代力量更好。
在黃國昌於去年11月退黨後，時代力量又有4人陸續退黨。包括前新竹縣議員連郁婷、時代力量前秘書長白卿芬、前時代力量決策委員高偉淇，以及林于凱。其中有部分退黨的成員目前已加入民眾黨的輔選工作。
邱顯智：2022公開挺黃珊珊害時代力量
邱顯智指出，他到現在還在選新竹市立委，宋國鼎在苗栗對幹藍綠、王婉諭在竹北，民進黨也派出年輕人跟她爭，一直到現在他們都在這裡，從來沒有改變。黃國昌講時力是小綠是「站著說話不腰疼」，自己不願去打拚，卻嘲笑其他犧牲奉獻的人。
邱顯智表示，黃國昌說時力是小綠，所以才加入民眾黨，但明明是為了自己前途做這樣選擇，不要再來抹黑，當初為何選前最後一刻跑去支持黃珊珊？就是為了2024布局，要走就光明正大去走，反過來指責時力是小綠，這叫做賣友求榮。
邱顯智強調，黃國昌說，他不會對時代力量口出惡言。但是他最擅長的，就是含沙射影，用當年旺中集團對付他的小綠標籤，來打擊時代力量。四年前如此，四年後也是如此。
邱顯智指出，黃國昌不會不知道時代力量被稱作小綠的最主要原因，就是國防外交、主權立場與民進黨相對一致，而8年前、4年前到現在，在新竹拚戰到底、力抗藍綠的是時代力量，而過去八年來，民進黨在立法院最強的競爭對手，始終是時代力量，而不是國民黨、民眾黨，「所以我實在不知道，當年不敢戰、現在躲在舒適圈的你，有什麼資格嘲笑為了時代力量犧牲奉獻、努力奮戰的人？」
另外邱顯智稍早前也爆料，戰國策傳播集團董事長、民眾黨不分區立委候選人吳春城，與永豐集團長期配合，阻擋黃國昌一直在努力推動的《揭弊者保護法》立法，甚至鎖定黃國昌創立的吹哨者保護協會，還有時代力量的動向。吳雖稱不再參與公司業務，但邱顯智發現，吳春城去年12月還參加戰國策會議照，質疑黃國昌相信吳春城，「是加入民眾黨就忘了怎麼蒐證？」
林于凱退黨：這樣罵黃國昌對時代力量有何幫助？
時力高市黨部主委、前高市議員林于凱昨天在臉書發文表示，邱顯智發布的影片「真心話之初衷篇」，對時代力量前戰友、民眾黨不分區立委提名人黃國昌嚴厲批判，熟知內情的人會無法置信，這樣的話居然出自邱顯智。
林于凱說，相信邱顯智是參考幕僚意見，精心設計的精彩演出，「如果要回到初衷，我認為邱顯智應該要問問自己，要談雙標之前，先問問自己誠信在哪？如果覺得民眾黨不OK，那麼2022新竹市長之戰，為何沒有遵循承諾出來一戰？」
林于凱表示，時代力量還是有很多優秀的政治工作者在努力，「但這種精心安排的對前黨員的攻擊，不會讓時代力量變得更好，也不會讓台灣第三勢力更茁壯」。
林于凱表示，他尊敬邱顯智在民間司法救援的努力，但政治上一再刻意對外放話、在司法偵查階段對未受判決的黨員落井下石、在應遵守承諾時沒有擔負起承諾的責任，「這才是你應該要向外界說明的，你的從政初衷是什麼？」
林于凱說，仍期待台灣社會給予真正守護基層人民權益的政治人物支持，「包含王婉諭及邱顯智，他們還是人民需要的立委」，但對於單一政黨，已不存在實質信任的對話，讓他打從內心無法繼續團隊奮戰。林于凱表示，即日起辭去時代力量所有職務，退出時代力量，但他表示未來即使不再有黨員身分，還是會用行動支持願意替弱勢發聲的政黨及政治人物。
林于凱出身公部門，曾經籌組「台灣公務革新力量聯盟」，集結年輕世代公務員一同推動能夠永續的年金制度改革。
投入時代力量運作後，林于凱擔任時任立法委員黃國昌的法案助理。後來擔任時代力量高雄黨部執行長，並在2018年1月宣布返鄉參選高雄市三民區市議員，主張推動公部門與民間協力，跨領域合作溝通，以1萬5000票左右當選。
議員任職期間，林于凱持續關注議會監督、產業發展、公共托育、環境保護、路權強化、勞動保障等六大議題，以理性監督問政出名，林于凱認為訴諸情緒對於公部門無法產生太大作用，唯有抓住法理。2022年欲競選連任市議員，但僅拿到9788票未能連任成功。
68歲的前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏在去年7月投入高雄市立委選舉，林于凱便擔任郭的競選總部發言人，協助郭倍宏打選戰，而對手正是以前也同為時代力量市議員的黃捷。如今兩人都因不同原因退出時代力量。
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核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。